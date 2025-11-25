Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Nastupující vláda slibuje rychlejší povolování staveb. Pomoci má nový centrální úřad

Nastupující vláda slibuje rychlejší povolování staveb. Pomoci má nový centrální úřad

Zuzana Schwarz Bařtipánová
ČTK
ČTK
ČTK

Jednotná centrální státní stavební správa, tak jak ji navrhuje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů, by mohla začít fungovat od 1. ledna 2028. O rok dříve by mohly začít platit hlavní změny spojené s reformou stavebního zákona. V budoucnu nevznikne nový státní stavební úřad, přemění se struktura Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), který změní název na Úřad rozvoje území. V předtočeném rozhovoru na konferenci Asociace nájemního bydlení to řekla Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), možná ministryně pro místní rozvoj ve tvořící se vládě.

„Bude vytvořena jednotná centrální stavební správa, ale nepředstavujme si to tak, že vznikne nový velký stavební úřad. V podstatě dojde k transformaci DESÚ, který dnes funguje skvěle podle zákona o liniových stavbách. Do tohoto úřadu, který bude přejmenován na Úřad rozvoje území, se zařadí i další stavební úřady. Naše očekávání je, že 1. ledna 2027 by mohla být obecná účinnost těch hlavních změn a od 1. ledna 2028 by mělo dojít k těm organizačním přesunům a změnám,“ uvedla Schwarz Bařtipánová.

Nový stavební zákon připravený hnutím ANO má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Zavádí princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Dotčené orgány mají být nově integrovány do stavebních úřadů a jejich stanoviska se budou sjednocovat do jednoho koordinovaného vyjádření. Obce by podle Schwarz Bařtipánové po změně stavebního zákona rozhodovaly o dalším rozvoji území. Naopak proces povolování staveb by měl být řízen čistě státní správou.

Zámek Bezdružice

Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil

Reality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.

ČTK

Přečíst článek

Nový Úřad rozvoje území ČR by měl sídlit v Praze a vedl by ho předseda jmenovaný a odvolávaný na návrh ministra průmyslu a obchodu. Nadřazený úřad by kromě jiného měl vést a kontrolovat průběh stavebních řízení a zajišťovat technické předpisy a normy. Úřad by měl spojovat fungování stavebních úřadů spadajících pod ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy a DESÚ. Pod ním by bylo 14 krajských úřadů rozvoje území s 205 územními pracovišti v obcích s rozšířenou působností.

Digitalizace stavebního řízení by pak měla být podle ANO dokončená až po reformě stavebního řádu, tedy až v letech 2029 či 2030. Nové systémy byly spuštěny v červenci roku 2024 a od počátku způsobovaly úředníkům i stavebníkům problémy. Současná vláda rozhodla vypsat na systémy novou zakázku, která by měla být hotová a otestovaná na začátku roku 2028. V přechodném období mohou úředníci používat souběžně původní i nové systémy.

„Samozřejmě počítáme s tím, že stávající stav takzvaného bypassu budeme neustále zlepšovat, než dojde k té digitalizaci. Budeme opravovat ty největší chyby, aby to fungovalo co nejlépe. Ale pokud chceme opravdu kvalitní digitalizaci, musíme mít nejdříve stanovené procesy,“ dodala Schwarz Bařtipánová.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Mojmír Hampl

Sněhové vločky? Nesmysl. Mladí jsou investičně odvážnější než generace před nimi, říká Mojmír Hampl

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Lavrov: Babiš je pragmatik, který myslí na občany

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil slovenského premiéra Roberta Fica, šéfa maďarské vlády Viktora Orbána a pravděpodobného příštího českého premiéra Andreje Babiše za pragmatiky, kterým záleží na občanech jejich zemí. Informovala o tom ruská státní agentura TASS, podle níž se tak šéf ruské diplomacie vyjádřil v rozhovoru pro youtubový kanál sdružení Francouzsko-ruský dialog, který zveřejnilo na svém webu i ruské ministerstvo zahraničí. Lavrov také prohlásil, že západní mocnosti z pohledu Moskvy promarnily příležitost podílet se na urovnání konfliktu na Ukrajině.

Nemáme iluze ohledně lidí, kteří nyní vládnou na Západě. Zmíním výjimku - maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico. Andrej Babiš teď přišel na pozici šéfa české vlády. Tito lidé jsou pragmatici. Nejsou proruští, ale prostě promaďarští, proslovenští, pročeští a myslí na své občany,“ řekl Lavrov. „Nechtějí vyzývat své občany, aby obětovali své děti kvůli podpoře nacistického režimu v Kyjevě,“ prohlásil dále.

Ukrajina se brání už čtvrtým rokem rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ruský prezident Vladimir Putin odůvodňoval svůj rozkaz ke vpádu ruských vojsk do sousedního státu v roce 2022 mimo jiné potřebou „denacifikovat“ zemi, přestože v jeho čele stojí prezident židovského původu a krajní pravice podle výsledků posledních voleb sehrávala v ukrajinské politice zcela okrajovou roli. Západ i Kyjev opakovaně uvedly, že jde jen o záminku pro získání ukrajinského území.

Tino Chrupalla, Alice Weidelová

AfD je u Němců na vzestupu. Odpor vůči extremistům spadl na rekordní minimum

Politika

Počet Němců, kteří kategoricky vylučují, že by mohli volit Alternativu pro Německo (AfD), klesl pod padesát procent, vyplynulo z průzkumu agentury INSA, o kterém informoval bulvární deník Bild. V Německu se mezitím znovu rozhořela debata o spolupráci se stranou, kterou v květnu tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Impulzem bylo rozhodnutí svazu rodinných podniků zákaz kontaktu s politiky AfD zrušit.

ČTK

Přečíst článek

Západní země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu vesměs podpořily Kyjev, kterému poskytly mimo jiné podporu v podobě dodávek zbraní a na Rusko kvůli jeho agresi uvalily sankce. Na stranu bránícího se Kyjeva se postavila také česká vláda premiéra Petra Fialy a Ukrajinu podpořil i tehdejší slovenský kabinet Eduarda Hegera.

V roce 2023 se na Slovensku k moci vrátil premiér Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup Evropské unie k válce na Ukrajině a také politiku izolace Ruska, kterou prosazuje Brusel. Orbán, jenž je považován za nejbližšího spojence Putina v EU a podle agentury AP často zaujímá nepřátelský postoj vůči Ukrajině, kritizuje protiruské sankce a odmítá, aby Budapešť vojensky podporovala Kyjev. Staví se také proti členství Ukrajiny v EU.

Babiš, který loni s Orbánem založil europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, a jehož strana ANO zvítězila v říjnových parlamentních volbách, byl českým premiérem už v letech 2017 až 2021. Jeho vláda v roce 2021 vyhostila kvůli výbuchu v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 desítky ruských diplomatů, když české tajné služby zjistily, že do exploze byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Moskva na diplomatický krok reagovala recipročně a Rusko navíc zařadilo Česko společně s USA na seznam takzvaně „nikoliv přátelských“ států.

Americký prezident Donald Trump ukazuje fotografii s Putinem

Ruské válečné cíle se přetavily do podoby amerického mírového plánu, píše Pařík

Názory

Mírový návrh ve skutečnosti přibližuje Ukrajinu k části jejího nejhoršího scénáře, jen bez bojů. Pro zemi není rozdíl mezi dohodou a nejhorší alternativou dostatečný, píše v komentáři vyjednavač Radim Pařík a rozebírá situaci z hlediska strategického vyjednávání.

Radim Pařík

Přečíst článek

Server Politico před časem o Babišovi napsal, že je veřejně známý tím, že chce omezit pomoc Ukrajině. Předseda hnutí ANO dříve například uvedl, že pokud bude jeho hnutí ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod NATO.

Český prezident Petr Pavel dnes uvedl, že programové prohlášení vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů nezmiňuje Rusko jako hrozbu či spojeneckou odpovědnost a vůli naplňovat spojenecké závazky. Pavel už dříve požádal předsedu ANO Babiše o doplnění programového prohlášení vznikající koalice o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v NATO a navyšování obranných výdajů. Vznikající koalice úpravy odmítla.

„Promrhaná šance“

Lavrov řekl, že evropské státy z pohledu Moskvy promarnily šanci podílet se na řešení konfliktu na Ukrajině. „Promarnili jste své šance, lidi,“ citují agentury šéfa ruské diplomacie. „Tyto šance jste nevyužili, prostě jste je promrhali,“ dodal Lavrov s poukazem na takzvané minské dohody.

Minský mírový proces k urovnání konfliktu na východě Ukrajiny začal v roce 2014. Dohody uzavřené za zprostředkování Německa a Francie počítaly mimo jiné s příměřím a jednáním o samosprávě Doněcké a Luhanské oblasti v souladu s ukrajinským právem. Kyjev i Moskva se ale už po první minské dohodě začaly vzájemně obviňovat z jejího porušování.

Nyní nemůže být o zprostředkování Německa a Francie řeč, zdůraznil v nejnovějším interview Lavrov. Vyzdvihl v té souvislosti naopak postoje Běloruska, Turecka a Maďarska. A také USA, které se podle něj „na rozdíl od Londýna, Bruselu, Paříže a Berlína“ chápou iniciativy s cílem nalézt řešení.

Související

Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico

Studená sprcha pro Orbána s Ficem. Trump chce, aby se zbavili dovozu ruské ropy, na níž jsou vysoce závislí

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Kro Libeň
Užito se svolením Vojtěcha Plháka
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Síť bister, pekáren a restaurací KRO patří k těm známějším pražským gastro podnikům. A teď dělá největší krok ve své historii. V libeňském Docku otevřela provoz o rozloze 600 metrů čtverečních, který kombinuje kavárnu, pekárnu, bistro s rotisserií, bar, lahůdkářství a brzy i večerní restauraci. Prostor vytvořili architekti ze studia Neuhäusl Hunal.

14 fotografií v galerii

Nejde jen o další pobočku. Pro KRO je Libeň strategickým pilířem, který má vyřešit dlouhodobou kapacitní zátěž a vytvořit zázemí pro další expanzi od rozšíření výroby až po vstup do retailu.

Gastronomie jako infrastruktura. Proč KRO potřebovalo velký restart?

KRO vyrostlo na Jiřáku, kde spojilo moderní bistro, výběrovou kávu a poctivou kuchyni. Dalšími milníky byly Karlín a Vršovice, které se staly výrobním srdcem celé značky. Jenže růst byl rychlejší než možnosti prostor. Hosté v Karlíně se nevešli. Vršovická pekárna jela na maximum. A výroba fermentovaných produktů byla limitovaná kapacitou.

Tlak na zázemí rostl a s ním i potřeba najít místo, které umožní značce posunout se na další úroveň. „Hledali jsme větší prostor pro pekárnu, a našli ten největší,“ říká zakladatel Vojta Václavík. „Libeň nám konečně dává možnost pracovat bez kompromisů a dělat všechno, co máme rádi my i naši zákazníci.“

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Proč právě Libeň?

Libeň, ještě donedávna přehlížená, prošla výraznou proměnou. Administrativní centra, rezidenční projekty i lepší dopravní dostupnost z ní dělají jednu z nejrychleji rostoucích pražských lokalit. Kancelářské budovy zajišťují stabilní denní poptávku, noví rezidenti zase vytvářejí publikum, které si žádá kvalitní gastronomii, podobně jako Vinohrady nebo Karlín před deseti lety.

Nové KRO nabízí 90 míst k sezení, tedy dvojnásobek dosud největší vršovické pobočky, a třísetmetrová výrobna navýší kapacitu pekárny až o 50 procent. Tím se zároveň uvolní prostor ve Vršovicích pro rozšíření výroby lahůdek a fermentovaných produktů – od miso past z neprodaného pečiva přes shoyu a tamari až po kombuchy a dochucovadla, která jsou pro značku typická.

Libeň zároveň přináší jeden zásadní posun: od začátku příštího roku se KRO poprvé objeví i na Rohlíku, což znamená přechod z čistě provozní gastronomie k modelu, který kombinuje gastronomii, výrobu a retail. Ten se v moderním gastrosektoru stává klíčovým prvkem. Umožňuje totiž rozložit riziko, vytvořit nový zdroj příjmů s vyšší marží, posílit brand jako lifestyl a stát se součástí domácností zákazníků, nikoliv jen místem, kam chodí jíst.

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tento model dlouhodobě úspěšně rozvíjí například síť Ambiente, která kromě provozů vybudovala i vlastní řeznictví Naše maso, pekárnu, kantýnu, distribuci, eventovou divizi i e-shop. Kombinace gastronomie, výroby a retailu jí umožňuje být nezávislou na externích dodavatelích a zároveň vytvářet unikátní produkty dostupné mimo restaurace.

KRO jde podobnou cestou, ale s odlišnou energií a důrazem na fermentaci, sezónnost a řemeslo. Zatímco Ambiente je několik dekád budovaná gastroinstituce, KRO představuje mladší, dravější generaci, která svou identitu staví na výrazné chuti, experimentu a komunitě.

Libeňský podnik vede Alex Nagy, který má zkušenosti s otevíráním pražírny Black na Slovensku i s relaunchi karlínské pobočky KRO. Kuchyni šéfuje Jakub Čadina, dříve v Le Terroir a La Bottega Gastronomica. Pod jejich vedením má KRO držet směr poctivé techniky, kvalitních surovin a výrazné kuchyně, postavené na fermentaci. Značka staví na vlastním tempehu, kroupotu, výrazných omáčkách a samozřejmě na tom, čím začala – na grilovaných kuřatech.

Další z našich návštěv v "táckárně".

Retro jídelna kousek od Staromáku: Na dršťkovku za 65 korun tam chodí studenti i investoři

Enjoy

„Táckárna“ je vlastně takový fast food po česku. Místo burgeru a hranolek si u pultu objednáte knedlík se zelím a vepřové nebo holaňdák. Klasické menu nabízí i v retro řeznictví v Kaprově ulici. Oběd pro dva s pivem stojí cca 350 korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Chlebíček má i svoji veganskou podobu.

Chlebíček je národní poklad. Cizinci ho okukují ve výlohách

Enjoy

Francouzi mají amuse bouche, Britové sendvič a Češi chlebíček. Jak se jeho podoba proměnila během 100 let? A který mají Češi nejraději?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Kam na nejlepší pivo v Praze? Čepuje ho žena, nedaleko náměstí Republiky

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Manifesto na Postupimském náměstí

Češi dobyli Berlín. K Manifesto Marketu přidají gastro halu v bývalém obchoďáku

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme