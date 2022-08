Realitní trh čeká ochlazení. Ale pět investičních jistot zůstane, míní experti

I když bude na realitním trhu hůř a ceny nemovitostí začnou klesat, investoři či majitelé nájemních činžovních domů či pozemků na krajích velkých měst se nemusí o zhodnocení obávat. Podle odborníků na realitní trh z poradenské sítě RSM, která působí ve 123 státech světa, existuje pět typů komerčních nemovitostí, na kterých budou investoři vydělávat i nadále. Které to jsou?

„Ne všem druhům nemovitostí nastupující ochlazení realitního trhu uškodí. Jsou naopak typy, které se budou zhodnocovat nadprůměrným tempem,“ uvádí analytická zpráva RSM.

Na ochlazení realitního trhu a cenách nemovitostí v nejbližší době by se měla podepsat migrace lidí, změny na trhu bydlení i v dopravní logistice, růst mezd i cen paliv a energií, automatizace a robotizace a postupný přesun výroby zpět do Evropy. Navzdory uvedeným faktorům se ale odborníci z poradenské společnosti RSM domnívají, že u pětice, respektive šestice typů komerčních nemovitostí je vysoká jistota, že by jim neklidná doba mohla prospět a investice do nich by se tak měly i nadále zhodnocovat.

Žebříček realit podle RSM, kterým by neklidná doba mohla prospět:

1. Činžovní domy, především v širších centrech Prahy a Brna

2. Stavební pozemky hlavně na okraji metropolitních prstenců

3. E-commerce parky, zejména multimodální centra umožňující napojení na dálniční a železniční síť

4. Průmyslové nemovitosti a výrobní areály s nízkou energetickou náročností

5. Obchodní centra a retailové parky, především v regionech

+ divoká karta: Brownfieldy, například bývalé zemědělské dvory bez ekologické zátěže

Nájemní činžovní domy

S tím, jak si mohou domácnosti nyní hůře pořizovat vlastní bydlení kvůli zpřísnění podmínek poskytování hypotečních úvěrů, rostoucím sazbám hypoték i samotných cen bytů, roste poptávka po nájemním bydlení. Zejména to platí ve velkých městech.

Na trzích v Praze a Brně, ale také dalších krajských městech, jako je například Olomouc, České Budějovice nebo Liberec, se tak dá podle RSM očekávat významný růst cen starších, ale stavebně kvalitních bytových domů. Zejména bytové domy před rekonstrukcí, které v současné době přeprodávají restituenti nebo investoři, mají výrazně více potenciálních kupců než před lety.

„V Česku jsme ve fázi, kdy se bude velice rychle měnit trh s nájemním bydlením. V současnosti je naprostá většina nájemních bytů v držení soukromých majitelů. Poptávka po nájemním bydlení a rostoucí ochota platit výrazně vyšší částky za kvalitní pronájem však vede k rostoucímu zájmu o velké nájemní celky, především činžovní domy,“ říká specialista RSM Jiří Skotnica.

„Pro institucionální investory budou následující dva tři roky klíčové pro získání dostatečně velkého množství projektů, což bude vytvářet pozitivní tlak na zhodnocování tohoto typu nemovitostí," dodal.

Volné pozemky nad zlato

Volné stavební pozemky v atraktivních lokalitách velkoměst jsou stále větší vzácností, a tak v poslední pětiletce jejich ceny neustále výrazně rostou. Dá se předpokládat, že tento stav bude pokračovat, protože jich je čím dál méně a přetahuje se o ně čím dál více subjektů.

Největší šance na zhodnocení je podle zprávy RSM tam, kde se očekává výstavba nové dopravní infrastruktury, jako jsou třeba obchvaty či nové železniční tratě. A také u pozemků, které leží ve spádové oblasti okresních měst, které jsou zároveň součástí některého z metropolitních prstenců.

Jen v případě hlavního města se takovýto metropolitní prstenec za posledních pět let zvětšil téměř o 30 procent a zahrnuje už i lokality, ze kterých trvá cesta MHD do centra 80 minut. Do hledáčku investorů se podle Skotnici dostávají pozemky v okolí měst, jako je například Mělník, Roudnice nad Labem, Tábor nebo Rakovník, které byly v minulosti určeny pro projekty s regionální poptávkou.

„Podobná situace je v případě jižní Moravy s obcemi podél dálnic. Rostoucí ceny bydlení v Brně a parcel v okolí totiž zájemce o rodinný dům posouvají až hodinu jízdy od města. Ceny jsou zatím stále nízké a mají díky tomu velký potenciál růstu,“ domnívá se Skotnica.

Logistická centra jsou předpronajatá na roky

Další růst očekávají experti RSM i v případě logistických parků a takzvaných multimodálních center, která využívají výhod z napojení na více druhů dopravy, tedy například na dálnici a železnici. Zvláště v současné době, kdy rostou ceny pohonných hmot, stále větší množství obchodníků dopravuje zboží na železnici a dá se očekávat, že tato čísla ještě porostou.

Logistické parky se dnes podle Jiřího Skotnici na volném trhu obchodují jen minimálně a pro skupiny, které je drží, jsou natolik atraktivní, že je ani prodávat nechtějí. K tomu se podle něj do budoucna přidají ještě i nové klíčové lokality, které budou počítat s obsluhou mezinárodního území. „Dobrým příkladem může být například postupná přeměna Mošnova u Ostravy na středoevropský multimodální hub,“ dodává Skotnica.

Průmyslové a výrobní nemovitosti

Vzhledem k tomu že řada firem vrací své výrobní procesy zpět do Česka, dá se podle zprávy RSM předpokládat, že posílí také průmyslové nemovitosti a tuzemská výroba. Největší šanci na zhodnocení tak budou mít lokality, kde budou prostory a kapacity pro další rozvoj. Očekává se rovněž, že firmy budou mít i větší vůli investovat do vlastních areálů, kde mohou více ovlivnit vstupy, digitalizaci a automatizaci a současně i energetickou náročnost.

Porostou i vybraná obchodní centra a retailové parky

Podle zprávy RSM jsme nyní svědky podobného vývoje, jaký byl v minulosti typický například pro USA, kdy se retailové parky a obchodní centra začínají nově dělit do tří kategorií. Vedle prémiových a stagnujících oblastí se objevují už také lokality v úpadku.

Na mnoha místech se místní byznys vrací zpět do center měst a běžného veřejného prostoru, jinde se postupně vybudovala obchodní centra, která mají lepší dostupnost a kdysi klíčové lokality zase ztrácí na hodnotě. „Protiváhu pak tvoří raketový růst prémiových lokalit, ke kterým se začínají řadit i nově budované spádové parky v regionech. Ty se v současnosti vezou na trendu nových obyvatel v příměstských oblastech,“ konstatuje Skotnica.

Zapomenuté lokality? Možná zlatá vejce

Posledním typem nemovitostí, které mají velkou šanci těžit ze současného krizového vývoje, jsou podle expertů brownfieldy, zvláště pak ty, které jsou zasíťované a nejsou promořeny škodlivinami, tedy místa bez ekologické zátěže. V Česku je podle Skotnici tisíce podobných brownfieldů, jejichž hodnota v posledních letech nerostla rychleji než zbytek trhu.

„Nyní se stovky z nich mohou stát zlatým vejcem. Majitelé mohou těžit především ze snadné transformace areálů buď ve formě dostaveb nebo rekonstrukcí, většina z brownfieldů operuje s velkorysými plochami, které mohou sloužit i jako vítané příjmy z pronájmů. Klíčové je také zařazení brownfieldů do zásad územního rozvoje lokality, které většinou s dalším průmyslovým nebo výrobním využitím počítají,“ vypočítává expert RSM a dodává, že komplikace a snížení atraktivity se naopak dá očekávat u prvorepublikových továren s mnoha budovami, které jsou navíc památkově chráněné.