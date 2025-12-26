Mzdy porostou, peněz je ale málo. České firmy slibují na rok 2026 kompromis
Plošně zvyšovat mzdy zaměstnancům se v roce 2026 chystá až 38 procent českých firem, 44 procent jich plánuje individuální zvyšování. Jde o výrazný posun proti situaci v první polovině letošního roku, kdy 57 procent podniků uvedlo, že zvyšování mezd vůbec neplánuje. Vyplývá to z prosincového průzkumu poradenské společnosti RSM.
Firmy v Česku těžko hledají lidi a zaměstnanci pod vlivem rostoucích nákladů a konkurence na trhu práce častěji usilují o vyšší mzdu. "Zaměstnanci pochopitelně vnímají realitu trhu podobně intenzivně jako zaměstnavatelé a cítí, že právě teď je prostor pro to, říct si o vyšší mzdu. V porovnání s uplynulými třemi roky jsou totiž zaměstnavatelé zvyšování mezd nejotevřenější,“ uvedla řídící partnerka RSM Monika Marečková.
Společnosti ve většině případů počítají s navyšováním výplat v rozmezí od dvou do pěti procent. Čtvrtina podniků přiznává, že aby uspokojila očekávání zaměstnanců, musela by mzdy zvýšit o více než deset procent, na což však nemá dostatek peněz. Jen 35 procent firem dokáže pokrýt plánované navýšení přímo z tržeb, ostatní by musely sahat do rezerv nebo hledat úspory jinde.
Může se zvýšit flutkuace na trhu práce
"Rozdíl mezi tím, co zaměstnanci očekávají, a co si firmy mohou dovolit, tak vytváří napětí, které se může projevit vyšší fluktuací. A to zejména v oborech, kde je nedostatek kvalifikovaných lidí,“ upozornila Marečková.
Trvá tvrdý boj firem s nedostatkem lidí, a to napříč obory. Více než polovina respondentů uvádí, že na trhu práce chybí kandidáti v oborech, které aktivně hledají a pro svůj rozvoj potřebují. Dalších 40 procent firem sice eviduje dostatek uchazečů, ale jejich mzdová očekávání jsou často mimo možnosti zaměstnavatelů. Pouhých sedm procent firem má to štěstí, že se jim daří najít kandidáty, jejichž představy odpovídají nabízeným podmínkám.
Česká ekonomika si v příštím roce udrží rychlý růst, když se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o dvě až 2,5 procenta. Inflace se dál přiblíží k dvouprocentnímu cíli České národní banky (ČNB). Růst nominálních mezd překoná tempo růstu spotřebitelských cen, zvýší se tedy i reálné příjmy domácností. Nezaměstnanost mírně vzroste, přesto bude nadále patřit mezi nejnižší v Evropské unii. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 15 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků.
Nejobtížněji obsaditelné pozice se týkají technických, provozních a IT rolí. Technické a inženýrské pozice označilo za problém 35 procent firem, výrobu a provoz 33 procent. Výrazně menší podíl firem přiznává obtíže při obsazování manažerských pozic.
Mzdový průzkum RSM se soustředil na očekávání vlastníků firem podnikajících v Česku, případně jejich HR manažerů. Celkem 287 zapojených společností prezentuje odvětví automobilového průmyslu, dopravy a logistiky, energetiky, farmacie, finančnictví, IT a technologií, kovovýroby, kultury, marketingu a reklamy, poradenství, potravinářství, průmyslu, služeb, státní správy, stavebnictví, retailu a tisku a vydavatelství.
