V Neratovicích se začne stavět kostel. Věž se vytiskne na 3D tiskárně a na staveništi se nesmí klít

Už za tři roky by v Neratovicích měl stát kostel. Tedy nejenom kostel, ale i klubovny či společenský sál.

„Vnímáme to jako symbol ukončení totality,“ říkají neratovičtí farníci. Začátku stavby kostela Nejsvětější Trojice požehnal pražský arcibiskup Jan Graubner.

„Základní kámen byl požehnán již v roce 1991, kdy se po převratu obnovily snahy o postavení kostela z 50. let,“ vysvětluje předseda správní rady Nadace neratovického komunitního centra a neratovický farář Peter Kováč. „Projekt byl ale poté zastaven. Základní kámen, který bude do stavby vložen, tak bude doplněn z druhé strany novým textem připomínajícím důležitý milník na cestě k realizaci. Kámen pak bude do stavby zasazen tak, aby obě jeho strany byly viditelné.“

Snaha o vystavění kostela jsou ale mnohem delší. Neratovice byly založeny komunisty v roce 1957 záměrně jako město bez kostela. V 60. letech zmařila snahu o jeho vybudování normalizace. Po revoluci se započalo s výstavbou základů nového kostela, po smrti tehdejšího kněze však byla realizace zastavena.

Místo skládky budou mít v Neratovicích kostel

Nový kostel a fara budou postaveny na geologicky rozmanitém a rozsáhlém pozemku s charakterem biotopu na hranici měst Neratovice a Libiš, kdysi tu bývala skládka. „Kostel chceme postavit tak, aby se z něj stala důstojná dominanta města, vyhledávaná kulturní památka a jakési memento novodobých českých dějin, protože společenské centrum bude odkazovat na Kardinála Josefa Berana,“ dodává Peter Kováč.

Nadace kvůli projektu oslovila známého českého architekta Zdeňka Fránka, mimo jiné autora kostelů v Litomyšli nebo v Černošicích.

Kromě samotné budovy kostela, ve tvaru válce s věží o výšce téměř 23 metrů, architekt Fránek navrhl i faru. Kvůli specifickému tvaru zvonice se uvažuje o využití 3D tisku. Samotná stavba představuje tak návrat ke kořenům církevních staveb. „Využil jsem dvou soustředných kleneb. Podobný, dvouplášťový systém, mají například kostel Santa Maria del Fiore ve Florencii nebo v katedrála svatého Pavla v Londýně od Christophera Wrena,“ přibližuje Fránek.

Jak kostel, tak i faru architekt navrhl jako nízkoenergetické. Jejich střechy budou pokryty zelení, která bude zavlažována z retenčních nádrží. Kolem budov rovněž vyroste velký park s jezírkem a dětským hřištěm. „Jinak, než nízkoenergeticky by se dnes už stavět nemělo. Navíc pohled na zelenou střechu je mnohem hezčí,“ říká architekt Fránek.

Budování kostela je specifické i z investorského hlediska. Smlouva například stanovuje, že pracovníci na stavbě by neměli klít ani používat vulgární výrazy.

