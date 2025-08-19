Trump dovedl svět na pokraj třetí světové války. Aby si vesele zatancoval
Připadá vám, že se americký prezident chová jako mafiánský boss nebo římský imperátor? A že mu to vlastně docela jde? Vypadá to, že jestli někdy něco v životě četl, jsou to příručky o tom, jaké jsou zákony moci.
Tím, jak získat a udržet moc, se zabývali mocichtiví muži už od úsvitu dějin. Americký prezident je známý tím, že moc nečte. Ale dá se vsadit na to, že pokud něco četl, jsou to klasiky literatury pro vůdce a válečníky. Dá se to hezky ukázat na příkladu konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, kde nejprve ponížil Ukrajinu a Evropu, z diktátora Vladimíra Putina si udělal „přítele“, obral evropské země o stamiliardy dolarů na budoucích dodávkách zbraní, donutil členy platit mnohem více do NATO (které, nutno říci, v posledních dekádách spíše sledovalo americké zájmy než evropské), vystresoval světové lídry na maximum z toho, že se nacházejí na pokraji třetí světové války (což odnese hlavně Evropa, protože Americe se nic nestane), aby všechny včetně Volodymyra Zelenského nechal s prosíkem žádat o audienci, lichotit si a zobat z ruky. Stačilo mu na to pár měsíců od inaugurace.
Vlivné a často citované knihy o tom, jak získat moc, jsou třeba tyhle, čínské Umění války od starověkého válečníka Sun -c, samozřejmě renesanční klasik Niccolo Machiavelli a jeho Vladař, a také moderních 48 zákonů moci od Roberta Greena, který shrnuje tyto prastaré přístupy.
Dá se zrekonstruovat, jak americký prezident postupoval.
Nejprve ukázal, že mu moc nejde o hodnoty typu demokracie, dodržování mezinárodního práva, ale o pragmatické pojetí moci a deal-making. Když prohlašoval, že by rusko- ukrajinský konflikt „rychle ukončil“ – nikoli nutně vojenským vítězstvím Kyjeva, spíše dohodou, kde Ukrajina ustoupí a Rusko dostane záruky. Zároveň začal tlačit na evropské partnery, že Amerika nikomu nebude garantovat bezpečnost a k NATO a EU se začal chovat transakčně, ve stylu plaťte více, jinak se stáhneme.
Použil logiku obchodníka, využil hrozbu odchodu jako páky. Toto vše shrnuje jeden ze zákonů Umění války, a sice Nejvyšší umění války je zvítězit bez boje. Na Evropu použil taktiku stejného autora Využij slabiny protivníka, a pomohl si i Greenovým zákonem moci číslo 11 Nauč se držet lidi v závislosti na sobě. Evropa musí nakoupit americké zbraně, jinak nebude mír, síla je zde jako médium míru – dáváš, ale za cenu, která zvyšuje závislost.
Mezitím se mu podařilo celkem udržet popularitu u části domácích obyvatel, na které apeluje jednoduchým heslem, America First, tedy Amerika na prvním místě. Neslibuje světu morální vedení, ale domácí prosperitu. Zde mu pomohl Machiavelli radou: Lidé jsou nevěděční a nestálí, kdo hledá jen jejich prospěch, může nad nimi vládnout. Že je slibovaná prosperita spíše fantazií, nevadí, jak vysvětluje Greenův zákon moci číslo 27, Hraj na potřebu lidí v něco věřit. America First je jednoduchý mýtus. Zákon 33 pak říká, Hrej si s lidskou fantazií. Proto může slíbovat konec „nekonečných válek“, návrat peněz domů, prosperitu bez daní a povinností.
A pro mezinárodní i domácí oponenty, co mu stojí v cestě, pak platí klasické machiavellistické Je lepší být obáván než milován, nemůžeš-li být obojí.
Silný jako lev, lstivý jak liška
Americký prezident se u Vladaře inspiroval i ve svém nevypočitatelném stylu jednání. A sice: Vladař musí mít liščí lest i lví sílu. Trump se prezentuje jako silný lev (hrozby, cla), ale v zákulisí se chová jako liška (vyjednává obchody, dealy).
Nejen novináři vědí, že prezident Trump není ani trochu liný. Neustále nastoluje agendu. Co den, to alespoň jeden provokativní komentář na jeho sociální síti Truth Social, kam píše vzkazy, komu se zlíbí, protože ví, že si to všichni přečtou. Jedná přesně podle Greenova zákona číslo 6, Za každou cenu vyvolávej pozornost. I skandál a ostuda se počítá.
Komentátoři si výsledek schůzky o Ukrajině pochvalují. Skončila lépe než únorová, ve které Trump s viceprezidentem JD Vancem ponížili Zelenského a evropské lídry v duchu Greenova zákona číslo 15, Rozdrť svého protivníka totálně. Pozitivní tón schůzky všechny omámil. Prezident teď v srpnu jednal dle taktiky Umění války Měkký úder: přívětivé vystupování, které maskuje tvrdé podmínky. A všechny dostal pod svou kontrolu. Podle zákona číslo 8, Donuť ostatní, aby přišli za tebou, využij návnadu, pokud je to nutné.
Nebezpečnou tendencí je totiž již zmíněná liščí lest a Greenův zákon číslo 3 Skryj svůj záměr. U prezidenta si nikdo nemůže být ničím jist. Takže, pokud ukrajinský prezident i evropští lídři odjeli z Bílého domu (a prezident Putin z Aljašky) uspokojeni, zítra může být vše zcela jinak. Podle jiné rady jeho mocenské kuchařky. Určitě bude platit zákon 17: Udržuj ostatní v trvalém napětí a strachu, pěstuj ovzduší nepředvídatelnosti.
Je jasné, že Trump hrátky s mocí ovládá dokonale. Podobné taktiky využívá také v obchodní válce o cla. Jenže. Na světě, byť to teď tak nemusí vypadat, jsou i jiní mocichtiví lídři. Čínský prezident, i ten indický a samozřejmě Vladimir Putin či další různí diktátoři čekající na příležitost. A možná se učili od ještě větších „mistrů“. Trump opovrhuje Evropou, že jedná moc „v rukavičkách“. Jenže mocenské kuchařky byly napsány před stovkami let, v době, kdy vládlo právo silnějšího, nikoli sofistikovaný systém diplomacie, práva a mezinárodních dohod. Výhled do budoucnosti tak působí spíše jako cesta do minulosti. V oblasti politiky a diplomacie určitě.
Schůzka evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě skončila pro Evropany úspěchem, i když nepřinesla mnoho konkrétních výsledků. Píše to dnes německý tisk. Podle listu Die Zeit se Evropanům podařilo uklidnit bláznivého krále, podle listu Süddeutsche Zeitung předvedli Evropané zdařilou choreografii.
Německý tisk: Schůzka s Trumpem byla úspěšná, Evropa uklidnila bláznivého krále
Politika
Schůzka evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě skončila pro Evropany úspěchem, i když nepřinesla mnoho konkrétních výsledků. Píše to dnes německý tisk. Podle listu Die Zeit se Evropanům podařilo uklidnit bláznivého krále, podle listu Süddeutsche Zeitung předvedli Evropané zdařilou choreografii.
Zatímco páteční schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem příliš radosti v Evropě nevzbudila, pondělní setkání amerického prezidenta s evropskými lídry včetně Volodymyra Zelenského naznačila obrat. Ukazuje se, že tradiční postupy mohou být leckdy lepší než ty moderní.
Stanislav Šulc: Trump státník a Zelenskyj v obleku? Svět zahlédl lepší zítřky
Názory
Zatímco páteční schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem příliš radosti v Evropě nevzbudila, pondělní setkání amerického prezidenta s evropskými lídry včetně Volodymyra Zelenského naznačila obrat. Ukazuje se, že tradiční postupy mohou být leckdy lepší než ty moderní.