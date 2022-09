Růst cen bytů v Praze zpomalil. Připravte si 153 tisíc korun za metr čtvereční

Růst nabídkových cen nových pražských bytů letos v květnu a červnu mírně zpomalil. Průměrně se v metropoli cena zvýšila o 1,1 procenta, o tři desetiny méně než za březen a duben. Metr čtvereční stál v tomto období 152 900 korun, což je v meziročním srovnání nárůst o 17,1 procenta. Vyplývá to studie Deloitte Index Praha.

Ceny nových bytů v nabídce developerů podle indexu před prázdninami klesly ve dvou městských částech. V Praze 3 se propadly o 5,9 procenta na 163 600 korun za metr čtvereční a v Praze 9 o 0,7 procenta na 136 900 korun za metr čtvereční.

Největší růst zaznamenala cena v Praze 8, a to o 5,2 procenta na 147 500 korun za metr čtvereční. O pět procent stouply nabídkové ceny v Praze 6 (158 800 korun za metr čtvereční). S cenou 205 300 korun za metr čtvereční zůstala nejdražší částí hlavního města Praha 7.

Podle dříve zveřejněné analýzy společnosti Skanska byly v průměru nejdražší nové byty v druhé městské části (207 465 korun za metr čtvereční). V Deloitte Indexu je Praha 2 až třetí nejdražší (192 600 korun za metr čtvereční), druhá je Praha 1 (194 100 korun za metr čtvereční). Naopak nejlevněji byly nové byty dostupné v Praze 10, kde cena za metr čtvereční činila v průměru 142 tisíc korun.

Pokles cen je brzděn byrokrcií

Ceny bytů by mohly být až o 15 procent nižší, kdyby se dařilo rychleji získávat stavební povolení, uvedl Dušan Kunovský, šéf největšího rezidenčního stavitele v Praze Central Group. Jeho společnost podle indexu prodala v květnu a červnu 147 bytů za 1,24 miliardy korun, developer Trigema prodal 118 bytů za 1,27 miliardy a Finep 117 bytů za 678 miliónů korun.

Pražský Develop Index udává procentuální změnu průměrné ceny volných bytů v nabídce developerů oproti předchozímu období. Cena představuje průměrnou nabídkovou cenu za metr čtvereční nového bytu v Praze v nabídce developerů ve sledovaném období.

Vývoj cen může do budoucna ovlivnit současná výše hypoték a energií, které ovlivňují kupní sílu obyvatel. "Bytová výstavba dostane tvrdý náraz, developerské projekty nebude snadné prodat. V okamžiku, jakmile zdroj peněz vyschne, tak se to propíše do stavebních prací," uvedl místopředseda dozorčí rady Národní rozvojové banky a investiční bankéř Martin Hanzlík.

Podobné ceny jako studie společnosti Deloitte měla za stejné období analýza developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, která ukázala, že průměrná nabídková cena nových bytů v Praze byla v letošním druhém čtvrtletí 152 051 korun za metr čtvereční a cena prodaného bytu byla 145 783 korun za metr čtvereční.