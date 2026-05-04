Praha dá Crestylu pozemky na Libeňském ostrově. Výměnou chce dům s dostupnými byty
Praha chystá spolupráci s developerskou skupinou Crestyl na Libeňském ostrově. Magistrát jí chce poskytnout pozemky pro výstavbu bytů, výměnou za to má město získat jeden z postavených domů určený pro dostupné nájemní bydlení.
Záměr transakce schválili pražští radní, konečné slovo ale ještě budou mít zastupitelé. Hlavní město se dlouhodobě potýká s bytovou krizí a vysokými cenami bydlení, proto hledá nové způsoby, jak rozšířit svůj bytový fond.
Pozemky se nacházejí v jižní části Libeňského ostrova, nedaleko Libeňského mostu u slepého ramene Vltavy. Z větší části jsou nezastavěné a zatravněné. Podle dokumentu schváleného radními jsou vhodné pro bytovou výstavbu. Jejich využití ale městu komplikuje skutečnost, že budovy na pozemcích jsou v soukromém vlastnictví.
Podle pražského radního pro majetek Adama Zábranského se městu nepodařilo s vlastníky dohodnout na odkupu. Magistrát proto chce jít cestou spolupráce s Crestylem. „Když se s nimi dohodneme na jednotném rozvoji lokality v jejich režii, tak z toho bude mnohem více bytů i pro Prahu,“ řekl Zábranský. Bez dohody by podle něj město mohlo na pozemcích postavit jen zhruba třetinu bytů.
Pokud záměr schválí i zastupitelstvo, Praha zřídí developerovi k pozemkům takzvané právo stavby. Crestyl by díky tomu mohl vybudovat bytový projekt. Magistrát zároveň vypíše tendr na stavební práce, aby neobcházel zákon o veřejných zakázkách. Po dokončení stavby má Praha získat do vlastnictví jeden z nových domů.
„Půjde o první případ spolupráce se soukromými investory, který nazýváme sousedské projekty,“ doplnil Zábranský.
Kritika opozice
Záměr ale kritizuje opozice. Zastupitel a šéf pražského ANO Ondřej Prokop tvrdí, že materiál je málo konkrétní. Podle něj v něm chybějí informace o tom, kolik a jaké byty město za své pozemky dostane, jak bude řešen veřejný prostor nebo jaké budou přesné podmínky spolupráce.
„Pokud ani Praha 8 nemá dost informací pro kvalifikované stanovisko, pak město evidentně tlačí další rozhodnutí narychlo a bez přípravy. Přesně takhle se strategické pozemky ani dostupné bydlení řešit nemají,“ uvedl Prokop.
Praha aktuálně vlastní zhruba 30 tisíc bytů. Z toho asi 7000 spravuje magistrát a 23 tisíc městské části. Původní porevoluční bytový fond přitom čítal zhruba 194 tisíc jednotek, většinu z nich ale lidé odkoupili v privatizacích. Magistrát chce počet městských bytů postupně navyšovat. V roce 2020 proto založil Pražskou developerskou společnost, která má připravovat městské projekty.
