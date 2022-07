Nájmy v Británii raketově rostou, lidé se stěhují zpět k rodičům. Češi jsou na tom ještě dobře

Britům se stále složitěji shání dostupné bydlení. Průměrný nájem v Londýně za rok vzrostl o téměř 16 procent, v druhém největším městě – Manchesteru – dokonce o více než 23 procent. Řada lidí, i předdůchodového věku, se proto stěhuje k rodičům. Situace kopíruje vývoj v řadě dalších zemích. Česká republika si ale zas tak špatně nestojí.

Reklama

Po nejistotě způsobené koronavirovou pandemií letí poptávka po nájemním bydlení v Londýně a dalších částech Velké Británie zase raketově vzhůru. V Londýně ve druhém kvartále vzrostl průměrný nájem o 15,6 procent na 2,257 tisíce liber (65 tisíc korun) za měsíc.

Britským rekordmanem je ale Manchester, druhé nejlidnatější město ostrovního království. Průměrný měsíční nájem tam ke konci minulého měsíce meziročně vyskočil o 23,4 procenta na 1 127 liber. Vyplývá to z dat nemovitostního portálu Rightmove. Inflace ve Velké Británie přitom ve stejném období byla „jen” devět procent.

Paradoxně konec pandemie způsobil úbytek nemovitostí nabízených k dlouhodobému pronájmu. Pandemie totiž naprosto zabila trh krátkodobých pronájmů turistům a takto využívané nemovitosti byly nabídnuty k dlouhodobému pronájmu. Tomu je ale, zdá se, nyní konec.

Mamahotel navždy

„Pandemie zasáhla finance zranitelných skupin obyvatel všech věkových kategorií,“ řekla Bloombergu Shreya Nandaová, ekonomka z britského Institutu pro výzkum veřejné politiky. „To v kombinaci s nefunkčním trhem s bydlením a mzdami, které nedrží krok s rostoucími životními náklady, vysvětluje, proč mnoho lidí potřebuje znovu žít s rodinou,“ dodala.

Reklama

Nová data: Růst cen nových bytů v Praze se zastavil. Meziročně jsou ale dražší o čtvrtinu Reality Ve druhém letošním čtvrtletí došlo v Praze ke stabilizaci cen nových bytů. Současná průměrná prodejní cena 145 783 korun za metr čtvereční je srovnatelná s prvním kvartálem. V meziročním srovnání jsou ale ceny o 23 procent výš. Od dubna do června se prodalo 950 nových bytů, což je o třetinu méně oproti dlouhodobému průměru. To je dáno především nedostupností hypoték, kterou způsobil rekordní nárůst úrokové sazby nových úvěrů. Data vychází z tržní analýzy společností Trigema, Skanska Reality a Central Group. vku Přečíst článek

Problém podle ní začínají mít hlavně mladí lidé, ale na rodiče se s prosbou o pomoc často obracejí i ti, kteří by sami už mohli mít vnoučata. Sedmapadesátiletý Ian O’Sullivan se přestěhoval zpět ke svým rodičům na západ Londýna poté, co se před pěti lety rozvedl.

Knihovník sháněl loni pronájem dvouložnicového bytu, aby byl blíž svým dvěma synům žijícím v jižním Londýně. Nenašel ale nic, co by si mohl dovolit. Návrat do domu jeho rodičů měl být dočasný, ale s rostoucími cenami nájmů v Londýně jeho čistá mzda 1 650 tisíce liber měsíčně na nic nestačí, píše agentura Bloomberg.

„S mým platem sotva vyjdu, takže jsem tu uvízl,“ svěřuje se O’Sullivan. Podle britského statistického úřadu (ONS) žilo v loňském roce u rodičů 3,6 milionu Britů ve věku 20 až 34 let. To je o 1,1 milionu více než před dvaceti lety. Situace se zhoršuje i v dalších státech Evropy. Podle údajů Eurostatu vzrostl v Portugalsku loni věk, ve kterém se mladí lidé stěhují od rodičů na téměř 34 let. Z evropských zemí zahrnutých v průzkumu se nad třicet let dostaly ještě Chorvatsko, Srbsko, Slovensko, Řecko a Bulharsko.

Dalibor Martínek: Krize bydlení je tu. Byty se neprodávají, nájemné je drahé. Bojí se už i developeři Názory Byty v Praze podle aktuálních údajů přestaly zdražovat. Metr čtvereční nového bytu se nyní prodává za 143 tisíc korun. To je samo o sobě šílené číslo. Podstatné však je, že se ceny od prvního čtvrtletí nezvýšily. To je situace na trhu s bydlením nevídaná. Za posledních deset let šly ceny vždycky vzhůru. Dalibor Martínek Přečíst článek

Češi se snaží osamostatnit dřív

Česko se s věkem 25,9 let drží pod průměrem Evropské unie, který je 26,5. S rodiči podle průzkumu agentury Ipsos pro ČSOB Stavební spořitelnu sdílí bydlení 12 procent Čechů, přičemž skoro polovinu z nich tvoří právě mladí do 26 let. Hlavní výhodu života s rodiči spatřují Češi ve finančních úsporách. „Pořízení vlastního bydlení je v současnosti pro mnohé velice nákladnou výzvou. S rostoucími cenami nemovitostí je stále náročnější dosáhnout na hypotéku,“ podotkl Jiří Feix, předseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny.

Ve Spojených státech se zase za posledních padesát let zdvojnásobil podíl obyvatel žijících v mnohogeneračních domácnostech na 18 procent Američanů. Nedávný průzkum společnost Credit Karma navíc zjistil, že 29 procent Američanů ve věku 18 až 25 let žije s rodiči nebo příbuznými a vidí to jako dlouhodobé řešení svojí bytové situace.

Česko? Jeden z nejbouřlivějších trhů s bydlením na světě, tvrdí zahraniční analýza Reality Praskne nebo nepraskne u nás nemovitostní bublina? Podle analýzy agentury Bloomberg Economics je situace v naší zemi alarmující natolik, že bychom s prasknutím měli stoprocentně počítat, a to již v nejbližší budoucnosti. Lidí, kteří chtějí v Česku nemovitosti kupovat i za nadprůměrně vysoké ceny, je ale podle tuzemských odborníků stále dostatek. Věra Tůmová Přečíst článek

Růst zaskočil i pronajímatele

Nejnovější čísla o růstu nájmů ve Velké Británii ukazují, jak dramaticky pandemie zamíchala kartami a jak rychle se situace zase obrátila. Několik měsíců po propuknutí pandemie na jaře 2020 přicházely zprávy, že v některých částech Londýna klesly nájmy až o 20 procent.

Majitelé byli nuceni snížit částku, kterou si účtovali, protože nájemníci opouštěli drahou metropoli, počet přespolních studentů klesl. „Loni jsem musel byt pronajmout za tisíc liber měsíčně namísto předchozích 1400 liber, zájemců se moc neozývalo,“ řekl Newstreamu Iain Leighton, majitel nájemních nemovitostí.

Vlna návratu lidí do kanceláří a opětovný příliv zahraničních studentů ovšem letos vystřelily poptávku po nájemním bydlení v Londýně nahoru. „Nyní lituji, že jsem při obnově smlouvy před pár měsíci zvýšil nájem pouze o deset procent na 1100 liber. Dnes bych snadno dostal 1500 i 1600 liber,“ dodává Leighton.

„Ti, kteří si během pandemie zajistili nemovitost za zvýhodněné nájemné, si chtějí tuto smlouvu držet co nejdéle, zejména na pozadí rychle rostoucích životních nákladů,“ podotkl Richard Davies, výkonný ředitel makléřské společnosti Chestertons.