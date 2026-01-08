Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem
Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.
Obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že premiér Andrej Babiš (ANO) posunuje zahraniční politiku České republiky směrem na východ, sdělil bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Český kabinet předloni konzultace přerušil právě kvůli rozdílnému přístupu k otázkám zahraniční politiky a odlišné interpretaci příčin a řešení války na Ukrajině, dodal. Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo, změnila se jen česká vláda, uvedl Fiala.
Fiala nemá nic proti dialogu
Obnovení společných zasedání české a slovenské vlády oznámili dnes premiéři Babiš a Robert Fico po společné schůzce v Bratislavě. Příští by se mělo konat 31. března. Fiala uvedl, že proti dialogu se sousedy nic nemá, pokud slouží zájmům ČR. Slovensko považuje Fiala za blízkého partnera. „Vždy jsem věřil, že naše vztahy mají být nadstandardní,“ dodal.
Má však obavy ze spojenectví Babiše, Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána, z jejich stylu politiky a jejich zahraničně politické orientace. „Byl bych nerad, aby se Česko zařadilo po bok států, které podlézají Rusku a oslabují demokratickou Evropu,“ řekl Fiala.
Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?
Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví
Názory
Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?
Fico se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 mimo jiné zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.
Fiala zdůraznil, že mezivládní konzultace se nekonaly právě kvůli rozdílnému přístupu obou zemí k zahraniční politice i jiným názorům na příčiny a řešení války na Ukrajině. „Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo. Jediné, co je teď jiné, je vláda v ČR. Obnovení mezivládních konzultací tedy potvrzuje obavy, že Andrej Babiš posunuje naši zahraniční politiku směrem na východ,“ konstatoval.