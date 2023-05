Prodal Ferrari, aby postavil podzemní wellness. Podnikatel Volařík si na jihu Moravy plní developerské sny

Moravský developer láká do Mikulova na genius loci, design, udržitelnost i vybranou gastronomii. Jeho investiční společnost Volarik Capital se na jihu Moravy chystá stavět o sto šest. A nebude to jen o rozšíření stávajícího hotelu v Mikulově. „V plánu je ekologicky zaměřená výstavba, která zahrnuje butikový hotel, apartmány i čtyřmiliardové lázně. A to prý není zdaleka vše, prozradil Newstreamu Mike Volařík. Časem prý bude stavět i u moře.

Investiční společnost Volarik Capital se chystá v Mikulově letos začít stavět nový projekt, tentokrát s rozpočtem 300 milionů korun. Do dvou let tam chce postavit butikový hotel Konšelé fungující na principech udržitelnosti. Stavební povolení na jeho výstavbu už majitel společnosti Mike Volařík má, teď se snaží získat ještě další investory pro spolufinancování. I v případě, že je ale mít nebude, ze svých plánů ustoupit nechce, jen se možná některé projekty podle něj zpomalí. Zájem investorů ale zatím vidí pozitivně.

Fond na developerské sny

Ostatně kvůli dalšímu rozvoji a developmentu založil Mike Volařík před osmi lety i zmíněnou vlastní investiční společnost a pro podporu svých developerských snů pak vloni také investiční fond kvalifikovaných investorů Volarik Capital SICAV. Své projekty financuje nejčastěji kombinací bankovních úvěrů a vlastního kapitálu z prostředků z fondu. Nejedná se ale o běžný klasický fond, který se otevře a za pár let zase zavře. Je to fond, který vydává prioritní akcie pro investory s očekávaným ročním výnosem z výstavby a provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě kolem osmi procent, a to při pětiletém investičním horizontu. Celkový objem aktiv ve fondu tak je nyní podle externí auditorské společnosti BDO přes 270 milionů korun.

Podnikatel Mike Volařík, který stojí za řadou developerských plánů v Mikulově v nejbližším desetiletí. Se svolením Volarik Capital

„Chtěl jsem, aby financování bylo transparentní a pro investory bezpečné. Do fondu jsem proto vložil svou firmu Bottling Printing s třicetiletou historií a zrekonstruovaný a dobře fungující hotel Volarik, takže největší riziko nesu já. Celkově je ale tato varianta pro banku i investory nejméně riziková,“ vysvětluje Mike a dodává, že zhruba do dvou let chce do fondu vložit další aktiva. Mezitím doufá, že rozestaví většinu plánovaných projektů v Mikulově a že tu dokončí i svůj první butikový hotel.

Co se bude stavět v Mikulově - fotogalerie plánovaných developerských projektů:

Místo vojáků butikový luxusní hotel

Design & Wine Hotel Konšelé má vyrůst na zdejším brownfieldu do konce roku 2025 a to v místě, kde bývala restaurace s hotelem pro vojáky z nedalekých kasáren. Chátrající stavbu, ve které je stále možné vidět střípky někdejší slávy na stěnách a omšelých nástěnkách, doporučili ale odborníci zbourat. Nová budova čtyřhvězdičkového hotelu by pak měla být postavena v souladu s principy udržitelnosti, které budou hrát roli už při výběru stavebních materiálů a i u nových technologií. Počítá se tu nejen s fotovoltaikou a tepelnými čerpadly, ale s využitím šedé vody, silnými izolacemi a zelenými střechami. Díky tomuto by pak měl být hotel podle stavitele minimálně z poloviny udržitelný.

Podoba butikového hotelu s 34 luxusními velkometrážovými pokoji, restaurací „open show kitchen“, velkým bazénem a saunou ve sklepeních a panoramatickou terasou s výhledem na Svatý Kopeček je z pera architekta Martina Bukolského, který se už podílel i na rekonstrukci hotelu Volarik a jeho vinařský dům pro vinařství Gotberg získal ocenění Stavba roku Jihomoravského kraje. Na projektech Volarik Capital spolupracuje ale výrazně také architekt Sean Clifton z architektonické kanceláře Jestico+Whiles.

Apartmány naproti, resort i lázně

Jen pár kroků od nového hotelu a od centra Mikulova plánuje Volařík od příštího roku stavět také apartmánový komplex za necelých 400 milionů korun. Na pozemku šest tisíc metrů čtverečních má do roku 2025 vzniknout 67 designových bytových jednotek včetně sklepních kójí na víno. I v tomto případě klade stavitel důraz na propojení s přírodou a ekologické bydlení. I na tomto projektu se podílí renomovaná architektonická kancelář Jestico+Whiles.

O něco dále pod mikulovským kopcem Turold chce místní developer do dvou let začít stavět ještě Family & Spa Resort Turold s odhadovanou výší investice kolem 600 milionů korun. Specializované bydlení pro rodiny s dětmi by zde mělo být kompletně udržitelné a nabídnout až 120 pokojů, zázemí pro děti i oddělený wellness pro děti a dospělé, včetně koupacího jezírka i celoročně vyhřívaného bazénu. Projekt se momentálně přepracovává, aby dosáhl na ještě větší zelenost.

Zatím nejrozsáhlejším projektem Mike Volaříka v Mikulově by ale měly být lázně, které jsou naplánovány v jižní části města s počáteční investicí až čtyři miliardy korun. Díky schválenému územnímu plánu by se letos mohl podle Volaříka rozpracovat základní koncept a následně by se už mohly začít dělat projekční práce a vizualizace finální podoby, které zatím dostupné nejsou.

Rekonstrukce prvního hotelu

Mike Volařík se k hotelnictví dostal teprve před pár lety, kdy do správy získal tříhvězdičkový hotel Eliška, jehož sláva už byla dávno za zenitem. Do té to doby podnikal hlavně pod hlavičkou své firmy Bottling Printing s průmyslovým značením čárovými kódy u produktů a jejich obalů. Díky zkušenostem ze zahraničních cest se ale nakonec pustil do kompletní rekonstrukce a vznikl designový hotel zaměřený na zážitkovou gastronomii a wellness. Otevření hotelu Wellness & Wine Hotel Volarik však přerušily lockdowny, takže novopečenému hoteliérovi nezbylo nic jiného než hotel ještě více vylepšovat v duchu filozofie postavené na zážitkovém cestování a udržitelnosti.

Nechal tu vybourat i spojovací tunel do sklepního wellness, kvůli jehož dokončení prodal své oblíbené Ferrari. Rozpočet rekonstrukce se nakonec rozrostl na 150 milionů korun. Hoteliér nyní odhaduje návratnost této investice na zhruba devět let. Od roku 2016, kdy rekonstrukce začínala, se tu už stihly ztrojnásobit tržby na loňských 71 milionů korun a roste i obsazenost hotelu a to i mimo sezónu. Jen vloni byla téměř šedesátiprocentní.

Propojovací tunel v hotelu Wellness & Wine Hotel Volarik, který investora přišel na minimálně cenu jednoho luxusního vozu Ferrari, který kvůli dostavbě tunelu majitel ze své vozové stáje prodal. Věra Tůmová pro newstream.cz

Ani v tomto hotelu ale Mike Volařík ještě s úpravami neskončil. Momentálně chce ještě rozšířit wellness s bazénem do dalšího sklepení, aby se odlehčilo tomu, které funguje pod střechou s výhledem na krajinu i na mikulovský zámek. Inspiraci pro netradiční uspořádání si přináší obvykle ze zahraničí. „Pokud mohou designového hotely úspěšně fungovat v polském Krakově nebo v alpských hotelích v Itálii či Rakousku, nevidím důvod, proč by to nešlo v Mikulově, kde máme navíc i jedinečný genius loci. Je tu spousta věcí, které můžete podnikat a kvůli kterým má cenu přijet, což třeba v těch horských hotelích vůbec nemají,“ uzavírá s nadšením lokálního patriota Mike.

