Z přístavů do Jeseníků. Lodní kontejnery měly skončit ve šrotu, teď se v nich bude relaxovat
Na stavbě projektu Apartmány Andělská Hora v Jeseníkách usadili posledních šest budov vzniklých z revitalizovaných lodních kontejnerů. Současně v továrně v Lednici zahájili výrobu rodinného domu a kavárny s wellness centrem, které doplní celkový projekt.
Za projektem Apartmány Andělská Hora stojí mladý absolvent ostravské technické univerzity Jakub Zaviačič, který se během studií začal zajímat o lodní kontejnery jako neobvyklý stavební materiál. Dnes z této myšlenky vznikají plnohodnotné projekty pod hlavičkou Stav Kont Development a Handel stav home. Nejdřív kavárna v pražských Holešovicích, pak polní nemocnice pro armádu. A aktuálně se z vyřazených a revitalizovaných kontejnerů dokončuje apartmánový resort.
„Stavba z kontejnerů je moderní ekonomická alternativa k tradičnímu stavebnictví, které je aktuálně velmi poznamenané negativními výkyvy v ekonomice. Investice do kontejnerového bydlení je proto velmi zajímavou možností zhodnocení peněz a to z důvodu její vysoké míry zhodnocení a nízkého rizika,“ popisuje svůj projekt Zaviačič v prezentaci.
Z kontejneru až k výhledu
Projekt vyrůstá uprostřed Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a staví na modulární architektuře z recyklovaných materiálů. Za projektem stojí brněnské studio Majag, které objekty umístilo do kopcovitého terénu. Výsledkem je 14 apartmánů, 3 rodinné domy a wellness centrum s kavárnou, které kombinují industriální estetiku s přírodním materiálem, například opalovaným dřevem.
„Jednání o financování s bankami se nám zdálo zdlouhavé a náročné,” popisuje předchozí zkušenost Zaviačič, proto využil platformu Investown, která propojuje developery s tisíci drobnými investory a umožňuje financovat projekty po celé České republice formou úvěrů zajištěných nemovitostmi. „Naší výhodou je, že neposuzujeme projekty podle šablon. Když vidíme dobře připravený záměr s rozumnou ekonomikou, navíc s pěkným záměrem jako v případě Andělské Hory, jsme připraveni říct ano. I tam, kde by to jinde skončilo u zamítnutí,” komentuje Alan Pock, šéf Investownu.
Investice 32 milionů
Kampaň na Investownu odstartovala letos v květnu. Celkovou částku 32 milionů korun se rozhodl tým rozdělit do několika částí, které se investorům nabízely postupně podle toho, jak projekt postupoval. Každá z těchto etap měla vlastní investiční kolo, které se spouštělo s krátkým časovým rozestupem. A zájem byl obrovský. Částka 32 milionů korun byla vybrána za 3 hodiny a 38 minut a po přepisu zástavních práv na katastru nemovitostí byla i okamžitě načerpána. „Rychlé jednání a rychlost výběru cílové částky pro nás byla priorita,“ doplnil Zaviačič.
I když byl někdejší nádražní sklad ve špatném stavu, nezbourali ho. Teď zrekonstruovaný „dřevák“, jak domku v Řevnicích říkají, využívají pro kulturní akce.
Ruinu na nádraží chtěli zbourat. Nakonec ji zachránili a slouží místní „zušce“
Reality
I když byl někdejší nádražní sklad ve špatném stavu, nezbourali ho. Teď zrekonstruovaný „dřevák“, jak domku v Řevnicích říkají, využívají pro kulturní akce.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?