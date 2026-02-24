Vyberte si z našich newsletterů

Putin v den výročí války kritizoval Ukrajinu a Západ. Torpédují mírová jednání, řekl

Putin v den výročí války kritizoval Ukrajinu a Západ. Torpédují mírová jednání, řekl

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Ukrajinu ze snahy torpédovat mírová jednání a také obvinil ukrajinské a západní zpravodajské služby z většiny útoků spáchaných v Rusku, píší agentury. Ukrajina a její západní spojenci prý natolik touží po ruské porážce, až se sami dostávají k hranici, které budou litovat, prohlásil Putin v projevu, předneseném na čtvrté výročí začátku jím rozpoutané války proti Ukrajině.

Nepřátele Ruska obvinil Putin také ze snahy vyhodit do povětří plynovody TurkStream a BlueStream, které vedou po dně Černého moře z Ruska do Turecka.

„Nevědí, co mají udělat, aby zničili mírový proces s pokusem o urovnání diplomatickou cestou. Dělají vše, aby spáchali nějakou provokaci a zničili vše, čeho bylo během vyjednávání dosaženo,“ řekl podle agentury Interfax před vedením ruské tajné služby FSB s tím, že další podrobnosti probere během utajené části porady.

Teroristické činy

Putin míní, že nepřátelům se nedaří uštědřit Rusku strategickou porážku. „Vůbec se to nepovedlo. Ale tolik chtějí, že žít bez toho nemohou, anebo předpokládají, že nemohou. Rozhodně musí porazit Rusko, a tak hledají jakýkoliv způsob, aby alespoň něco provedli,“ tvrdil ruský prezident, z jehož rozkazu před čtyřmi lety vrthla ruská armáda na území sousední země, která se od té doby se západní podporou brání. Moskva po začátku invaze předpokládala rychlé vítězství, ani po čtyřech letech ale nedokázala zajistit žádný z Putinem původně deklarovaných cílů agrese.

Podle Putina ovšem Ukrajina nedokázala porazit Rusko na bojišti, a tak se snaží alespoň o teroristické činy. Za teroristický útok Putin také označil dnešní výbuch u Savjolovského nádraží v Moskvě. Útočník byl podle něj zverbován přes internet a pak mu „podstrčili“ výbušné zařízení, které na dálku odpálili, vylíčil podle deníku Kommersant.

Kreml: Operace na Ukrajině bude pokračovat, cílů jsme zatím nedosáhli

Politika

Ruská vojenská operace na Ukrajině zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat. Moskva chce především ochránit lidi v Donbasu. Podle ruské státní agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hovořil v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu.

Podle policie se útočník v noci přiblížil k policejnímu hlídkovému vozu před nádražím a pak následoval výbuch, při kterém zahynul útočník spolu s jedním z policistů, další dva byli hospitalizováni.

Prezident nařídil posílit ochranu důležitých objektů i se zřetelem na rostoucí počet teroristických útoků. „V loňském roce stoupl počet teroristických zločinů. Velká část z nich, stejně jako v posledních letech, je určitě dílo ukrajinských zvláštních služeb a jejich zahraničních kurátorů,“ prohlásil podle státní agentury TASS. Putin také nařídil FSB, která je nástupkyní sovětské tajné policie KGB, „tvrdě skončovat se zločinnou činností těch, kteří šíří myšlenky nenávisti proti Rusku, xenofobie, náboženské nesnášenlivosti, a tím se snaží o rozkol v naší společnosti“.

Stát má začít vymáhat peníze po Agrofertu, vyzvala dozorčí rada SZIF

Stát má začít vymáhat peníze po Agrofertu, vyzvala dozorčí rada SZIF
Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu na svém zasedání vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Novinářům to po zasedání rady řekl její předseda Tomáš Dubský (STAN). Nikdo jiný než ředitel fondu podle Dubského vymáhání zahájit nemůže.

„Jako dozorčí rada jsme přijali usnesení, kde vyzýváme pana ředitele SZIF, aby neodkladně zahájil všechny kroky potřebné k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací mezi lety 2017 a 2021 od společnosti Agrofert,“ řekl Dubský. Usnesení pro Dlouhého není závazné. Žádný příslib od Dlouhého, že s vymáháním začne, podle Dubského na dnešním zasedání nezazněl. Ředitel fondu podle Dubského na výzvu reagoval s tím, že SZIF připravuje k případu i další analýzy a čeká na jejich výsledky. SZIF musí prověřit podle Dubského tisíce vyplacených dotací.

Mluvčí SZIF Eva Češpiva potvrdila přípravu detailní právní analýzy, kterou zpracovává externí advokátní kancelář. „Které dotace jsou oprávněné a neoprávněné, nám ukáže ta analýza, která se nyní připravuje, takže čekáme na její výsledky,“ řekla. Termín dokončení neupřesnila, u zmíněných dotací podle ní končí jejich vymahatelnost v prosinci 2027 až 2031, což poskytuje prostor pro důkladnou přípravu. Stále pak podle Češpivy platí, že SZIF pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert.

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno uvedl, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. Dnešního zasedání se Šebestyán nezúčastnil, nechce zasahovat do činnosti fondu.

Právní analýzy

SZIF uvedl, že další historické dotace z národních a evropských zdrojů podrobuje detailním právním analýzám. Fond zároveň posuzuje, zda je vložení Babišových akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust v souladu s národní a evropskou legislativou. Kromě toho fond ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.

Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samo správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil.

Výborný se při vymáhání odkazoval na právní analýzu, kterou si už dříve nechal podle něj vypracovat SZIF. Dubský dnes řekl, že dozorčí radě analýza nebyla předložena. Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor.

Na dotace máme nárok, zní z Agrofertu

Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl, že nepadlo žádné rozhodnutí, podle kterého by měl Agrofert jakékoliv dotace vracet. „Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ řekl Heřmanský.

Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše. Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné. Trestní oznámení podpořil předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.

Vládní otočka. Na program Nová zelená úsporám peníze najdeme, říká Havlíček

Money

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V České televizi uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. Původně vláda s penězi na program nepočítala, což vyvolalo kritiku ze strany byznysu.

Zemědělský fond je připravený pozastavit dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů, říká ředitel Dlouhý

Politika

Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič
TV Nova - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.

Skupině Nova se daří s českými seriály prorazit do světa. Tituly z produkce Oneplay Originál, první řada série Metoda Markovič: Hojer, obě sezóny ságy Král Šumavy i špionážní thriller Extraktoři, vyrážejí k zahraničním divákům. Práva na jejich vysílání zakoupily televize a platformy v Evropě i v Jižní Americe.

9 fotografií v galerii

Metoda Markovič: Hojer míří k divákům do Polska, Lotyšska a také na Balkán do Makedonie, Albánie a Srbska. Král Šumavy a příběh legendárního převaděče Josefa Hasila uvidí diváci v Polsku, Maďarsku a rovněž v Makedonii, Albánii a Srbsku. Nejdále poputuje špionážní série Extraktoři, která překročí hranice našeho kontinentu. Kromě Gruzie a Uzbekistánu ji uvidí i diváci v Argentině, Uruguayi a Paraguayi.

„Potvrzuje se, že Metoda Markovič: Hojer a Extraktoři jsou skvěle odvyprávěné a pro světové publikum srozumitelné příběhy a že jejich domácí divácké přijetí a ocenění jak od kritiků, tak na filmových festivalech nebylo náhodné,” říká Jan Rudovský, šéf týmu akvizic TV Nova a TV Markíza. „Velkou radost máme také z toho, že diváci z pěti států budou moci podniknout i historický exkurz do převádění za hranici železné opony, a to hned v devíti dílech ságy Krále Šumavy.“

Metoda Markovič: Straka

RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál

Enjoy

Videotéka Oneplay uvedla závěrečnou epizodu druhé řady úspěšné série Metoda Markovič. Kauza Jiřího Straky povýšila tuzemskou televizní tvorbu ještě o něco výš než původní Hojer. A blíží se úrovni standardu Netflixu, jehož Mindhunter od Davida Finchera zjevně platí za hlavní inspirační zdroj české novinky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ceny jako brána do světa

Metoda Markovič: Hojer zvítězila v nejprestižnější tuzemské audiovizuální ceně Český lev v roce 2024 kategoriích nejlepší minisérie nebo seriál, nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle (Petr Lněnička) a nejlepší herec v seriálovém díle ve vedlejší roli (Petr Uhlík). Dále pak získala Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino a zásadního úspěchu dosáhla také na festivalu Serial Killer, kde od mezinárodní poroty získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy.

První série Krále Šumavy uspěla na festivalu Finále Plzeň (2023), ze kterého si odnesla hlavní cenu. Se skvělým přijetím se v Záhřebu na prestižních NEM Awards setkali Extraktoři. Ti převzali ocenění za nejlepší dramatický seriál střední a východní Evropy.

Mezinárodní distribuci a prodej formátů na tyto trhy zajišťují přední světoví distributoři ZDF Studios (Král Šumavy, Metoda Markovič) a Keshet International (Extraktoři).

Programový ředitel České televize Milan Fridrich

Šéf programu ČT Fridrich: Docent je hit, už chystáme druhou řadu. Maďaři natočili vlastní Most

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
