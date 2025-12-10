Schwarz Bařtipánová: Stavební zákon musíme přepsat okamžitě. Čas vypršel
Stavební řízení v Česku čeká zásadní přestavba. Nový zákon má přinést jedno razítko, integrované úřady i zrychlené procesy. Nová ministryně pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) věří, že novela bude schválena do léta příštího roku.
Novela stavebního zákona zavádějící prvky centrální stavební správy bude podána k projednání formou poslanecké iniciativy v nejbližších dnech. Schválena by mohla být do léta příštího roku. Na konferenci pořádané ve středu v Praze Svazem měst a obcí to řekla budoucí ministryně pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO). Podle ní bude také nutné prodloužit fungování tzv. bypassu digitalizace stavebního řízení tak, aby samosprávy mohly naplňovat požadavky dané stavebním zákonem.
Poslanecká iniciativa už je připravena
„V současné době máme připravené paragrafové znění novely stavebního zákona, které v nejbližších dnech budeme podávat pomocí poslanecké iniciativy. Začne proces legislativní a schvalovací a věřím, že novelu stavebního zákona budeme mít schválenou do léta příštího roku,“ uvedla Schwarz Bařtipánová.
Jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko
Nový stavební zákon připravený ANO má podle hnutí zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Zavádí princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Dotčené orgány mají být nově integrovány do stavebních úřadů a jejich stanoviska se budou sjednocovat do jednoho koordinovaného vyjádření.
Vzniknout má centralizovaná státní stavební správa, obce by měly zajišťovat hlavně územní rozvoj. Nevznikne ale nový státní stavební úřad, nýbrž přemění se struktura současného Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), který změní název na Úřad rozvoje území.
Schwarz Bařtipánová dříve uváděla, že by novela zákona měla začít platit od začátku roku 2027, organizační změny by nastaly o rok později. Na schválení zákona je ale podle ní nutné spěchat také kvůli tomu, že od 1. července příštího roku budou mít obce povinnost zveřejňovat dokumentaci v Národním geoportálu územního plánování. Ten však podle nastupující ministryně momentálně nefunguje tak, aby mohly tuto zákonnou povinnost naplňovat.
Digitalizace, která zkolabovala
Nové systémy digitalizující stavební řízení byly spuštěny na začátku července roku 2024. Od počátku ale nová nestabilní podoba způsobovala problémy úředníkům i stavebníkům. Na základě toho byl z vedení ministerstva pro místní rozvoj (MMR) odvolán tehdejší ministr Ivan Bartoš (Piráti), což nakonec vyústilo v odchod jeho strany z vlády.
Bartošův nástupce Petr Kulhánek (za STAN) společně s dalšími členy vlády nechal zavést technologický a legislativní bypass, který v přechodném období zmírnil některé požadavky definované stavebním zákonem.
Geoportál stále nefunguje
Národní geoportál územního plánování se podobně jako další loni spuštěné systémy stavebního řízení potýká s potížemi. Geoportál nebyl podle Kulhánka funkční kvůli tomu, že termín jeho dodání byl nerealistický. Systém tak nemohl být ani uveden do provozu, řekl ministr po nástupu do funkce. Povinnost využívat geoportál proto byla kvůli technickému stavu po schválení tzv. bypassu odložena do poloviny roku 2026.
