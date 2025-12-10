Nový magazín právě vychází!

Schwarz Bařtipánová: Stavební zákon musíme přepsat okamžitě. Čas vypršel

Schwarz Bařtipánová: Stavební zákon musíme přepsat okamžitě. Čas vypršel

Zuzana Schwarz Bařtipánová
Stavební řízení v Česku čeká zásadní přestavba. Nový zákon má přinést jedno razítko, integrované úřady i zrychlené procesy. Nová ministryně pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) věří, že novela bude schválena do léta příštího roku.

Novela stavebního zákona zavádějící prvky centrální stavební správy bude podána k projednání formou poslanecké iniciativy v nejbližších dnech. Schválena by mohla být do léta příštího roku. Na konferenci pořádané ve středu v Praze Svazem měst a obcí to řekla budoucí ministryně pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO). Podle ní bude také nutné prodloužit fungování tzv. bypassu digitalizace stavebního řízení tak, aby samosprávy mohly naplňovat požadavky dané stavebním zákonem.

Poslanecká iniciativa už je připravena

„V současné době máme připravené paragrafové znění novely stavebního zákona, které v nejbližších dnech budeme podávat pomocí poslanecké iniciativy. Začne proces legislativní a schvalovací a věřím, že novelu stavebního zákona budeme mít schválenou do léta příštího roku,“ uvedla Schwarz Bařtipánová.

Jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko

Nový stavební zákon připravený ANO má podle hnutí zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Zavádí princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Dotčené orgány mají být nově integrovány do stavebních úřadů a jejich stanoviska se budou sjednocovat do jednoho koordinovaného vyjádření.

Vzniknout má centralizovaná státní stavební správa, obce by měly zajišťovat hlavně územní rozvoj. Nevznikne ale nový státní stavební úřad, nýbrž přemění se struktura současného Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), který změní název na Úřad rozvoje území.

Schwarz Bařtipánová dříve uváděla, že by novela zákona měla začít platit od začátku roku 2027, organizační změny by nastaly o rok později. Na schválení zákona je ale podle ní nutné spěchat také kvůli tomu, že od 1. července příštího roku budou mít obce povinnost zveřejňovat dokumentaci v Národním geoportálu územního plánování. Ten však podle nastupující ministryně momentálně nefunguje tak, aby mohly tuto zákonnou povinnost naplňovat.

Digitalizace, která zkolabovala

Nové systémy digitalizující stavební řízení byly spuštěny na začátku července roku 2024. Od počátku ale nová nestabilní podoba způsobovala problémy úředníkům i stavebníkům. Na základě toho byl z vedení ministerstva pro místní rozvoj (MMR) odvolán tehdejší ministr Ivan Bartoš (Piráti), což nakonec vyústilo v odchod jeho strany z vlády.

Bartošův nástupce Petr Kulhánek (za STAN) společně s dalšími členy vlády nechal zavést technologický a legislativní bypass, který v přechodném období zmírnil některé požadavky definované stavebním zákonem.

Geoportál stále nefunguje

Národní geoportál územního plánování se podobně jako další loni spuštěné systémy stavebního řízení potýká s potížemi. Geoportál nebyl podle Kulhánka funkční kvůli tomu, že termín jeho dodání byl nerealistický. Systém tak nemohl být ani uveden do provozu, řekl ministr po nástupu do funkce. Povinnost využívat geoportál proto byla kvůli technickému stavu po schválení tzv. bypassu odložena do poloviny roku 2026.

Střední a východní Evropa zažívá výrazné oživení financování komerčních nemovitostí. Podle nejnovějšího Property Lending Barometru KPMG roste chuť bank úvěrovat i investovat a české banky v regionu opět patří k premiantům. Mají jedny z nejlevnějších úvěrů, nejkvalitnější portfolia a český kapitál si dlouhodobě drží pozici nejsilnějšího investora v CEE.

Objem investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE dosáhl za prvních devět měsíců letošního roku zhruba sedmi miliard eur. Trend míří k překonání loňské hodnoty 8,8 miliardy eur, a to především díky aktivitě v Česku a Polsku. „Po letech nejistoty je trh znovu v pohybu. Banky zvyšují apetit financovat a investoři se vracejí,“ říká Pavel Kliment, partner KPMG.

Podíl bank, pro které je financování komerčních nemovitostí strategickou oblastí, vzrostl v CEE na 36 procent, v Česku dokonce na 40 procent. Loni šlo jen o čtvrtinu.

České banky v průzkumu zabodovaly. Mají téměř stoprocentní podíl bezproblémových úvěrů, řadí se k nim nejnižší úrokové marže v regionu (společně se Slovenskem) a až 80 procent z nich očekává, že jejich úvěrové portfolio v komerčních nemovitostech bude příští rok dále růst. Na opačné straně spektra stojí banky v Bulharsku a Rakousku, které stále řeší nejvyšší podíl problémových úvěrů.

V Česku tvoří financování nové výstavby 33 procent úvěrového portfolia bank, což je nejméně v CEE (méně má už jen Rakousko). Meziročně však došlo k mírnému oživení, loni šlo o 29 procent.

Banky v celém regionu letos preferují hlavně rezidenční projekty, zatímco dříve vedly logistika a průmysl. Retail parky porážejí velká obchodní centra a nejmenší zájem panuje o hotely a resorty.

Podmínky úvěrů zůstávají pevné, jen občasné rozvolnění

Úrokové marže jsou stabilní, polovina bank je drží na stejné úrovni, mírné snížení přiznává přes 40 procent. Parametry typu DSCR, LTV nebo předpronájmy se napříč regionem prakticky nemění. V Česku a Polsku je vidět jen velmi opatrné rozvolnění LTC (Loan-to-Cost ukazuje, jak velkou část celkových nákladů na projekt je banka ochotná profinancovat. Využívá se hlavně u nové výstavby, protože bere v potaz kompletní rozpočet stavby. Čím je LTC nižší, tím více vlastního kapitálu musí developer do projektu vložit pozn.red.), ale nejde zatím o trend.

Umělá inteligence proniká do bankovních procesů rychleji než v loňském roce, i když většinou zatím jen v pilotním režimu. Podíl bank, které AI vůbec nevyužívají, klesl z 69 na 49 procent. Nejrychleji technologii adoptují Maďarsko a Polsko, zatímco Česko zůstává opatrnější. AI dnes slouží především ke zvyšování produktivity: od generování textů přes sumarizaci dokumentů až po práci s daty. Do samotného schvalování úvěrů však zatím zasahuje jen okrajově.

Zatímco v regionu se růst důrazu na ESG spíše stabilizuje, Rakousko jde opačným směrem. Více než 80 procent rakouských bank odmítlo financování kvůli nesouladu s ESG, což je dvojnásobek regionálního průměru.

Silnější ESG pravidla se týkají zejména energetické efektivity, fyzických rizik, využití CRREM a měření uhlíkové stopy.

Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.

Hrátky se sazbami termínovaných bankovních účtů probíhaly v Česku i v druhé polovině letošního roku. Většina bank od léta upravila sazby alespoň u jednoho typu vkladu — a to jak velké bankovní domy, tak menší hráči. Zatímco u spořicích účtů se některé banky vrátily ke čtyřprocentní sazbě, u termínovaných vkladů se i ta nejlepší aktuální sazba pohybuje jen mírně nad třemi procenty. Nejlépe si tentokrát vede Moneta Money Bank, která v průběhu léta sazby opakovaně zvyšovala a úročení začínající trojkou nabízí hned ve čtyřech délkách výpovědní doby.

Které termínované vklady zhodnocují nejvíce

Nejvyšší sazby u termínovaných vkladů nyní najdeme u jednoměsíčních, ročních a dvouletých depozit, kde první místa žebříčku začínají na 3,4 procentech. U jednoměsíčních vkladů ji nově nabízí Moneta Money Bank, která stejnou sazbu poskytuje i u ročního vkladu. Na dvouletém horizontu pak nejlépe úročí J&T Banka, u níž je však minimální vklad pro nové klienty jeden milion korun.

U tříměsíčních a půlročních vkladů dominuje v prosinci sazba 3,2 procenta. Na tři měsíce ji nabízí Air Bank, na půl roku opět Moneta Money Bank. Trojice bank, které dlouhodobě poskytují u termínovaných vkladů jedny z nejnižších sazeb, své úročení od léta prakticky neměnila. Patří mezi ně Česká spořitelna, Raiffeisenbank a mBank, jejíž sazby se u termínovaných vkladů blíží téměř nule. Tyto instituce se více soustředí na spořicí účty.

Proč střadatelé nejčastěji volí krátké vklady

Podle České spořitelny, Air Bank a Komerční banky je aktuálně největší zájem (z hlediska objemu depozit) o termínovaný vklad se splatností tři měsíce. „Důvodem je nejvýhodnější úroková sazba právě u této lhůty, která je zároveň vnímána jako přijatelná pro omezenou dostupnost peněz,“ vysvětluje šéf komunikace Spořitelny Filip Hrubý. Podle něj činí průměrný zůstatek na termínovaných vkladech 1,23 milionu korun, a to včetně vkladů s obnovováním i bez něj.

Od doby, kdy Air Bank uvedla na trh i jednoměsíční vklady, roste podle zástupce mluvčího banky Michala Kuzmiaka zájem i o tuto nejkratší dobu uložení. Delší splatnosti na půl roku a rok jsou zatím méně oblíbené, i když se situace postupně mění. „V poslední době se chování střadatelů posunulo — vidíme růst sazeb u delších splatností a s tím i rostoucí zájem klientů,“ doplňuje Kuzmiak. Průměrná výše termínovaného vkladu v Air Bank podle něj přesahuje 400 tisíc korun.

Také u klientů Banky Creditas jsou nejpopulárnější vklady do jednoho roku, a to často ve vyšších stovkách tisíc korun. V poslední době navíc podle mluvčí banky Lucie Brunclíkové klienti více investují a častěji využívají také termínované vklady. „Dříve byl poměr objemu peněz na spořicích účtech a termínovaných vkladech výrazně ve prospěch spořicích účtů, ale postupně se téměř vyrovnal,“ uvádí Brunclíková. V Komerční bance jsou kromě tříměsíčních vkladů oblíbené také vklady na 12 měsíců, které banka podporuje vyšší, tříprocentní sazbou.

Kdo aktuálně spoří na termínovaných vkladech nejvíce

Rozložení klientů podle pohlaví je v České spořitelně poměrně rovnoměrné. Momentálně však mezi střadateli mírně převažují ženy, které tvoří 54 procent všech držitelů termínovaných vkladů. Nejvíce těchto vkladů mají podle Hrubého klienti ve věkové skupině 61 až 70 let.

Jak zhodnocují nejlepší termínované účty v bankách v ČR (k 9.12.2025)

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 1 měsíc:

  • Moneta Money Banky (min.vklad 15 000 Kč) 3,4 %
  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,70 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč)   2,50%
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,5%

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 3 měsíce:

  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,2 %
  • Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 3,2 %
  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,2 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč)   3,0 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 6 měsíců:

  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,20 %
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,10 %
  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,00 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 12 měsíců:

  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,40 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,30 %
  • J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,30 %
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 24 měsíců:

  • J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,40 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70 %
  • Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,30 %
  • ČSOB (min.vklad 5 000 Kč) 2,00 %

Zdroj: banky, stav k 9. prosinci 2025

