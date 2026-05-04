Praha dá Crestylu pozemky na Libeňském ostrově. Výměnou chce dům s dostupnými byty

Praha chystá spolupráci s developerskou skupinou Crestyl na Libeňském ostrově. Magistrát jí chce poskytnout pozemky pro výstavbu bytů, výměnou za to má město získat jeden z postavených domů určený pro dostupné nájemní bydlení.

Záměr transakce schválili pražští radní, konečné slovo ale ještě budou mít zastupitelé. Hlavní město se dlouhodobě potýká s bytovou krizí a vysokými cenami bydlení, proto hledá nové způsoby, jak rozšířit svůj bytový fond.

Pozemky se nacházejí v jižní části Libeňského ostrova, nedaleko Libeňského mostu u slepého ramene Vltavy. Z větší části jsou nezastavěné a zatravněné. Podle dokumentu schváleného radními jsou vhodné pro bytovou výstavbu. Jejich využití ale městu komplikuje skutečnost, že budovy na pozemcích jsou v soukromém vlastnictví.

Podle pražského radního pro majetek Adama Zábranského se městu nepodařilo s vlastníky dohodnout na odkupu. Magistrát proto chce jít cestou spolupráce s Crestylem. „Když se s nimi dohodneme na jednotném rozvoji lokality v jejich režii, tak z toho bude mnohem více bytů i pro Prahu,“ řekl Zábranský. Bez dohody by podle něj město mohlo na pozemcích postavit jen zhruba třetinu bytů.

Pokud záměr schválí i zastupitelstvo, Praha zřídí developerovi k pozemkům takzvané právo stavby. Crestyl by díky tomu mohl vybudovat bytový projekt. Magistrát zároveň vypíše tendr na stavební práce, aby neobcházel zákon o veřejných zakázkách. Po dokončení stavby má Praha získat do vlastnictví jeden z nových domů.

„Půjde o první případ spolupráce se soukromými investory, který nazýváme sousedské projekty,“ doplnil Zábranský.

Byty máme povolené, ale nestavíme. Ceny stavebních firem jsou přepálené, říká Kunovský

Central Group má kolem dvou tisíc povolených bytů, spuštění jejich výstavby ale odložil. Podle šéfa firmy Dušana Kunovského jsou ceny výstavby přepálené a developer nechce vyšší náklady jednoduše přenést na kupující. „Růst za každou cenu pro nás není strategie," říká v rozhovoru jeden z největších tuzemských developerů.

Kritika opozice

Záměr ale kritizuje opozice. Zastupitel a šéf pražského ANO Ondřej Prokop tvrdí, že materiál je málo konkrétní. Podle něj v něm chybějí informace o tom, kolik a jaké byty město za své pozemky dostane, jak bude řešen veřejný prostor nebo jaké budou přesné podmínky spolupráce.

„Pokud ani Praha 8 nemá dost informací pro kvalifikované stanovisko, pak město evidentně tlačí další rozhodnutí narychlo a bez přípravy. Přesně takhle se strategické pozemky ani dostupné bydlení řešit nemají,“ uvedl Prokop.

Praha aktuálně vlastní zhruba 30 tisíc bytů. Z toho asi 7000 spravuje magistrát a 23 tisíc městské části. Původní porevoluční bytový fond přitom čítal zhruba 194 tisíc jednotek, většinu z nich ale lidé odkoupili v privatizacích. Magistrát chce počet městských bytů postupně navyšovat. V roce 2020 proto založil Pražskou developerskou společnost, která má připravovat městské projekty.

Stanislav Šulc: EET se vrací s lidskou tváří

Ministryně financí Alena Schillerová představuje EET 2.0
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Vládu Andreje Babiše rozhodně nelze osočovat z jedné věci: že by neplnila své sliby. Ostatně i nájezd na média veřejné služby dnes činí zejména pod záštitou plnění předvolebních slibů. A k těm hlavním patří EET. Ta se nyní dostává do legislativního procesu a dostává jasnější kontury. EET 2.0 tak lze označit za verzi s „lidskou tváří“.

Elektronická evidence tržeb je dlouhodobý trhák Andreje Babiše a jeho týmu. Uspěl s ním v roce 2017 a svou roli nejspíš EET sehrála i v loňských volbách, byť již nebyla takovým magnetem na voliče. A to prostě jen proto, že funguje sice solidně, ale dopady na ekonomiku jsou rozporuplné, lidi to trochu otravuje a loterie zvaná Účtenkovka rozhodně nebyla novou Tutovkou.

Nicméně Babišův elektorát stále věří, že všichni kradou, a když EET pomůže zlodějinám zabránit, bude zase na světě líp. Jestli právě v tomto směru EET funguje, to úplně nevíme, protože než stihly najet veškeré vlny zavádění, přišla pandemie a to, že někdo někoho ostříhá a nevystaví mu paragon, byl najednou nejmenší problém.

Paroubek, Špidla, Kuba. To bude mela

Jarní sluníčko vytáhlo na politické kolbiště staré páky. Řada politických stran odstartovala kampaně před podzimními komunálními volbami. Vynořila se esa jako Paroubek, Špidla nebo Kuba.

Praha je dražší než Brno

A tak se s návratem Andreje Babiše k veslu vrací také EET, ale stejně jako je jiný premiér a jeho spoluvládci, je jiná také EET. Poučenější. O tom, v jaké podobě nakonec začne platit, se postupně ukáže v legislativním procesu, ale už na začátku nabízí několik významných novinek, které o poučenosti vypovídají.

Předně: Účtenkovka nebude. Není jí třeba, lidé hlásí nepoctivce sami, rádi a dobrovolně, netřeba je k tomu motivovat.

Druhá, podstatnější novinka, je limit milionu korun obratu. Lidé, jejichž tržby jej nepřekročí, nemusejí EET vůbec řešit. Má to jednu podmínku, ke které se ještě dostaneme. To je přitom další kamínek do mozaiky příkopu, který tato vláda hloubí mezi Prahou a zbytkem republiky. Kadeřnice v Praze totiž kolikrát milion korun tržeb sice těsně, ale překoná, jenomže jí zisku zbude výrazně méně, protože musí platit podstatně vyšší nájem než v dalších místech země. Mimochodem snaha zprostit EET kadeřnice a podobné živnosti je jedním z důkazů té poučenosti, protože právě zde je velký elektorát Andreje Babiše, který si logicky nechce nahněvat.

Účty, nebo vyšší paušál?

A s tím souvisí i třetí zásadní novinka, kterou prosazují Motoristé a jež musí být pro Babiše a ANO bolestivou podmínkou. Pokud se živnostník s obratem do milionu korun rozhodne používat EET, klidně může. Má ale také možnost to i nevyužívat. Jenomže pak bude muset platit paušál o 1500 korun vyšší.

Připomeňme, že právě s prvním pásmem paušální daně cvičila již vláda Petra Fialy, která při snaze narovnat veřejné rozpočty právě tady zvyšovala daňovou zátěž živnostníků. A tak bude poměrně velká část Babišových voličů postavena před rozhodnutí, které by nejraději nedělali: platit víc, nebo si nechat koukat do účtů?

Od Motoristů je to docela solidní tah, který politicky dopadne právě na Babiše. A ten si u některých voličů může docela pohoršit.

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.

V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jeho stíhání je však přerušené, protože ho Sněmovna nevydala ke stíhání. O jeho vině tak městský soud dnes rozhodovat nemohl.

Městský soud obžalované v minulosti dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí, které padlo před tím, než Babiš znovu získal poslaneckou imunitu, navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými.

Soudce Jan Šott v odůvodnění dnešního rozhodnutí zopakoval, že je městský soud názorem odvolacího soudu vázán. Řekl, že městský soud není oprávněný hodnotit, nakolik přesvědčivě odvolací soud své závěry odůvodnil, nebo jak komplexní dokazování provedl. Podotkl, že z předchozích rozhodnutí trestního senátu je zjevné, že se závěry Vrchního soudu v Praze nesouhlasí, usnesení nadřízeného soudu však musí respektovat. „Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena,“ řekl Šott.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají.

V trestním řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.

