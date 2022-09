Další velkolepé plány. V Braníku má na městských pozemcích vzniknout nová čtvrť

Okolí branického nádraží by se mohlo změnit na novou městskou čtvrť. Město na svých pozemcích chce kromě bydlení vybudovat i nový dopravní uzel.

Hlavní město Praha plánuje novou obytnou čtvrť u branického nádraží a nedaleko hodlá postavit i novou vozovnu tramvají a záchytné parkoviště P+R. Stavět chce na svých pozemcích, kde je v současnosti jen parkoviště a smyčka tramvají. Zatím je ale vše víceméně jen ve stádiu úvah.

Expertní urbanistická studie, která by měla řešit oživení lokality i vznik nového přestupního dopravního uzle, je v přípravě. Podrobně ji má pro magistrát vypracovat Pražská developerská společnost PDS.

Místo parkoviště a tramvajové smyčky má v pražském Braníku vyrůst zbrusu nová městská čtvrť. V plánech Magistrátu ale není jen rezidenční výstavba. Hlavní město si čtvrtou městskou část spolu s Dopravním podnikem (DPP) vytipovalo i jako místo pro nový dopravní uzel a ideální lokalitu pro vznik nové vozovny pražských tramvají, kterých je nedostatek.

Neudržované plochy se změní na moderní čtvrť

„Díky svému umístění nabízí vybraná lokalita velmi vysokou atraktivitu v celém Braníku a okolí, a tedy i výzvu pro architektonicko-urbanistické zpracování. Finální rozsah proměny lokality bude stanoven postupně, avšak prioritní bude zaměření na oblast přestupního uzlu, které má mít multifunkční využití. Pozemky má ve správě PDS, která již provedla prvotní technická prověření a konzultovala s DPP možnosti umístění vozovny, za podmínky, že budou zachovány plochy také pro městskou bytovou výstavbu,“ říká radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Bez nové vozovny by to do budoucna nešlo

Další rozvoj městské hromadné dopravy v hlavním městě a navyšování nových linek tramvají už delší dobu volá i po nové vozovně tramvají. Urgentní to je zvlášť v této části Prahy, kde tramvaje musely jezdit do vozoven přes celé město.

„Lokalita v Braníku bude mít tu výhodu, že se tramvaje díky novému Dvoreckému mostu snadno dostanou jak do Modřan, tak na Barrandov a do Slivence. Díky tomu, že zde pozemky vlastní Praha a Dopravní podnik, máme také možnost zde mimo technického zázemí pro tramvaje vytvořit i městské bydlení,“ vysvětluje náměstek primátora Adam Scheinherr.

Lokalitu pro novou vozovnu magistrát vybíral právě i podle toho, kde jsou pozemky ve vlastnictví hlavního města či Dopravního podniku a zároveň v blízké návaznosti na existující tramvajovou trať. A roli sehrála i výstavba Dvoreckého mostu.

„Město si nemůže dovolit plýtvat prostorem a stavět vozovny na polích. Navíc právě takto vzdálené lokality jsou z hlediska provozu nevýhodné, neboť musí najíždět dlouhé kilometry do samotných vozoven, což znamená vysoké náklady pro Prahu. Lokalita svou pozicí v napojení na Městský okruh, vlak a tramvaj, nabízí velký potenciál,“ uzavírá ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.

