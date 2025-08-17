Týden tradera: Inflace v USA „vystrkuje růžky“
V týdnu nás čekala důležitá data o americké inflaci, která ukázala to, co si všichni myslíme. Rozhodně neklesá, naopak „vystrkuje růžky“ a můžeme klidně čekat, že v příštím roce výrazněji vzroste. Na druhou stranu se trhy obávaly, že to dopadne kvůli clům už teď hůř, a teď vidí na příštím zasedání Fedu pokles sazeb až o 50 bps. Akciové trhy tak drží růstovou vlnu a S&P 500 se přiblížil 6 500 bodům. Od začátku roku si tak připisuje téměř 10 procentní zisk, a to i přes pokles v dubnu. To je velmi solidní výsledek.
Zveřejněná inflace dle CPI opět ukázala, jak obtížné je bojovat s perzistentními inflačními tlaky v ekonomice, a to i přes stále mimořádně vysoké úrokové sazby. Zejména jádrová inflace zůstává v americké ekonomice velice problematická – tento ukazatel meziročně zrychlil na 3,1 procenta, což je nejvyšší hodnota od února. Celková inflace pak zůstala na relativně přijatelných 2,7 procentech. Nicméně trhy to příliš neznervóznilo. Stále věří, že je možné začít za této situace snižovat sazby už v září po řadě měsíců čekání, a objevují se hlasy, že by to mohlo být klidně i o 50 bps. Americký ministr financí Scott Bessent dokonce doporučuje pokles sazeb až o 150 bps. To je poměrně zvláštní, když cenová hladina je stále znatelně nad cílem centrální banky ve výši 2 procent.
Trh se zlatem si prošel další volatilitou. Cenný kov, který si od začátku roku připsal téměř 27 procent, se na spotovém trhu pohybuje kolem 3 350 dolarů. V posledních týdnech se objevily informace, že některé zlaté cihly by mohly být zasaženy Trumpovými takzvanými recipročními cly. V pondělním příspěvku na své platformě Truth Social však Trump potvrdil, že „zlato nebude zatíženo cly!“. Právě tento výhled pomohl cenu kovu stabilizovat. Dlouhodobě, se navíc analytici shodují, že prostor pro další posílení zlata existuje. Někteří uvádějí, že by cena mohla dosáhnout až 4 000 dolarů.
Trhy se rovněž chystaly na klíčový summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem. Nakonec až příští týdny ukážou, zda je možné se posunout alespoň v procesu dosažení příměří. Jsem spíše skeptický. Jediné, co by mohlo Putina k příměří nebo míru donutit, je mohutný „cenový šok“ na energetických komoditách, který by na čas ochromil příjmy rozpočtu Ruské federace a zastavil její možnosti platit rekruty a vyrábět zbraně. Nic jiného nejspíš příliš šancí nemá – vzpomeňme si na Mnichov 1938, který je určitým mementem při jednání s agresorem.
Včerejší aljašskou schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina hodnotí trhy celkově negativně. Zatím tedy hlavně moskevská burza, jejíž stěžejní ukazatel MOEX dnes po 16. hodině středoevropského čase klesal o zhruba dvě procenta. Mezi tituly, jež nejvíce k poklesu přispěly, patří ty plynárenského kolosu Gazpromu, které oslabovaly o více než tři procenta. Největší ruská přepravní společnost, převážně státní Sovcomflot, zase ztrácela takřka tři procenta.
Už dávno neplatí, že by koupě zahraniční nemovitosti byla pro Čechy nedostupná či zcela nemožná. Může to vyjít i levněji než v Česku. Kdo si tak vysnil vlastní nemovitost v cizině, má letos ideální příležitost ke koupi. Americký dolar oslabuje a díky tomu se otevírají českým kupcům nové možnosti. Jaké jsou podle expertů výhody a nevýhody vybraných destinací a jaké investiční rizika se vyplatí před koupí zvážit?
