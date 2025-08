Ostravský miliardář Jan Hasík dál roste, kromě stavění bude pořádat zážitkové cestování

Ostravská Purposia Group, investiční skupina s kořeny v Česku a aktivitami napříč Evropou, zabývající se nejen celým životním cyklem stavebních projektů, má za sebou necelé dva roky existence a dále roste. Kromě stavebnictví se teď vrhá i na cestovní ruch.

Purposia založila společnost Foredeck, která působí v oblasti cestovního ruchu a odkoupila další část podílu ve firmě Pruniwerk, která spadá pod holding od roku 2023. Za uplynulý rok se tak skupina rozšířila z 34 firem na 42 společností, v nichž je zaměstnáno přes 300 lidí.

Celkové roční tržby skupiny dosáhly 3,7 miliardy korun. „Purposia Group má za sebou výjimečně úspěšné období, což se týká všech firem, které jsou součástí skupiny. V roce 2023 jsme dosáhli rekordních tržeb, které překročily hranici 3,9 miliardy korun, tento výsledek jsme potvrdili i v loňském roce i přes ochlazení v některých segmentech stavebního trhu,“ říká Jan Hasík, předseda představenstva skupiny.

Z dceřiných společností například HSF Systém dosáhla historicky nejvyššího provozního výsledku 222 milionů korun. Dcera Pruniwerk zvýšila tržby o dvanáct procent. Developerská skupina Antracit realizovala významné akvizice a hodnota jí spravovaného investičního portfolia překročila jednu miliardu korun. Společnost SK Facility rozšířila portfolio dlouhodobých partnerů na projektech v Česku.

Purposia má aktuálně 42 firem a do akvizic v posledních měsících investovala další prostředky. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl společnosti Pruniwerk. Nyní tak skupině patří 49 procent firmy. 24 procent vlastnila již před založením holdingové struktury. Doménou Pruniwerku je výroba a montáž hliníkových oken, prosklených fasád, střešních světlíků a požárního odvětrávání budov.

Letadlo, jachta i plachetnice

Pruniwerk se mimo jiné podílel na rekonstrukce historické nemocnice v Novém Městě na Moravě, přestavbě průmyslové haly na špičkové indoor sportoviště Golf Aréna Třinec nebo v horní stanici lanovky ve Ski areálu Kopřivná se zasklením z ohýbaných skel a 3D tiskem skeletu.

Významným počinem skupiny Purposie bylo založení společnosti Foredeck, která působí v oblasti cestovního ruchu a dopravy pro privátní klientelu. Vůbec poprvé se tak aktivity skupiny dostávají mimo obor stavebnictví a development. V majetku firmy je nyní jednomotorové letadlo Piper Meridian pro pět pasažérů, motorová jachta kotvící na Mallorce, a plachetnice s motorovým člunem, které jsou umístěny v Chorvatsku. Veškeré tyto prostředky Foredeck pronajímá.

„Do budoucna počítáme s rozšířením nabídky našich služeb jak v oblasti dopravy, tak v oblasti cestovního ruchu, ubytovacích služeb a zážitkových akcí a pobytů,“ uvádí Ivan Černošek, manažer společnosti Foredeck.

Příběh Purposia Group se začal psát již v roce 2002, kdy vznikla společnost HSF System, ostravská firma specializující se na generální dodávky staveb, která se formou akvizic postupně začala rozrůstat o další firmy ve stavebnictví. Holdingové uspořádání začala formovat v roce 2022 a plně funguje od konce roku 2023. Rok 2024 tak přináší historicky první skupinové hospodářské výsledky za celé účetní období. V roce 2025 má skupina v plánu pokračovat v rozvoji stávajících firem, investicích do jejich rozvoje i nových technologií.

„Holdingovou strukturu považujeme za velmi transparentní a mající potenciál vydržet třeba i 300 let. To byl také prvotní impuls pro její založení. Chtěli jsme nastolit pořádek v majetkové struktuře a managementu, aby to, co jsme vybudovali, nebylo závislé na jednotlivcích. Samozřejmě mezi další významná pozitiva se řadí i synergie a efektivita využívání vzájemných dodávek a služeb, možnost centralizovaných nákupů, a hlavně snadnější a výhodnější přístup k financování,“ vysvětluje Jan Hasík.