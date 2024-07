Pozemek za babku a výhled na jezero k tomu. Jak švédský venkov bojuje proti vylidnění

Švédové následují Italy. Místo domů za „jedno euro“ ale nabízejí pozemky. Metr čtvereční za švédskou korunu, tedy dvě koruny české.

Dům za jednou euro aneb akce italských obcí, které bojují s vylidněným, nejsou ničím novým. A podobně se s úbytkem obyvatel i zpomalením realitního trhu snaží vypořádat i městečko Götene, které se nachází více než 300 kilometrů jihozápadně od Stockholmu.

„Trh s bydlením je aktuálně v našem regionu a ve Švédsku obecně velmi pomalý kvůli vysokým úrokovým sazbám a recesi. Chtěli jsme mu poskytnout vzpruhu,“ říká pro server CNN Johan Månsson, starosta Götene.

Obec se podle něj rovněž potýká s úbytkem obyvatel. Prodej pozemků, které obec nabízí téměř zadarmo, by mohl zažehnout populační růst. Alespoň v to její zastupitelé doufají.

Vyrostou na pozemcích domy u jezera?

Pozemky jsou atraktivní, už protože se nachází u břehu jezera Vänern, které je svojí rozlohou větší než o něco známější Bodamské jezero. Vlastně větší jezera na evropském kontinentu má už jenom Rusko.

Vedení obce se zatím rozhodlo za symbolickou cenu prodat 30 pozemků, které se předtím nedařilo delší dobu prodat.

„Řekli jsme si, proč ne, jde o mimořádnou situaci, která vyžaduje mimořádná opatření. Tak jsme to udělali a stala se z toho senzace,“ konstatoval starosta Månsson. Vzhledem k tomu, že obec disponuje spoustou dalších pozemků, plánuje akci v nejbližší době zopakovat.

Program obec zahájila minulý měsíc, zájem byl veliký, v první vlně se o pozemky přihlásilo 30 zájemců. Čtyři z nich už pozemek o rozloze o 700 do 1200 metrů čtverečních vlastní.

„Pak se informace rozšířila jako virus. Dva naši lidi na telefonní ústředně nestíhali přijímat poptávky,“ dodává starosta. Úřad zatím výběrové řízení pozastavil do začátku srpna, do té doby chce podmínky přehodnotit. Je tak velmi pravděpodobné, že metr čtvereční se už nebude prodávat za dvě koruny.

Pozemek si zatím může koupit kdokoliv i bez trvalého bydliště ve Švédsku, i to se ale může do budoucna změnit. Zatím jedinou podmínkou, kterou si obec stanovila je, že se stavbou domu se musí začít do dvou let.

Výstavba rodinného domu ve Švédsku vychází na zhruba šest až osm milionů českých korun.

