Horský byznys bohatne a kuchaři s ním. Nové resorty tlačí mzdy až k 75 tisícům

Grand Hotel Hradec, Pec pod Sněžkou
Petra Nehasilová
Do českých hor míří bohatší klientela i developerské miliardy. S tím roste tlak na lepší služby, hlavně gastronomii. Kuchaři a šéfkuchaři proto v horských resortech získávají podmínky, které ještě nedávno patřily hlavně Praze nebo Brnu.

Za rostoucí poptávkou po kuchařích a šéfkuchařích na horách nestojí jen silnější turistická sezona. České hory se mění v prémiový resortní byznys, do kterého stále víc vstupují developeři a silní investoři. Už nejde jen o penziony nebo apartmány. Nové projekty propojují ubytování, wellness, sport, eventy a gastronomii.

Typickým příkladem je Marcel Soural a jeho skupina Trigema. Ta vedle rezidenční výstavby vlastní také horské areály Monínec a Rokytnici nad Jizerou. Jak už Newstream psal, Trigema v Rokytnici plánuje investice kolem 1,3 miliardy korun, mimo jiné do rozvoje areálů Horní Domky a Studenov.

Podobné projekty mění logiku hor. Pokud má resort vydělávat celý rok, nestačí mu sjezdovka a lanovka. Musí nabídnout wellness, kvalitní ubytování, rodinné aktivity, firemní akce a také dobré jídlo. Gastronomie se tak z doplňku stává jedním z hlavních důvodů, proč je host ochoten zaplatit víc.

Tím se mění i postavení kuchařů. V horském byznysu už nejsou jen provozní nutností. Jsou jedním z faktorů, na kterých stojí schopnost hotelu či aparthotelu prodávat dražší pobyty. I proto se v horských lokalitách u zkušených kuchařů a šéfkuchařů objevují nabídky kolem 55 až 75 tisíc korun měsíčně, často navíc s ubytováním, stravou nebo sezonními bonusy.

České hory už nejsou druhá liga. Ani v gastronomii

„Největší poptávka po profesích v gastrobyznysu je v oblastech s rozvinutým cestovním ruchem – tedy především ve velkých městech, turistických regionech, zejména pak v horských střediscích,“ říká Michal Španěl, manažer pracovního portálu JenPráce.cz.

Právě na gastronomii je proměna hor vidět nejvíc. Dříve často stačila jednoduchá sezonní kuchyně. Dnes hosté očekávají vyšší standard. Do horských resortů navíc stále častěji míří movitější klientela a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky na služby, servis i jídlo.

„Za rostoucí atraktivitou horských lokací pro kuchaře a šéfkuchaře stojí i struktura klientely. Do těchto míst míří stále častěji movitější hosté a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky. To vytváří tlak na poskytování nadstandardních služeb, kvalitnější gastronomii a celkový servis,“ říká Martin Venglář ze společnosti Nomce, která řídí několik českých hotelů, například Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.

Restaurace už proto není jen doplněk k ubytování. Pomáhá prodávat pobyty, zvyšuje útratu hostů a posiluje značku resortu. V některých případech se dobré jídlo samo stává důvodem, proč se lidé na stejné místo vracejí. Hory zároveň mohou část zaměstnanců oslovit i jinak než samotnou mzdou. Zaměstnavatelé častěji nabízejí benefity, které ve městech nejsou samozřejmostí, a to ubytování zdarma nebo za symbolickou cenu, stravu, případně sezonní bonusy.

Spořicí účty v květnu: Čtyřka drží, pořadí žebříčku se mění. Kde vám dají nejvíc?

Spořicí účty v květnu: Čtyřka drží, pořadí žebříčku se mění. Kde vám dají nejvíc?
iStock
Veronika Kudrnová
vku

Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.

Květen přinesl do žebříčku spořicích účtů nového lídra - Raiffeisenbank. Od května banka zvýhodnila klienty, kteří u ní pravidelně investují nebo mají u ní investiční portfolio v hodnotě nejméně 400 tisíc korun. Raiffeisenbank k dosavadní čtyřprocentní sazbě přidala bonus 0,2 procentního bodu, takže maximální úročení na jejím spořicím účtu nově dosahuje 4,2 procenta ročně, a to pro zůstatky do 500 tisíc korun. 

Jako pravidelnou investici Raiffeisenbank uznává pouze automaticky nastavené investování do podílových fondů v minimální výši 500 korun měsíčně. Musí jít o pokyn zadaný jako „Pravidelná investice“ v platformách Raiffeisen Investice nebo RBroker, který se provádí podle předem nastavené částky a frekvence bez dalšího zásahu klienta. Nestačí tedy, když si klient každý měsíc ručně koupí investice za stejnou nebo vyšší částku. Do podmínky se nezapočítávají ani pravidelné nákupy akcií, ETF nebo jiných investičních nástrojů mimo podílové fondy.

Nový lídr, staré háčky

Raiffeisenbank na druhé místo odsnula dosavadního vítěze srovnání, spořicí účet u Partners Banky se sazbou 4,06 procenta ročně za doporučení nového klienta. 

V těsném závěsu se drží mBank, jejíž mSpořicí účet Plus nabízí úrok 4,01 procenta ročně. mBank zůstává nejsilnější možností pro ty, kteří nechtějí investovat ani nikoho doporučovat. První tři měsíce platí sazba bez podmínek, potom je potřeba splnit aktivitu na běžném účtu: příchozí platby alespoň 15 tisíc korun měsíčně a minimálně pět plateb kartou. Sazba je podle banky platná minimálně do 31. května 2026.

Na čtyřprocentní úrok lze dosáhnout také u Banky Creditas. Základní sazba na Spořicím účtu+ sice činí 3,0 procenta do 500 tisíc korun, při pravidelném investování alespoň 3000 korun měsíčně se ale zvyšuje až na zmíněná 4,0 procenta. Při nižší pravidelné investici od 1500 do 2999 korun měsíčně banka přidává bonus půl procentního bodu, tedy celkem 3,5 procenta.

Jinými slovy: „čtyřka“ na spořicím účtu dál existuje, ale málokdy bez háčku. Střadatel musí číst podmínky stejně pozorně jako sazbu. U většiny ostatních bank se klienti musí spokojit se sazbami začínajícími trojkou, či dokonce dvojkou.

Žebříček spořicích účtů v květnu 2026

Nejvyšší sazby, limity a hlavní podmínky. Tabulku lze na mobilu posouvat do stran.

Banka Max sazba Limit Podmínky pro max. sazbu Poznámka
1Raiffeisenbank 4,20 % do 500 000 Kč 10 plateb kartou měsíčně + pravidelná investice alespoň 500 Kč měsíčně nebo investiční portfolio u banky v hodnotě nejméně 400 000 Kč. Bez investiční podmínky lze získat sazbu 4,00 % při splnění podmínky 10 plateb kartou měsíčně.
2Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Doporučení nového klienta / využití kódu od stávajícího klienta. Pro doporučovatele platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Poté se sazba vrací na 3,2% za podmínky pěti plateb měsíčně, jinak úrok spadne na polovinu 1,5 %.
3mBank  4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Poté příjem min. 15 000 Kč měsíčně na mKonto + min. 5 plateb kartou měsíčně. Sazba platí minimálně do 31. 5. 2026. Nad 500 000 Kč banka úročí nižšími sazbami. (např. 3,61 % do 3 mil. a 3,21 % nad 3 mil.).
4CREDITAS 4,00 % / 3,50 % do 500 000 Kč Investice min. 3 000 Kč měsíčně pro sazbu 4,00 %. Nižší investice od 1 500 do 2 999 Kč měsíčně zajistí úrok 3,50 %. Bez investice platí sazba 3,00 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč
(pro Premium konto do 1 mil. Kč)		 5 plateb kartou měsíčně a kombinace aktivit: investice, penzijní spoření nebo stavební spoření alespoň 1 500 Kč měsíčně (s Premium 4000 Kč/měs). Od 250 000 Kč do 1 mil. Kč je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek 0,25 % do 1 mil. Kč.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet + George + pravidelné investice nebo penzijní spoření, typicky min. 2 000 Kč měsíčně. Bez investování je sazba výrazně nižší. Zůstatek nad limitem je úročen jen minimálně.
7VÚB Banka 3,70 % bez stropu Bez podmínek. Produkt slovenské banky pro české klienty. Pozor na daňové potvrzení – bez doložení českého daňového domicilu může banka uplatnit slovenskou srážkovou daň.
8Komerční banka 3,50 % do 1 mil. Kč Bonus typicky na 6 měsíců, aktivace v aplikaci KB+, u stávajících klientů často jednorázový převod min. 100 000 Kč z jiné banky. Po bonusovém období sazba klesá na 3,0 %. Při nesplnění podmínek bývá úročení jen 0,10 %.
9Trinity Bank 3,30 % bez stropu Narozeninový spořicí účet. Nový spořicí účet, mohou si ho založit i stávající klienti, musí však jít o nový vklad. Nový vklad je částka, která přesahuje dosavadní vklady klienta v Trinity Bank k 10.4.2026.
10Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek. Od 200 000 Kč do 1 mil. Kč je úrok 0,10 %, od 1 do 10 mil. Kč 0,15 %, nad 10 mil. Kč 0,20 %.
11J&T Banka 3,25 % bez stropu Obvykle pro vyšší vklady nebo klienty s investicemi, typicky od 1 mil. Kč nebo při splnění vztahu s bankou. Výpovědní lhůta je jeden den.
12UniCredit Bank 3,20 % do 2 mil. Kč Min. 3 platby kartou měsíčně + příjem min. 20 000 Kč nebo investice min. 2 000 Kč měsíčně. Akční nabídka pro nové klienty.
13MONETA Money Bank 2,90 % bez limitu Prémiový účet Gold; bez poplatku typicky při vyšším objemu vkladů alespoň 1 mil. Kč. Alternativa „Spoření H“ nabízí 2,60 % do 1 mil. Kč, nad tento limit 0,50 %.
14Air Bank 2,60 % do 300 000 Kč
až 500 000 Kč při aktivitě		 Aktivita: min. 5 plateb měsíčně + příjem 25 000 Kč měsíčně. Nad strop se už zůstatek zpravidla neúročí.

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová – rozhoduje limit, pásma a to, jestli podmínky splníte každý měsíc. Zdroj dat: webové stránky bank, veřejné sazebníky a vlastní zpracování Newstreamu.

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Hra s bonusy

Květnový žebříček spořicích účtů se mimo posun Raiffeisenbank výrazně nepřepsal. Hlavním důvodem je, že základní úrokové sazby České národní banky, od nichž se v zásadě odvíjejí i úroky na spořicích účtech v komerčních bankách, zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května.

Ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank připomíná, že ještě před eskalací konfliktu v Perském zálivu se mluvilo i o možnosti, že by ČNB mohla letos sazby snížit. Válka a s ní spojené inflační tlaky ale tento scénář posunuly. Podle Kovandy platí, že čím déle bude konflikt trvat, tím větší bude pravděpodobnost, že další pohyb sazeb ČNB nebude dolů, ale naopak nahoru. Zároveň ale upozorňuje, že centrální banka zatím nepovažuje inflační tlaky za tak silné, aby musela jednat okamžitě.

„Nová prognóza ČNB počítá s průměrnou inflací 2,2 procenta letos a 2,4 procenta v příštím roce, tedy stále v tolerančním pásmu centrální banky. Na výrazné přepisování sazebníků bank to tak zatím letos nevypadá,“ uvedl Kovanda.

Do hry ale vstupuje i konkurenční boj o klienty. Právě ten rozhoduje o tom, která banka přidá pár desetin procentního bodu navíc nebo nabídne bonusové podmínky. Výsledná sazba na spořicím účtu je tak kombinací toho, co „dovolí“ centrální banka, a toho, jak moc chtějí banky přetahovat spořílky mezi sebou.

Další banky vylepšovaly úroky na spořácích už v průběhu dubna, konkrétně VÚB Banka posunula úročení z 3,6 na 3,7 procenta a Trinity Bank zvedla sazbu z 3,21 procenta na 3,3 procenta. Výrazněji upravila nabídku také J&T Banka, která se dostala z původních 2,4 na 3,25 procenta. 

Co z toho plyne pro drobné střádaly? Sazby kolem čtyř procent nejspíš i v dalších měsících zůstanou výsadou aktivních klientů, ne novým standardem pro všechny. Kdo chce z úspor dostat maximum, bude muset dál sledovat nejen výši úroku, ale i limity, garance a podmínky, které se k němu vážou.

Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee

Laureen Höllge
Direct/užito se svolením
nst
nst

Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.

Pojďte si se mnou připomenout, jak začátkem letošního roku vypadal výhled finančních a investičních odborníků pro rok 2026. Jen málokdo předpokládal, že se bude opakovat překotný růst akciových trhů z předchozích let. Naopak predikce byly kvůli rostoucímu geopolitickému napětí, zhoršujícím se obchodním vztahům i inflačním tlakům přinejmenším velmi opatrné. Nejinak jsem tehdy situaci veřejně komentovala i já. 

Do určité míry se skepticismus naplnil. Když se podíváme na index S&P 500, tak v lednu a únoru růst o něco zpomalil, aby se v březnu křivka vydala směrem dolů v reakci na krizi v Hormuzském průlivu. Experti JPMorgan Chase, Goldman Sachs i další tehdy vyjadřovali obavy, že americké akcie klesnou mnohem víc, zejména pokud se provoz v průlivu brzy neobnoví. 

A teď jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak. 

Není to jediný paradox pozitivního překvapení na investičních trzích: americké akcie vyslaly vzhůru nečekaně pozitivní výsledky technologických firem za první čtvrtletí letošního roku, zejména pak výsledky jejich aktivit na poli umělé inteligence – tedy segmentu, kvůli kterému je mnozí v poslední době považovali za přeceněné a jako reálnou hrozbu v podobě AI bubliny, která co nevidět praskne.  

Ani to se očividně nestalo a nastal pravý opak. Cloudová divize AWS v prvním čtvrtletí 2026 překonala všechna očekávání, když vykázala 28procentní růst tržeb na 37,6 miliardy dolarů. Divize Google Cloud vykázala nevídaný 63procentní růst tržeb. Tržby Nvidie k prvnímu čtvrtletí 2026 meziročně vzrostly o více než 70 procent s tím, že hlavním tahounem byl právě AI segment. Zkrátka optimismus plynoucí z toho, že investice do AI se vracejí, přebil negativa, kterým trh čelí. 

Rok 2026 je jinak zatím perfektní lekcí toho, jak investiční trhy fungují a jak těžko předvídatelné jsou i pro lidi, kteří se jejich analýzou živí. Kdo začátkem roku v reakci na nevalné předpovědi vyčkával nebo kdo v reakci na novinové titulky po propuknutí krize v Hormuzském průlivu znejistěl a své pozice opouštěl, tak teď dobře ví, že snaha o „časování trhu“ a odhadování jeho budoucích propadů či růstu se nemusí vyplácet. 

A už tuplem ne, pokud investuji například do převážně akciových ETF fondů a můj investiční horizont je ještě dlouhá léta či desetiletí daleko. Pak jsou poslední měsíce i roky důkazem, že stačí investovat pasivně bez aktivní správy, nastavit trvalý příkaz a na rozmary trhu raději zapomenout. Přirozeně je těžké nesledovat, co všechno zrovna mé portfolio ohrožuje. Hodnota trhu ale v průběhu času stále roste a na alarmistické okamžiky se vždy rychle zapomene. 

Autorkou je Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee

