Nastupující vláda slibuje rychlejší povolování staveb. Pomoci má nový centrální úřad
Jednotná centrální státní stavební správa, tak jak ji navrhuje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů, by mohla začít fungovat od 1. ledna 2028. O rok dříve by mohly začít platit hlavní změny spojené s reformou stavebního zákona. V budoucnu nevznikne nový státní stavební úřad, přemění se struktura Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), který změní název na Úřad rozvoje území. V předtočeném rozhovoru na konferenci Asociace nájemního bydlení to řekla Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), možná ministryně pro místní rozvoj ve tvořící se vládě.
„Bude vytvořena jednotná centrální stavební správa, ale nepředstavujme si to tak, že vznikne nový velký stavební úřad. V podstatě dojde k transformaci DESÚ, který dnes funguje skvěle podle zákona o liniových stavbách. Do tohoto úřadu, který bude přejmenován na Úřad rozvoje území, se zařadí i další stavební úřady. Naše očekávání je, že 1. ledna 2027 by mohla být obecná účinnost těch hlavních změn a od 1. ledna 2028 by mělo dojít k těm organizačním přesunům a změnám,“ uvedla Schwarz Bařtipánová.
Nový stavební zákon připravený hnutím ANO má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Zavádí princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Dotčené orgány mají být nově integrovány do stavebních úřadů a jejich stanoviska se budou sjednocovat do jednoho koordinovaného vyjádření. Obce by podle Schwarz Bařtipánové po změně stavebního zákona rozhodovaly o dalším rozvoji území. Naopak proces povolování staveb by měl být řízen čistě státní správou.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.
Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil
Reality
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.
Nový Úřad rozvoje území ČR by měl sídlit v Praze a vedl by ho předseda jmenovaný a odvolávaný na návrh ministra průmyslu a obchodu. Nadřazený úřad by kromě jiného měl vést a kontrolovat průběh stavebních řízení a zajišťovat technické předpisy a normy. Úřad by měl spojovat fungování stavebních úřadů spadajících pod ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy a DESÚ. Pod ním by bylo 14 krajských úřadů rozvoje území s 205 územními pracovišti v obcích s rozšířenou působností.
Digitalizace stavebního řízení by pak měla být podle ANO dokončená až po reformě stavebního řádu, tedy až v letech 2029 či 2030. Nové systémy byly spuštěny v červenci roku 2024 a od počátku způsobovaly úředníkům i stavebníkům problémy. Současná vláda rozhodla vypsat na systémy novou zakázku, která by měla být hotová a otestovaná na začátku roku 2028. V přechodném období mohou úředníci používat souběžně původní i nové systémy.
„Samozřejmě počítáme s tím, že stávající stav takzvaného bypassu budeme neustále zlepšovat, než dojde k té digitalizaci. Budeme opravovat ty největší chyby, aby to fungovalo co nejlépe. Ale pokud chceme opravdu kvalitní digitalizaci, musíme mít nejdříve stanovené procesy,“ dodala Schwarz Bařtipánová.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.