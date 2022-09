Co brání masivnější výstavbě v ČR? Odpovídali experti v Realitním Clubu

Česká republika má složitý a nejasný stavební zákon, který dává prostor nekonečným možnostem výkladu a obcházení. Důsledek? V délce stavebního řízení jsme na chvostu světového žebříčku. Proč u nás trvá schválení bytové výstavby deset let? Co by měla zlepšit samospráva, a jaký podíl na tomto děsivém stavu má státní správa? To byla témata pro expertní debatu v rámci prvního setkání Realitního Clubu, které spolu s partnery ve středu 21. září v hotelu Courtyard by Marriot uspořádal server Newstream. Celý záznam z akce můžete sledovat v úvodu článku.

Reklama

Mezi řečníky vystoupila radní hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová, která se ve svém příspěvku zaměřila na to, co může Praha udělat proto, aby se podmínky pro výstavbu zlepšily. „Já jsem výjimkou mezi kolegy, ale souhlasím s tím, aby státní správa měla pod sebou stavební řízení, protože na to má nástroje. Ten aktuální hybrid totiž podle mě není funkční,” uvedla.

Exprimátorka Krnáčová v podcastu: Městský okruh patří pod zem. Je chyba, že na Blanku nenavázala Vlasta Politika Praha pokračování tunelu Blanka potřebuje, ale kde na něj vzít peníze? „Ať si o Pavlu Bémovi myslí, kdo chce, co chce, vždycky jsem ho obdivovala, že byl schopen prosadit tak významnou stavbu, jakou je Blanka. Zázrak. Od nové reprezentace očekávám, že naváže Vlastou,“ říká v druhém díle podcastu Marcely Fialkové Nekorektní dvojka na téma dopravy v Praze její bývalá primátorka Adriana Krnáčová. nst Přečíst článek

Generálním partnerem akce byla developerská společnost UDI Group, za níž vystoupila její ředitelka strategie Marcela Fialková, která nabídla srovnání, jak vypadá výstavba v Praze a Varšavě. „V zahraničí se nám podniká lépe než v Česku. Jsme zejména na Balkáně a nově v Latinské Americe. Co se týče vymahatelnosti práva, tak ČR je na tom suverénně nejhůře,” upozornila Fialková.

Byty ve Varšavě stojí polovinu co v Praze

Byty ve Varšavě se prodávají v průměru za 70 až 75 tisíc korun za metr čtvereční. V Praze to je kolem 150 tisíc korun za metr. Přitom UDI ve Varšavě staví podle jeho ředitelky strategie o trochu dráž.

Petr Hlaváček v podcastu Realitní Club: Ne všichni developeři umějí stavět. Tlačí jen zisk Reality Toho, že možná v blížících se komunálních volbách neuspěje, se pražský radní pro územní rozvoj za TOP 09 a nynější lídr pražské kandidátky STAN Petr Hlaváček nebojí. Má údajně spoustu možností. Neobává se ani o kontinuitu projektů, které započal, ať už jde o Vltavskou filharmonii, Pražský okruh nebo výstavbu pod taktovkou Pražské developerské společnosti. Co by ale Praha podle něj potřebovala, je efektivní státní správa. Petra Jansová Přečíst článek

Reklama

Hlas Transparency International (TI) do debaty vnesl právník a člen rady TI Peter Leyer. „V současném systému stavebního řízení vidím velkou neefektivitu. Zejména v tom právním prostředí, které dává prostor, bohužel, také protiprávnímu jednání. Důvod? Je to roztříštěnost kompetencí úřadů.Jak ovlivňuje korupce a obcházení zákonů oblast stavebního řízení,” míní.

Podle Leyera nejsou korupční kauzy, kdy starosta nebo jiný zastupitel ovlivňoval průběh řízení, žádnou výjimkou a riziko, že stavební úředník bude rozhodovat nekonzistentně, je v českém prostředí podle něj vysoké. Svou roli na tom hraje také nízké, tabulkové ohodnocení úředníka. „Člověk, který rozhoduje o důležitých věcech, musí být náležitě oceněn. Bez toho to nepůjde a změny se nedočkáme,” uzavřel svůj výstup Leyer.