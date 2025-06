V Plzni se chystá obří výstavba. Tamní brownfield se do šesti let stane vyhledávanou lokalitou

V Plzni startuje jedna z největších investičních akcí. Za cca 750 milionů korun se z tamního brownfieldu stane moderní rezidenční čtvrť.

Areál někdejší plzeňské papírny se nachází v blízkosti řeky Radbuzy v lukrativní lokalitě Slovany. Vedle se nachází park a obytná čtvrť. Do centra města to trvá jen pár minut chůze. Na ploše o rozloze 17 tisíce metrů čtverečních má do sedmi let vzniknout nová obytná čtvrť. Developerské společnosti BC Real tam má v plánu postavit zhruba 25 tisíc metrů čtverečních ploch. „Do roku 2032 zde postupně vyroste v devíti etapách celkem 1700 bytových jednotek,“ vysvětluje Ing. arch. Patrik Novák, prokurista a hlavní architekt developerské společnosti BC Real.

Jak vypadá a jak se promění plzeňský brownfield?

Architekti z ateliéru PRO-STORY se snažili maximálně vytěžit místo. Jednou z klíčových deviz brownfieldu je podle Jiřího Zábrany blízkost řeky a také Papírenského parku, který má projít kompletní proměnou. „Naší prvotní myšlenkou bylo propojení parku a náplavky pomocí širokých ulic,“ popisuje Jiří Zábran z ateliéru PRO-STORY.

Místo pozitivně ovlivnilo nejenom urbanistickou ideu, vzhledem k tomu, že areál se nachází v údolí, mohli si architekti dovolit navýšit výškovou úroveň navrhovaných bytových domů ve prospěch větší plochy veřejného prostoru. „Využíváme vzniklé vnitrobloky jako piazzetty pro možný kulturní program, umístění předzahrádek, volnočasové využití, parkování pro cyklisty a podobně,“ doplňuje Jiří Zábran.

Brownfield v centru Plzni se promění za 750 milionů

Kromě bytů plánuje investor postavit parkovací dům, či rozšíření obchodních prostor. Vzniknout má i místo zaměřené na kvalitní gastronomii. „To k sobě přiláká další komerční prostory jako administrativu, sport či obchod. Cílem je objekty obsadit provozy, které by svou náplní přímo souzněly s krásnými prostory budov,“ plánuje Zábran.

Současně s novou výstavbou bude probíhat konverze památkově chráněných objektů staré papírny, a to Kotelny vybudované v letech na konci 19. století a Varny, někdejší celulózka, postavené po roce 1885.

„Investoři se velmi často snaží vše rekonstruovat do dokonalé podoby, imitovat nové, ale je to kontraproduktivní. Podle mě se nejlépe cítíme v místech s určitou patinou, historií, příběhem. V zákoutích historie provázaných se současností. A o tom celý projekt konverze bloků, potažmo Nové Papírny je – můžu odpočívat u řeky nebo v parku, bydlet v novém domě s veškerým komfortem a zároveň si užívat atmosféru a historický odkaz, který z měst často mizí,“ uzavírá Jiří Zábran.

Historické budovy budou zbaveny nehodnotných novodobých přístaveb. Citlivě je doplní několik nových drobných hmot. V bloku Varny navrhují architekti směrem k plánovanému bulváru i k náplavce obloukové zastřešení, které navazuje na podobu výrobní haly. Dojde i na bourání. Uvnitř bloku dojde k odstranění jedné z výrazně širších hal, kterou nahradí objekt nový, menší.

Konverze zároveň počítá s využitím fotovoltaických panelů, rozdělením objektů do teplotních zón, pracuje s efektem vhodného stínění a propracovaným konceptem větrání. Vyváženou energetickou bilanci zajistí software pro řízení toku energií. Téma udržitelnosti architekti akcentují i využitím stávajících litinových sloupů nebo zdiva z demontovaných konstrukcí.

