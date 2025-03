Čechům letos přidá na výplatě většina firem

Zaměstnavatelé letos nejčastěji plánují navyšovat mzdy do pěti procent. Pro většinu zaměstnanců to bude znamenat, že reálné výdělky letos zřejmě zase umažou jen část ztráty z posledních let, které způsobila silná inflační vlna. Vyplývá to z průzkumu personální společnosti Alma Carreer, do kterého se zapojilo 788 zaměstnavatelů s více než deseti zaměstnanci.

Zhruba 62 procent oslovených společností letos plánuje navýšit mzdy svým zaměstnancům, avšak 74 procent z toho nejvýše do pěti procent. Podle podzimního průzkumu Alma Career JobsIndex očekává letos růst mzdy 58 procent respondentů. Polovina z nich počítá s navýšením maximálně o pět procent, zatímco více než deset procent čeká každý desátý. Zvýšení mzdy do pěti procent považuje podle průzkumu více než 70 procent zaměstnanců za nedostatečné, s vyšším nárůstem už by byla převážná většina z nich spokojená.

Za svůj výdělek si toho lidé nyní koupí méně než před nástupem zdražování na přelomu let 2021 a 2022. A většina stále také méně než v roce 2019 před nástupem pandemie covidu-19. Zejména díky loňskému tempu růstu mezd, za celý rok 2024 nominálně o 7,1 procenta, reálně o 4,6 procenta, se sice hospodaření většiny lidí o něco zlepšilo, propad reálných příjmů z předchozích let to však stále nestačilo vyrovnat.

Růst mezd byl v uplynulých letech velmi rozdílný v jednotlivých sektorech a profesích. Nejvyšší růst reálné mzdy za posledních pět let zaznamenali podle dat Českého statistického úřadu zaměstnanci v energetice, a to o 3,4 procenta. V administrativních a podpůrných činnostech to bylo o 2,1 procenta a realitním sektoru o 0,7 procenta. Naopak propad ve mzdách zažili pracovníci ve veřejné správě a obraně, o 12,7 procenta. Ve vzdělávání to bylo o 10,3 procenta a v kulturním sektoru o devět procent. Výrazně se také snížila reálná mzda v zemědělství, o 8,9 procenta.

„V letech 2022 a 2023 jsme byli svědky bezprecedentního propadu reálných příjmů drtivé většiny zaměstnanců. Celkem slušné nominální tempo růstu mezd v daných letech vůbec nestačilo kompenzovat mimořádný nárůst životních nákladů v důsledku ruské agrese proti Ukrajině a související inflační vlny, energetické krize a dalších potíží. Nejvážnější dopady to mělo na lidi s nejnižšími příjmy,“ uvedl analytik Alma Carrer Tomáš Ervín Dombrovský.

Loni mzdy opět začaly v meziročním srovnání i reálně růst, což ale podle analytika stačilo pouze k umazání méně než poloviny z předchozího propadu kupní síly výdělků. Více než polovina zaměstnanců tak i koncem loňského roku měla určité potíže ve svém hospodaření, 21 procent uvádělo velmi vážné potíže vyjít s příjmy od výplaty k výplatě, dodal.

Vyrovnání propadů reálných příjmů z období mimořádné inflace očekává Dombrovský spíše počátkem roku 2026. Ačkoliv průměrná mzda v Česku na konci posledního čtvrtletí 2024 vzrostla na 49 299 korun, medián mezd je výrazně nižší, necelých 42 tisíc korun.

