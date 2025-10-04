Evropští giganti tlačí na Brusel: Deregulujte a my investujeme miliardy
Evropská unie stojí na křižovatce. Osm set miliard eur ročně – tak velká je investiční mezera, kvůli níž Evropa zaostává za Spojenými státy i Čínou. Upozornila na ni už loni zpráva bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho.
Nyní přichází odpověď byznysu: 28 největších evropských firem, mezi nimi Airbus, Siemens, Maersk, Novo Nordisk či SAP, se v Kodani zavázalo, že do roku 2030 zvýší své investice v Evropě v průměru o 50 procent. Podmínkou jsou zásadní reformy na unijní úrovni.
Zacelení investiční mezery
Podniky požadují méně byrokracie, rychlejší povolovací procesy, větší podporu soukromých investic, urychlení přechodu na čistou energii, posílení evropské obranné základny a omezení závislosti na zahraničních technologiích. Pokud EU tato „politická odblokování“ provede, slíbené investice mohou zásadně přispět k zacelení investiční mezery, která dusí evropskou konkurenceschopnost.
Američtí vědci utíkají do Evropy. Díky, Trumpe, zní z Vídně
Vrcholní představitelé firem předali svůj závazek v Kodani nejvyšším politickým lídrům EU v čele s Ursulou von der Leyenovou, Emmanuelem Macronem, Donaldem Tuskem a Mette Frederiksenovou. „Jsme připraveni masivně investovat v Evropě, pokud jste připraveni k činům,“ zní hlavní vzkaz Kodaňského závazku.
Nyní je míč na straně politiků. Buď se deklarace stane impulzem k posílení evropské prosperity, nebo zůstane jen dalším manifestem. Evropští průmyslníci tentokrát dali na stůl reálný závazek a EU má jedinečnou příležitost ukázat, že to s konkurenceschopností myslí vážně.
