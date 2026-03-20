MUSE7 je trendy a inspirativní bydlení, které je symbolem proměny Holešovic
Rezidenční projekt kombinující novostavbu a revitalizaci původní budovy holešovické papírny nabízí atraktivní dvoupatrové lofty, které odrážejí industriální charakter místa, které je v pěší vzdálenosti od Stromovky.
Dokončení celkem 150 nových bytů ve vysokém standardu kvality aspirujících na certifikaci BREEAM Very Good je plánováno na 4. čtvrtletí příštího roku. Developerská společnost SYNER Real Estate, která za projektem stojí finančně i stavebně, má aktuálně 60 procent prodaných bytů. Mezi zájemci jsou rodiny s dětmi, investoři, ale také mladší lidé, kteří vidí potenciál lokality a kvalitu nabízených služeb jako je zázemí vlastního fitness, Spa, recepce a třeba i myčka kol. V případě zájmu o moderní bydlení v Holešovicích můžete vybírat mezi byty od 1+kk do 3+kk, zaujmou i atypické střešní byty s terasou či právě zmiňované lofty.
SYNER Real Estate dokončuje byty v Holešovicích:
Pohoda, která nikam neodejde
Obrovským plusem projektu MUSE7 je lokalita. Rezidence se nachází v docházkové vzdálenosti od metra a vlakové stanice Nádraží Holešovice. O spolehlivou, ekologicky šetrnou, a hlavně rychlou dopravu do centra metropole je tak bez výhrady postaráno. Největší pražský městský park Stromovka leží nedaleko, stejně jako nekonečné zástupy oceňovaných bister, fine dining restaurací a kaváren. Perspektivní divadla jako La Fabrika či Jatka78 máte na dosah, nemluvě o nespočtu sportovišť a kvalitních veřejných a soukromých škol. Tady zkrátka platí, že pokud chcete, doslova za pár minut můžete být někde, kde se právě odehrává něco úžasného.
Anebo si dovolte zůstat doma a užívat si klid a pohodu, kterou bydlení v MUSE7 přináší. Vlastní recepce s denním provozem je zárukou toho, že vám už žádná zásilka od kurýra ani dovážka potravin nikdy neuteče. Pohodlně zaparkujte v prostorných podzemních garážích, načerpejte energii v privátním SPA centru a vychutnávejte si každý den kvalitu, kterou přináší princip Made in Czech.
Když bydlení roste s klienty
Mimořádný je také investiční potenciál těchto nemovitostí – vždyť hodnota bytů na Praze 7 vzrostla podle dat tzv. velké čtyřky jen v posledním roce o neuvěřitelných 25 procent. Byty v dispozicích 1+kk či 2+kk představují skvělý způsob zhodnocení volných finančních prostředků a zároveň nabízejí potenciál například jako budoucí bydliště vašich dětí přímo v centru všeho dění. Pokud o investici vážně uvažujete, je třeba pamatovat na to, že od dubna se výrazně mění podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů na investiční záměry.
Byt v MUSE7 si velmi jednoduše můžete pořídit i za eura.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.