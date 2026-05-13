Horský byznys bohatne a kuchaři s ním. Nové resorty tlačí mzdy až k 75 tisícům
Do českých hor míří bohatší klientela i developerské miliardy. S tím roste tlak na lepší služby, hlavně gastronomii. Kuchaři a šéfkuchaři proto v horských resortech získávají podmínky, které ještě nedávno patřily hlavně Praze nebo Brnu.
Za rostoucí poptávkou po kuchařích a šéfkuchařích na horách nestojí jen silnější turistická sezona. České hory se mění v prémiový resortní byznys, do kterého stále víc vstupují developeři a silní investoři. Už nejde jen o penziony nebo apartmány. Nové projekty propojují ubytování, wellness, sport, eventy a gastronomii.
Typickým příkladem je Marcel Soural a jeho skupina Trigema. Ta vedle rezidenční výstavby vlastní také horské areály Monínec a Rokytnici nad Jizerou. Jak už Newstream psal, Trigema v Rokytnici plánuje investice kolem 1,3 miliardy korun, mimo jiné do rozvoje areálů Horní Domky a Studenov.
Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.
Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména
Reality
Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.
Podobné projekty mění logiku hor. Pokud má resort vydělávat celý rok, nestačí mu sjezdovka a lanovka. Musí nabídnout wellness, kvalitní ubytování, rodinné aktivity, firemní akce a také dobré jídlo. Gastronomie se tak z doplňku stává jedním z hlavních důvodů, proč je host ochoten zaplatit víc.
Tím se mění i postavení kuchařů. V horském byznysu už nejsou jen provozní nutností. Jsou jedním z faktorů, na kterých stojí schopnost hotelu či aparthotelu prodávat dražší pobyty. I proto se v horských lokalitách u zkušených kuchařů a šéfkuchařů objevují nabídky kolem 55 až 75 tisíc korun měsíčně, často navíc s ubytováním, stravou nebo sezonními bonusy.
České hory už nejsou druhá liga. Ani v gastronomii
„Největší poptávka po profesích v gastrobyznysu je v oblastech s rozvinutým cestovním ruchem – tedy především ve velkých městech, turistických regionech, zejména pak v horských střediscích,“ říká Michal Španěl, manažer pracovního portálu JenPráce.cz.
V centru Pece pod Sněžkou začala výstava apartmánového komplexu Wellness & Spa resort Svatá Barbora za několik stovek milionů korun. První návštěvníky by měl přivítat na konci roku 2027, uvedli zástupci developera, kterým je rodinná firma Kubík, jejímž majitelem je podnikatel Martin Kubík. Ten v roce 2018 v centru Pece otevřel Aparthotel Svatý Vavřinec. Změna charakteru centra Pece tak pokračuje.
V Peci pod Sněžkou začala výstavba apartmánového komplexu s wellness za stovky milionů
Reality
V centru Pece pod Sněžkou začala výstava apartmánového komplexu Wellness & Spa resort Svatá Barbora za několik stovek milionů korun. První návštěvníky by měl přivítat na konci roku 2027, uvedli zástupci developera, kterým je rodinná firma Kubík, jejímž majitelem je podnikatel Martin Kubík. Ten v roce 2018 v centru Pece otevřel Aparthotel Svatý Vavřinec. Změna charakteru centra Pece tak pokračuje.
Právě na gastronomii je proměna hor vidět nejvíc. Dříve často stačila jednoduchá sezonní kuchyně. Dnes hosté očekávají vyšší standard. Do horských resortů navíc stále častěji míří movitější klientela a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky na služby, servis i jídlo.
„Za rostoucí atraktivitou horských lokací pro kuchaře a šéfkuchaře stojí i struktura klientely. Do těchto míst míří stále častěji movitější hosté a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky. To vytváří tlak na poskytování nadstandardních služeb, kvalitnější gastronomii a celkový servis,“ říká Martin Venglář ze společnosti Nomce, která řídí několik českých hotelů, například Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.
Restaurace už proto není jen doplněk k ubytování. Pomáhá prodávat pobyty, zvyšuje útratu hostů a posiluje značku resortu. V některých případech se dobré jídlo samo stává důvodem, proč se lidé na stejné místo vracejí. Hory zároveň mohou část zaměstnanců oslovit i jinak než samotnou mzdou. Zaměstnavatelé častěji nabízejí benefity, které ve městech nejsou samozřejmostí, a to ubytování zdarma nebo za symbolickou cenu, stravu, případně sezonní bonusy.
Projekt Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou ateliéru ov-architekti je podle odborné poroty vítězem prvního ročníku soutěže Krkonošská cena za architekturu. Podivejte se ve fotogalerii, čím porotu zaujal.
Místo obchoďáku stylový Aparthotel. Jak vypadá nejlepší architektura v Krkonoších?
Reality
Projekt Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou ateliéru ov-architekti je podle odborné poroty vítězem prvního ročníku soutěže Krkonošská cena za architekturu. Podivejte se ve fotogalerii, čím porotu zaujal.
Společnost PSN rozšiřuje své portfolio o projekt druhého bydlení v prestižní lokalitě Špindlerova Mlýna. Tradiční horský penzion mění na devět luxusních apartmánů. Ten nejmenší vyjde na necelých pět milionů.
České hory už jen pro bohaté. Apartmán ve Špindlu prodává developer za 34 milionů
Reality
Společnost PSN rozšiřuje své portfolio o projekt druhého bydlení v prestižní lokalitě Špindlerova Mlýna. Tradiční horský penzion mění na devět luxusních apartmánů. Ten nejmenší vyjde na necelých pět milionů.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.