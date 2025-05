Zámek Štiřín zase nikdo nechce. Stále je moc drahý?

Zámek Štiřín stále patří státu. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 884,34 milionu korun se ani tentokrát nikdo nepřihlásil.

ÚZSVM převzal zámek Štiřín v červnu 2023. Když o něj žádná státní instituce neprojevila zájem, nabídl ho k prodeji. První pokus se uskutečnil loni v září, tehdy za vyvolávací cenu 3,3 miliardy korun. V dalších kolech aukce cenu ÚZSVM postupně snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku. Ani přes opakované snížení ceny se do vyhlášených aukcí nikdy žádný zájemce nepřihlásil.

Zámek Štiřín vzdálený zhruba 25 kilometrů od Prahy dříve sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně Štiřín spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a předloni v červnu ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl podle úřadu areál uzavřen. Loni úřad oznámil, že o zámek neprojevila zájem žádná jiná státní instituce, a proto zahájí prodej soukromým zájemcům.

Štiřínský zámek byl postaven v polovině 18. století. Dnešní podobu získal kolem roku 1900 po úpravách podle projektu architekta Jiřího Stibrala. V majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát, předtím ho desítky let vlastnila rodina Ringhofferova. Po válce jej krátce využívali také skauti. V letech 1985 až 1993 byly v zámku provedeny úpravy, aby se mohl využívat jako hotel.

Středočeský zámek ovšem není jedinou nemovitostí, jež se stát snaží opakovaně prodat. Jde například o pražský zámek Veleslavín nebo pražský Palác Broadway.

Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun, byl to druhý nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze. V současnosti nabízí majetkový úřad k prodeji šest desítek staveb.

