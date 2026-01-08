Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem

Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem

Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.

Obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že premiér Andrej Babiš (ANO) posunuje zahraniční politiku České republiky směrem na východ, sdělil bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Český kabinet předloni konzultace přerušil právě kvůli rozdílnému přístupu k otázkám zahraniční politiky a odlišné interpretaci příčin a řešení války na Ukrajině, dodal. Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo, změnila se jen česká vláda, uvedl Fiala.

Andrej Babiš a Robert Fico ČTK

Fiala nemá nic proti dialogu

Obnovení společných zasedání české a slovenské vlády oznámili dnes premiéři Babiš a Robert Fico po společné schůzce v Bratislavě. Příští by se mělo konat 31. března. Fiala uvedl, že proti dialogu se sousedy nic nemá, pokud slouží zájmům ČR. Slovensko považuje Fiala za blízkého partnera. „Vždy jsem věřil, že naše vztahy mají být nadstandardní,“ dodal.

Má však obavy ze spojenectví Babiše, Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána, z jejich stylu politiky a jejich zahraničně politické orientace. „Byl bych nerad, aby se Česko zařadilo po bok států, které podlézají Rusku a oslabují demokratickou Evropu,“ řekl Fiala.

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Názory

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Fico se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 mimo jiné zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.

Fiala zdůraznil, že mezivládní konzultace se nekonaly právě kvůli rozdílnému přístupu obou zemí k zahraniční politice i jiným názorům na příčiny a řešení války na Ukrajině. „Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo. Jediné, co je teď jiné, je vláda v ČR. Obnovení mezivládních konzultací tedy potvrzuje obavy, že Andrej Babiš posunuje naši zahraniční politiku směrem na východ,“ konstatoval.

Související

Deal za osm miliard dolarů. Německo s Indií jednají o společné výrobě ponorek

Německo a Indie dokončují smlouvu na ponorky za osm miliard dolarů
iStock
ČTK
ČTK

Německo a Indie dokončují podle agentury Bloomberg smlouvu na společnou výrobu ponorek pro indickou armádu, která bude mít hodnotu nejméně osmi miliard dolarů (166 miliard korun). S odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním o tom informovala agentura Bloomberg. Německý kancléř Friedrich Merz v neděli vyráží na třídenní návštěvu Indie.

Indická armáda má podle Bloombergu tucet stárnoucích ruských ponorek a šest nových francouzských. Pokud bude dohoda skutečně uzavřena, Indie by zrušila své plány na nákup dalších tří francouzských ponorek, uvedl zdroj Bloombergu. Na výrobě německo-indických ponorek by se podílely německá společnost Tyhssenkrupp Marine Systems a indická státní firma Mazagon Dock Shipbuilders.

Merz se na své první návštěvě Indie ve funkci německého kancléře setká mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím, který ho přijme ve svém domovském státě Gudžarát. Následně Merz zamíří do města Bengalúru v jihoindickém státě Karnátaka. Tam se setká mimo jiné s německými podnikateli. Merze bude doprovázet podnikatelská delegace. Očekává se prohloubení německo-indické spolupráce především ve farmaceutickém a obranném průmyslu.

Kyjev

Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva

Politika

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Termín pro paušální daň se blíží. Vyplatí se méně lidem než dřív, Babišova vláda to může změnit

Termín pro paušální daň se blíží
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Datum 12. ledna 2026 je důležité pro statisíce živnostníků, kteří zvažují vstup do režimu paušální daně. Právě k tomuto datu se musejí stávající živnostníci zaregistrovat a zvolit jeden ze tří režimů daně. Kvůli zvýšení nejnižšího tarifu se limit, od nějž se paušál vyplatí, o něco zvýšil. Pro koho tedy paušální daň skutečně je?

Živnostníci a podnikatelé, kteří se chtějí od letoška zbavit složité administrativy a platit daň i pojistné jedinou měsíční platbou, mají možnost vstoupit do režimu paušální daně. Čas na podání oznámení o vstupu do tohoto režimu se ale krátí. Finanční správa přijímá přihlášky pouze do pondělí 12. ledna. „A tento termín nelze nijak prodloužit,“ připomíná daňový poradce společnosti KODAP Jan Kašpar. „Stejný termín pak platí i pro ty podnikatele, kteří již v paušálním režimu jsou, ale z jakéhokoliv důvodu se rozhodli z něj pro rok 2026 dobrovolně vystoupit,“ dodává Kašpar.

Paušální daň je v Česku určená všem OSVČ, jejichž roční hrubé příjmy nepřekročí hranici dvou milionů korun a zároveň nejsou v režimu DPH či nenaplňují některou ze zákonných výjimek.

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Money

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Odvody narostly

Výhody jsou podle odborníků především v jednoduchosti a značném snížení výdajů na administrativu spojenou s platbou daně, sociálního a zdravotního pojištění. Odborníci se pak shodují, že paušál je nejvýhodnější pro ty plátce paušální daně, kteří jsou v prvním pásmu a jejich roční příjmy tak dosahují částky maximálně jednoho milionu korun. Z dat KODAP pak vyplývá, že právě v prvním tarifním pásmu je největší počet plátců paušální daně.

Jenomže právě odvody v tomto tarifu se od letoška zvyšují. Z loňské úrovně kolem 8700 korun se nejnižší paušál zvyšuje na 9984. A tím se pro část živnostníků může tato forma platby odvodů z příjmů stát nevýhodnou.

Důvodem totiž je, že plátci paušální daně nemohou využívat nejrůznější formy zvýhodnění, tedy především slevy na poplatníka a vyživované potomky, ani výdajové paušály.

ČNB

ČNB varuje: pozor před aktivitami firem Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank

Money

Česká národní banka varovala před aktivitami společností Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank. Draph Solutions přišla na počátku ledna o povolení k poskytování platebních služeb. Goldman Lampe Private Bank nabízí zájemcům finanční služby, aniž by měla licenci pro působení na českém trhu.

ČTK

Přečíst článek

Děti jsou důležitý faktor

Komu se tedy letos vyplatí výdajový paušál. Podle Kašpara KODAP tuto hranici teprve propočítává. Nicméně je jisté, že se hranice „výhodnosti“ posouvá. U živnostníků, kteří mohou využívat výdajový paušál ve výši 40 procent tato hranice vzrostla k částce 500 tisíc hrubých tržeb za rok.

Pokud ale mají tito živnostníci děti a mohou si na ně uplatňovat slevu na dani, hranice „výhodnosti“ roste až k 800 tisícům. A bezdětní podnikatelé, jejichž činnost spadá do paušálu 60 procent, to je také částka 800 tisíc korun. Se dvěma dětmi se v prvním pásmu už paušální daň nevyplatí vůbec.

Co zmůže Babišův kabinet

Pokud podnikatelé budou uvažovat čistě ekonomicky racionálně a nebudou do nákladů započítávat poplatky za administrativu, mohl by počet plátců paušální daně pro další období klesnout.

Nicméně situaci by mohla změnit i nová vláda Andreje Babiše. Ta se totiž v programovém prohlášení zavazuje výrazně zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH nad aktuální dva miliony korun. Tím by části podnikatelů, kteří jsou v DPH historicky a nemohou se tak přihlásit k paušální dani, nabídli možnost usnadnit si administrativu.

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Názory

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Peněženka, ilustrační foto

Vyšší mzdy, dražší odvody a zdaněné benefity. Kdo si příští rok polepší a kdo zaplatí tisíce navíc

Money

nst

Přečíst článek
Doporučujeme