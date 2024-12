Slováci si polepšili. Průměrná mzda jim stoupla o téměř šest procent

Průměrná měsíční mzda na Slovensku ve třetím čtvrtletí stoupla meziročně o 5,8 procenta na 1484 eur (37 495 korun). Míra nezaměstnanosti podle mezinárodně srovnatelné metodiky se zvýšila na 5,4 procenta z 5,2 procenta ve druhém čtvrtletí, kdy byla na minimu v novodobé historii země.

Reklama

Po zohlednění inflace průměrná mzda ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o tři procenta. Zvýšila se tak nejméně od posledního čtvrtletí loňska, kdy se reálné výdělky v zemi vrátily k růstu po předchozí vysoké inflaci. Ze všech sektorů ekonomiky nominální i reálná mzda ve sledovaném období klesla pouze pracovníkům v oblasti nemovitostí, která zahrnuje například realitní makléře.

Celkově za první tři čtvrtletí letošního roku průměrná hrubá měsíční mzda na Slovensku stoupla meziročně o 7,3 procenta a stejně jako v samotném třetím kvartálu činila 1484 eur.

Míra nezaměstnanosti na Slovensku byla ve třetím čtvrtletí podle statistiků sice historicky druhá nejnižší, úřad současně upozornil na výraznější změnu metodiky jejího vykazování v roce 2021. Počet nezaměstnaných na Slovensku, které má 5,4 milionu obyvatel, ve sledovaném období klesl meziročně o devět procent na 148 100 lidí. Ve druhém čtvrtletí měla země 142 700 nezaměstnaných.

Ženy v ČR berou za stejnou práci o pětinu méně než muži. Hrozí, že firmám na narovnání budou chybět peníze Zprávy z firem České společnosti napříč sektory v příštích letech čeká implementace nové směrnice o transparentním odměňování. V dubnu loňského roku přijala Evropská unie směrnici, která by měla být zahrnuta do českého práva nejpozději v polovině roku 2026. Jejím hlavním cílem je odstranit nerovnosti v odměňování nejen mezi muži a ženami, ale i mezi pracovníky na stejných pozicích a zvýšit transparentnost celého procesu. Na co a jak se mají české firmy připravit, radí HR expertka ze společnosti Deloitte Andrea Černá. Newstream & Partner Přečíst článek

Reklama

Vydělávaly méně než muži. Teď Disney doplatí zaměstnankyním přes miliardu Money Americká zábavní společnost Walt Disney urovnala žalobu kvůli rozdílům ve mzdách a ženám z Kalifornie, které pobíraly na stejných pozicích výrazně méně peněz než jejich mužští kolegové, doplatí 43,3 milionu dolarů (přes miliardu korun), uvedla agentura Reuters. Dohodu ještě musí potvrdit soudce. ČTK Přečíst článek