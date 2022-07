Dubajská realitní bublina se dál nafukuje. Byty tam skupují Rusové i Češi

Když jde v Dubaji do prodeje nový projekt, před kancelářemi developerů stojí lidé od půlnoci frontu, aby na ně vůbec něco zbylo. „Ten zájem je obrovský. Lidé kupují všechno, co je na trhu,“ říká Jakub Chmelař z dubajské společnosti Inspire Real Estate.

Co se aktuálně děje na dubajském realitním trhu?

Dubajský trh je celkem předvídatelný. Pořád se pohybuje po nahoru a dolů po takové sinusoidě. Aktuálně jsme na některém z vrcholů. Ještě tři měsíce zpátky jsme se pohybovali pod úrovní dosud maximálních cen z roku 2014. Dnes už jsme se ale dostali i nad tyto úrovně.

Zájem o nemovitosti je v Dubaji skutečně enormní, trh ustavičně roste. Pro ilustraci: když se před měsícem spustil prodej nového projektu o 70 podlažích po osmi bytech na patře, vyprodal se za hodinu. Lidé stáli od půlnoci frontu před kanceláří developera, jen aby na ně zbyla řada.

Což naplňuje všechny znaky realitní bubliny…

Ten zájem je v této fázi trhu skutečně obrovský. Lidé skoupí všechno, co je v nabídce. Děje se tak vždy v této fázi trhu, který zaplaví zahraniční investoři, protože ceny nemovitostí v Dubaji jsou oproti jiným destinacím stále přijatelné.

Za poslední dva roky ale šly hodně nahoru…

V květnu loňského roku byt v rozestavěném projektu přímo u pláže vycházel v přepočtu na 9,95 milionu korun, o čtyři měsíce později už na 14,5 milionu a dnes na 17,2 milionu. V březnu jsem klientům prodal byty za milion dirhamů, tedy asi 6,5 milionu korun, a dnes se ty stejné byty prodávají za 1,25 milionu. Za čtyři měsíce ceny vystřelily o 25 procent.

Růst je to opravdu astronomický. Nejlepší cena je vždy úplně v zárodku projektu, který je ještě jen na papíře. Ve chvíli, kdy jde do prodeje, vynoří se spousta investorů, kteří okamžitě skupují celá patra a následně tyto byty rozprodávají se ziskem. Klidně jen o měsíc později. Takže je to zase tolik nestojí, zaplatí třeba zálohu 10 procent z ceny a než by měli uhradit další splátku, už byt za vyšší cenu přeprodají.

O kolik se trh propadl při poslední krizi v roce 2019?

Asi o 50 procent. V té době Dubaj opustilo dost lidí. Nyní se jich hodně vrací. V roce 2019 měla Dubaj dva miliony obyvatel, dnes je to skoro 3,5 milionu a dále to roste.

Objevují se už signály, že trh zpomaluje?

Už zhruba půl roku se o tom mluví, ale zatím pořád dál roste.

Byt v Dubaji nese až 10 procent ročně

Oddálil očekávaný pokles příliv ruský investorů?

Ano, i ten zřejmě sehrál svoji roli. Letos se ale roztrhl pytel i s českými a slovenskými investory. Týdně mě osloví i čtyři klienti, kteří si mým prostřednictvím chtějí v Dubaji koupit byt. Děje se tak od začátku války na Ukrajině. V Česku už jsou nemovitosti drahé a nenesou takový výnos jako v Dubaji, 2+kk o velikosti 70 metrů čtverečních, 5 minut od Burdž Chalífy se dá koupit za 7 milionů korun. A výnos? Minimálně osm procent ročně. Právě takový projekt je zrovna ve výstavbě, hotový bude za rok a půl a investor si navíc může rozložit splátky na šest let. Do roku a půl tedy musí uhradit 50 procent ceny a další polovinu v průběhu následujících 4,5 let. To je slušný deal.

Výnos osm procent je reálný?

To je takový standard. Řekněme 7 až 8 procent při krátkodobém pronájmu. Hodně záleží na lokalitě a velikosti bytu. Od klientů mám potvrzené, že byt 2+kk pořízený do milionu dirhamů v dobré lokalitě nese až deset procent ročně. Lokality vhodné pro krátkodobý pronájem jsou JLT, Dubai Marina, The Palm, Downtown, Business Bay. Dubai Creek už se hodí spíš na dlouhodobé pronájmy.

Existuje v Dubaji vůbec dostatečná poptávka po dlouhodobých pronájmech?

Je velká. Spousta lidí jede do Dubaje na zkušenou. Třeba na rok, dva a pak zase pokračuje jinam nebo se vrací domů. Nájem se zde platí dopředu, minimálně na čtvrt roku, ale někdy i na celý rok dopředu.

A co poptávka v po krátkodobém pronájmu?

Standardem je obsazenost 14 dní v měsíci. Nejde jen o zahraniční turisty, krátkodobé pronájmy využívají i obyvatele jiných emirátů, kteří přijíždějí do Dubaje na víkend. Airbnb dokonce prohlásila Dubaj za vůbec nejvýdělečnější trh.

Airbnb vyhlásila Dubaj za nejvýdělečnější trh

Narazí krátkodobé pronájmy na svůj strop? Bytů se staví víc a víc a turistů tolik nepřibývá…

Rozhoduje výběr lokality. Je pravda, že se staví víc a víc, i to, že už není moc kde stavět, aby to bylo atraktivní a ekonomicky výhodné pro krátkodobý pronájem.

Jaké poplatky jsou ještě spojeny s vlastnictvím nemovitosti v Dubaji?

Servisní poplatek, což jsou poplatky za bazény, fitka, výtahy a úklid společných prostor, se platí jednou ročně na rok dopředu. Dále ještě elektřina, voda, internet. Klasika.

Na kolik to asi vyjde?

Servisní poplatek se odvíjí od konkrétního projektu, jak moc je luxusní, co vše je tam k dispozici. U standardních projektů se pohybuje od 92 do 138 korun za čtvereční stopu na rok. U běžného sedmdesátimetrového bytu poplatek vyjde na 98 tisíc korun za rok. Jsou ale samozřejmě luxusnější projekty, kde je to až 500 korun za čtvereční stopu.

Jaké jsou možnosti financování nemovitostí a jaký je o ně zájem?

Některé projekty umožňují splátky na několik let, navíc bez navýšení. Hypotéka je možná do výše 50 procent, ale nemovitost již musí stát. Pro nerezidenty to je náročný proces, kdy je potřeba opět doložit výpisy z účtů s minimálním měsíčním příjmem v přepočtu asi 130 tisíc korun, aby banka o poskytnutí hypotéky vůbec uvažovala. A při příjmu 130 tisíc korun měsíčně nebude půjčená částka nijak závratná, v přepočtu třeba necelé dva miliony korun.

Realitní bublina v Dubaji hned tak nepraskne

Jaký čeká nemovitostní trh v Dubaji vývoj?

V této chvíli se to těžce odhaduje. Myslím, že by se růst už mohl zastavit a ceny se ustálit na dnešní úrovni. Pokud budu vycházet z minulého vývoje, tak za dva roky by mohlo dojít k mírné korekci.

Jak jste se dostal k prodávání nemovitostí v Dubaji?

Byla to úplná náhoda. V prostředí realit jsem ale vyrůstal. Moje nevlastní máma vlastnila realitku, takže od mala jsem chodil po prohlídkách nebo zvedal telefony. Nebyla to úplně kariéra, za kterou bych šel, ale vždy mě to bavilo a dostal jsem pracovní nabídku na rok, kterou jsem přijal. No a z roku se stalo deset let.

A proč Dubaj?

Pracoval tady pro jednu cestovku a reality prodával bokem. Až před dvěma lety jsem se začal věnovat čistě realitám.

Jak to v Dubaji funguje s pracovním povolením?

Když chcete v Dubaji pracovat, musíte mít rezidenční víza. Každý zaměstnavatel, který vám v Dubaji nabídne práci, tak také zařizuje víza. Ta se vydávají na dva roky.

Jak to s vízy funguje u majitelů firem či nemovitostí?

Majitelé firem si víza řeší sami, platí za ně poplatek v přepočtu 78 až 118 tisíc korun, záleží na zprostředkovali. U majitelů nemovitosti vízum vyjde na asi 98 tisíc korun na tři roky. Víza pro jeho nejbližší pak stojí asi deset tisíc korun na osobu.

Rezidenční vízum nemusí být výhodou

Vztahují se na majitele nemovitosti ještě nějaké podmínky při žádosti o takové vízum?

Ano, vlastněná nemovitost musí mít hodnotu v přepočtu vyšší než pět milionů korun. Je třeba, aby byla dostavěná a splacená. Nesmí tak být třeba na hypotéku. Existuje ještě možnost žádat o vízum na rozestavěnou nemovitost, ale tam už musí její minimální hodnota být přes 13 milionů korun.

Pokud tam někdo nechce dlouhodobě žít, přináší mu rezidenční vízum nějaké výhody?

Klientům to nedoporučuji. Pro nás, občany České republiky, to má jednu velkou nevýhodu. S rezidenčním vízem nemůžete řídit s českým řidičským průkazem. Je potřeba si udělat místní řidičák, a to znamená absolvování celé autoškoly. Třeba Slováci si mohou řidičák pouze vyměnit. Přitom Česko a Slovensko mělo o uznávání žádat ve stejnou dobu. Rezidenti si například také musejí v SAE platit zdravotní pojištění za zhruba 13 tisíc korun ročně.

Žádné výhody rezidentury tedy nejsou?

Výhodou rezidenčního víza je možnost snadného otevření emirátského bankovního účtu. Investory, kteří tady chtějí byt pronajímat a přijímat platby na místní účet, je to je velká výhoda, protože v SAE se neplatí daň z nemovitostí, ani daň z příjmů. Pokud příjmy z pronájmů chodí investorům na český účet, musejí je v Česku i danit.

Dá se účet otevřít i bez rezidenčního víza?

Je to velmi složité, ale jde to. Je tam potřeba dodat velké množství podkladů. Například výpisy z účtů za posledních šest měsíců přeložené do angličtiny, pokud jde o podnikatelský účet, tak i faktury k transakcím, opět přeložené do angličtiny. Samozřejmě také potvrzení o vlastnictví nemovitosti v SAE, to vše jen, aby banka vaši žádost vůbec zvážila.

