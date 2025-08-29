Americký unicorn Spring Health kupuje český startup VOS.health
Česká společnost založená Jiřím Diblíkem a Ondřejem Kopeckým v roce 2020 vyvinula dvě aplikace na podporu duševního zdraví. Jedna z nich, VOS.health, se několikrát zařadila mezi nejpopulárnější aplikace na AppStoru společnosti Apple. Oba zakladatelé přestupují do americké skupiny.
Český startup VOS.health koupila americká společnost Spring Health. Ta patří mezi nejrychleji rostoucí startupy v oblasti psychické péče a po posledním investičním kole dosáhla valuace 3,3 miliardy dolarů. Samotná transakce se uskutečnila již letos v dubnu, obě strany se ji ale rozhodly zveřejnit až nyní. Tiskovou zprávu má server newstream.cz k dispozici.
„Když jsme spouštěli VOS, měli jsme jen vizi, malý tým a minimum prostředků. O to víc jsem hrdý, že se nám z Česka podařilo vybudovat globální B2C lídra, který pomohl milionům lidí a zachránil nejeden život. Jsem nesmírně vděčný všem, kteří tuhle cestu šli s námi,“ uvedl k transakci Jiří Diblík, spoluzakladatel VOS.health.
„Jsem hrdý na to, co jsme dokázali společně s naším týmem, a těším se, že teď ve Spring Health můžeme naše technologie a zkušenosti posunout na úplně novou úroveň,“ dodal druhý zakladatel českého startupu Ondřej Kopecký.
Úspěšný vývojář aplikací Jiří Diblík: Nyní zacílíme na americké investory
Aplikace pro miliony uživatelů
Detaily transakce strany nezveřejnily. Celkový objem se pohyboval v řádech několika milionů dolarů. Celý tým včetně zakladatelů nyní pokračuje ve Spring Health, kde se podílí na vývoji globálních produktů.
Startup založili na konci roku 2020 Jiří Diblík a Ondřej Kopecký. Během téměř pěti let existence spustila společnost dvě aplikace. VOS, nástroj na sebeterapii a duševní hygienu, a ChatMind využívající umělou inteligenci pro terapii. Obě získaly globální uznání. Několikrát byly vybrány společností Apple jako App of the Day v App Store, nebo Editorial Choice na Google Play a celkem měly po celém světě miliony uživatelů.
