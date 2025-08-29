Prvňáček vyjde i na deset tisíc. Některé rodiny si na to musejí půjčit, říká analytik
Kolik dnes stojí školní výbava prvňáčka a proč některé rodiny sahají po půjčkách? Téma pro hlavního analytika společnosti Broker Consulting Martina Nováka.
S nástupem do školy se pojí nezbytné výdaje, které mohou být významnou zátěží pro rodinný rozpočet. U prvňáčka se podle odhadů komerčních průzkumů pohybujeme mezi pěti a deseti tisíci korunami. Do této částky se započítává aktovka, pomůcky, přezůvky a další nezbytné vybavení. Už od první třídy se ale přidávají pravidelné výdaje, jako jsou obědy, družina, doprava a kroužky.
U starších dětí se tak zářijové náklady snadno vyšplhají i nad patnáct tisíc korun. Pokud si rodina začne na školní výdaje odkládat menší částky už během roku, zvládne je v září pokrýt bez větších problémů. Některé rodiny tyto výdaje pokrývají půjčkami nebo kreditními kartami, což je ale v konečném důsledku stojí ještě víc peněz.
Dříve byly hlavní položkou aktovka a sešity. Dnes děti stále častěji nosí do školy i drahou elektroniku. Ta sice není povinnou součástí výbavy, ale její přítomnost znamená vyšší riziko škod. Stačí politý notebook spolužáka nebo rozbitý mobil a škody se rázem pohybují v řádu tisíců až desetitisíců korun.
Kdo takové škody hradí? Rodiče se někdy mylně domnívají, že je zaplatí škola. Ve skutečnosti ale odpovědnost nese vždy rodina dítěte. Školy i organizátoři kroužků většinou požadují náhradu přímo od rodičů. Pojištění odpovědnosti je u většiny pojišťoven nabízeno v rámci pojištění domácnosti nebo nemovitosti. U některých je součástí základního balíčku, jinde si ho musí klient aktivně zvolit. Pokud v pojistné smlouvě chybí, dá se sjednat i samostatně. Cena se obvykle pohybuje ve stokorunách ročně a kryje škody až do milionových částek.
Na pojištění je důležité myslet i v případě zdraví dítěte. Urazy se dějí, ani při nejlepší péči se jim nelze vždy vyhnout. Pojištění dítětě pak představuje důležitou finanční oporu v případě hospitalizace, dlouhodobé léčby, trvalých následků nebo jiných vážnějších diagnóz. Rodiče by si měli v září vedle nákupu pomůcek udělat i inventuru svých pojistných smluv a ověřit, zda mají správně nastavené jak pojištění odpovědnosti, tak úrazové pojištění.
Začátek školního roku je vhodný moment pro kontrolu rodinných financí. Pokud si rodiny nastaví rozumný finanční plán, pak se budou vyhýbat půjčkám a krátkodobým řešením. A pokud si zároveň pohlídají pojištění odpovědnosti i úrazové pojištění, mohou být v klidu, že je zářijové výdaje ani případné škody nepoloží.
