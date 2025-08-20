Indové jednají o převzetí Zentivy za více než 115 miliard
Indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma jedná o převzetí českého výrobce léků Zentiva. Cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard korun), což by z ní udělalo dosud největší akvizici učiněnou farmaceutickou firmou z Indie. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom informuje list The Economic Times.
Aurobindo jedná podle zdrojů se současným majitelem Zentivy, kterým je americká investiční společnost Advent International. Ta koupila Zentivu v roce 2018 od francouzské farmaceutické skupiny Sanofi za 1,9 miliardy eur (v současném kurzu přibližně 46,5 miliardy korun).
Společnost Aurobindo v oznámení pro akciovou burzu uvedla, že vedení zatím nepodepsalo žádné závazné smlouvy. Firmy Advent International a Zentiva se ke zprávě odmítly vyjádřit, napsala agentura Reuters.
Výrobci léků Zentiva k.s. v roce 2023 klesl čistý zisk asi o třetinu na 111,6 milionu korun. Celkové tržby podniku naopak meziročně téměř o pětinu vzrostly a dosáhly skoro 22 miliard korun. Zentiva se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci zejména tzv. generických léků. Produkty skupiny jsou určeny například pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních problémů.
Zentiva podle svých internetových stránek působí ve 35 zemích a zaměstnává téměř 4800 lidí.
Bývalá šéfka americké sociální sítě X Linda Yaccarinová přechází do podnikání s léky na hubnutí, bude řídit internetovou zdravotní firmu eMed.
Zvučná posila. Bývalá šéfka X Yaccarinová přechází do podnikání s léky na hubnutí
Leaders
Bývalá šéfka americké sociální sítě X Linda Yaccarinová přechází do podnikání s léky na hubnutí, bude řídit internetovou zdravotní firmu eMed.
Podle nejnovějších dat OECD za rok 2022 se míra příjmové chudoby důchodců v České republice držela na úrovni pouhých 7,6 procenta. Což je ve srovnání s jinými zeměmi málo. Důchodci se v Česku mají dobře. Se sdělením přišli finanční experti ze společnosti Portu.
Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí dobře. Ale nedokáží nebrblat
Názory
Podle nejnovějších dat OECD za rok 2022 se míra příjmové chudoby důchodců v České republice držela na úrovni pouhých 7,6 procenta. Což je ve srovnání s jinými zeměmi málo. Důchodci se v Česku mají dobře. Se sdělením přišli finanční experti ze společnosti Portu.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.