Finep staví v Praze další etapu rezidenční výstavby, tentokrát se 62 byty

V Praze na Malém háji se rozjela druhá etapa výstavby rezidenčního bydlení pod taktovkou developerské společnosti Finep. Nových 62 bytů v jednom bytovém domě navazuje na výstavbu, která zde postupně vyrůstá už od roku 2009.

Pražská rezidenční lokalita Malý háj, se rozroste o dalších bytový dům se 62 bytovými jednotkami. Šestipatrová budova v pořadí s číslem jedenáct bude ve tvaru L a nabídne zájemcům bytové jednotky do osobního vlastností v dispozicích od těch nejmenších 1+KK až po velké čtyřpokojové byty. Část bytů bude mít velké terasy, ostatní pak minimálně balkón nebo lodžii 2. V rámci bytového domu se budou nabízet k prodeji také parkovací stání a sklepní kóje ve dvou podzemních podlažích.

Stávající ulice Kardausova se tak díky výstavbě nové etapy developerského projektu a vedle projektované budovy základní a mateřské školy promění v moderní městský bulvár s obchody a s tramvajovými i zelenými pásy. Součástí projektu bude dále také nové dětské hřiště, multifunkční sportoviště, obchodní prostory i dům s pečovatelskou službou. Na ploše téměř tisícovky metrů čtvereční zde vzniká i nová venkovní fitness zóna s 15 stanovišti, kdy každé z nich umožňuje více variant cvičení. Od loňského roku byla do této lokality také zavedená nová autobusová linka MHD č.173.

Developerská skupina Finep v lokalitě Malý háj za třináct let vybudovala už více jak 1200 bytových jednotek určených pro osobní či družstevní vlastnictví a přes sto rodinných řadových domů.

