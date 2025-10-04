Evropští giganti tlačí na Brusel: Deregulujte a my investujeme miliardy

Nový magazín právě vychází!

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová
Lukáš Kovanda
Evropská unie stojí na křižovatce. Osm set miliard eur ročně – tak velká je investiční mezera, kvůli níž Evropa zaostává za Spojenými státy i Čínou. Upozornila na ni už loni zpráva bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho.

Nyní přichází odpověď byznysu: 28 největších evropských firem, mezi nimi Airbus, Siemens, Maersk, Novo Nordisk či SAP, se v Kodani zavázalo, že do roku 2030 zvýší své investice v Evropě v průměru o 50 procent. Podmínkou jsou zásadní reformy na unijní úrovni.

Zacelení investiční mezery

Podniky požadují méně byrokracie, rychlejší povolovací procesy, větší podporu soukromých investic, urychlení přechodu na čistou energii, posílení evropské obranné základny a omezení závislosti na zahraničních technologiích. Pokud EU tato „politická odblokování“ provede, slíbené investice mohou zásadně přispět k zacelení investiční mezery, která dusí evropskou konkurenceschopnost.

Americký prezident Donald Trump

Američtí vědci utíkají do Evropy. Díky, Trumpe, zní z Vídně

Politika

Jedním z oborů, které nástupem amerického prezidenta Donalda Trumpa trpí nejvíce, je věda a výzkum. Mnozí vědci dokonce přesouvají své výzkumy do zahraničí. Zdá se však, že ztráta pro Spojené státy může být příležitostí pro Evropu.

Karel Pučelík



Vrcholní představitelé firem předali svůj závazek v Kodani nejvyšším politickým lídrům EU v čele s Ursulou von der Leyenovou, Emmanuelem Macronem, Donaldem Tuskem a Mette Frederiksenovou. „Jsme připraveni masivně investovat v Evropě, pokud jste připraveni k činům,“ zní hlavní vzkaz Kodaňského závazku.

Nyní je míč na straně politiků. Buď se deklarace stane impulzem k posílení evropské prosperity, nebo zůstane jen dalším manifestem. Evropští průmyslníci tentokrát dali na stůl reálný závazek a EU má jedinečnou příležitost ukázat, že to s konkurenceschopností myslí vážně.





Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Michal Nosek
Michal Nosek

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Jedním z témat, kterému se Petr Mára věnuje je i longevity, tedy dlouhověkost a otázka, jak žít dlouhý a spokojený život, což je jeden z principů dobré společnosti. „Pro mě je hezké, že se dnes longevity hodně spoje s AI, protože můj přístup, který vidím samozřejmě od zahraničních médií nebo lidí, kteří se mu věnují hodně, je hlavně neumřít do následujících pěti až deseti letech, protože technologie pak budou pravděpodobně schopny život prodloužit. Říkám si, tak to zkusím pět deset let vydržet a uvidíme, třeba to fakt dobře dopadne,“ popisuje budoucnosnost zdravotnictví. 

Petr Mára patří mezi nejvýraznější osobnosti české technologické scény. Od konce devadesátých let se pohybuje na rozhraní byznysu a inovací. V českém prostředí bývá často označován za technologického evangelistu, tedy člověka, který dokáže složité trendy vysvětlit srozumitelně a přiblížit jejich praktický dopad na každodenní život i firemní prostředí

Tomáš Sedláček jako host podcastu Dobré společnosti
video

Těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého má, říká Tomáš Sedláček

Newstream TV

Ekonom, filozof a ředitel Knihovny Václava Havla – a samozřejmě mnohem víc. Tak v podcastu Dobré společnosti představila Sara Polak Tomáše Sedláčka. Ten se zúčastní i říjnové konference Good Company Circle, kde se bude debatovat o filantropii a morálních hodnotách.

nos



Jeho cesta začala u Applu. Jako jeden z prvních certifikovaných školitelů v Česku se soustředil na firemní nasazování iOS zařízení a pomáhal firmám chápat, že mobilní technologie nejsou jen hračkou, ale nástrojem produktivity. Postupem času se jeho záběr rozšířil. Přednáší o umělé inteligenci, kryptoměnách, virtuální realitě či elektromobilitě a vždy zdůrazňuje, že nejde jen o fascinující technologii, ale především o změnu myšlení a chování, kterou tyto trendy přinášejí.  

Applu se však věnuje dál. „I phone budeme moc používat tak, jak jsme ho doteď používali, ale třeba tam je nová funkce Live Translation, kde živě překládají. V Evropě to ale zatím není dostupné. A samozřejmě další posun je AI Inteligence, respektive Apple Inteligence a další věci jsou vlastně tady lokálně nedostupné, stejně jako třeba věci od Mety. Takže je vidět takový střet mezi Evropou a Amerikou. A mě osobně to mrzí, protože já bych ty věci chtěl používat a přijde mi, že chci být na té špici, respektive mít přístup k tomu nejlepšímu. A trošku mě ty regulace brzdí. Na druhou stranu si říkám, kdyby jednou AI měla být problém, tak je dobré, až se ten problém vyřeší v Americe a my v Evropě budeme trošku pozadu,“ popisuje Mára současné trendy. 

Podcast Dobré společnosti s Tomášem Etzlerem
video

Havla si v Číně vážili víc než Zemana, říká Tomáš Etzler

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v novém díle podcastu Dobré společnost přivítala bývalého novináře a publicistu Tomáše Etzlera a jejich hlavním tématem bylo povídání o Číně, kde Tomáš jako televizní reportér strávil řadu let.

Michal Nosek



Prevence má zásadní význam

Významnou část jeho práce tvoří komunikace s veřejností. Na YouTube a v podcastu sdílí nejen recenze a postřehy k nejnovějším technologiím, ale i osobní pohledy na zdraví, biohacking a dlouhodobou udržitelnost. „Medicína 2.0 nebo 3.0, teď nevím, která je generace, ale se staví na prevenci. Protože když řešíš problém v situaci, až když je, tak se občas ten problém už nepodaří vyřešit, protože je prostě pozdě. Takže jediná logická cesta je prevence, to znamená být schopen předcházet problémům, než se rozrostou. Člověk změní stravování, spánek, životní styl, cokoliv. A to lze jedině prevencí. A když těch lidí bude víc a víc, tak se změní systém, protože to bude podporovat většina. A to je o tom, že nějaká část společnosti začne uvažovat,“ popisuje moderní péči o vlastní zdraví. 

Petr má schopnost spojovat světy, které se často míjejí. Startupové inovátory, tradiční korporace i jednotlivce hledající orientaci v digitálním chaosu. Pro jedny je influencerem, pro druhé koučem, pro třetí publicistou. Sám se však označuje spíše za člověka, který má rád technologie, a ještě raději jejich příběhy. A právě příběhy propojené s osobní zkušeností, důrazem na vzdělávání a zdravý životní styl dělají z Petra Máry výraznou tvář českého veřejného prostoru. 

Největší česká konference o společenském dopadu, Good Company Circle 2025, se uskuteční 14. října se v Nové Spirále na Výstavišti Praha, kde se sejdou přední osobnosti z oblasti byznysu, vědy, vzdělávání, technologií i kultury – včetně bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. 

Hostem podcastu Dobré společnost byl Libor Bouček
video

Filantropie musí být neviditelná, říká moderátor Libor Bouček

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v aktuálním díle podcastu Dobré společnosti přivítala moderátora Libora Boučka, který moderuje říjnovou konferenci Good Company Circle, jejíž je newstream.cz hlavním mediálním partnerem.   

Michal Nosek



Damien Hirst The Currency

Nejlepší investice roku? Digitální obraz od Hirsta

Enjoy

První digitální dílo od kontroverzního britského umělce stálo dva tisíce dolarů. Po pár týdnech se prodává v průměru za 35 tisíc dolarů, zhodnocení tak jde do tisíců procent.

Stanislav Šulc



Dalibor Martínek: Tak to se nepovedlo. eDoklad, další fiasko končící vlády

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Chudák dosluhující šéfka sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se musela při volbách vracet domů pro plastový občanský průkaz, protože nefungovala aplikace eDoklad. Paní Pekarovou Adamovou jistě volební komise poznala, ale nebylo jí to nic platné. Jazyk zákona hovoří jasně, musíte u voleb prokázat totožnost.

Slavný eDoklad je výdobytkem současné vlády, a jejího tažení za digitalizaci civilizace. Selhal. Aplikace nefungovala pět hodin, lidé se s její pomocí nemohli identifikovat před volební komisí. A to přesto, že se státní úřad, který se o aplikaci stará, na volby dlouze připravoval.

Asi přišlo víc lidí. Podle průzkumů to byla v pátek asi čtvrtina voličů, z nichž tuto aplikaci použil asi jen málokdo. Důchodci jistě ne.

Není to ničí vina

Další selhání digitalizace v Česku. Po markantním selhání digitalizace stavebního řízení pod taktovkou už jen vícešéfa Pirátů Ivana Bartoše. Jak se ukazuje, jak tvrdí úřady, kolaps nového elektronického prostředku není ničí vina. Jako obvykle. Digitální a informační agentura prostě jen nečekala takový „nápor“ lidí, kteří chtějí využívat moderní technologie.

Připomíná to devatenácté století, kdy by provozovatel vlaku taženého parní mašinou nepočítal s tím, že se s nimi chtějí svézt cestující. Potom už zaznívají jenom trapné a hloupé výmluvy.

Řada zájemců o volby před budovou na náměstí Hausvogteiplatz, ve které provizorně sídlí české velvyslanectví v Německu
Aktualizováno

ONLINE: Volby pokračují druhým dnem. Velký zájem je v Berlíně i v Londýně

Volby 2025

Česko rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.

nst



eDoklad měl problémy už na začátku své existence, v lednu loňského roku. Řadě lidí se aplikaci nepodařilo nahrát do telefonu. „Chyba byla v odhadu zájmu, možná jsme mohli také lépe komunikovat,“ uvedl následně Martin Mesršmíd, ředitel digitální agentury. Nyní si opět musí seškrabávat máslo z hlavy. Paní Pekarová Adamová nemohla odvolit.

Nic proti digitalizaci, je to neodvratný směr. Ale, proč se to v Česku absolutně nedaří? Máme rádi ten starý dobrý, Rakousko-Uherský papír? Kulaté razítko. V tomto směru Česko výrazně pokulhává. A to, nedej pánbu, má od roku 2026 dojít ke sjednocení s takzvanou Evropskou peněženkou digitální identity. To bude zase průšvih.

Česko je známé tím, že je tu spousta chytrých IT expertů, velké firmy v rámci Evropy nebo i světa. Avast, brněnská Solitea Martina Cíglera, který ovládá v účetních programech půlku Evropy. To není ministerstvo schopné vytvořit program, aplikaci, která bude funkční? To je zarážející.

