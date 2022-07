Kdy praskne realitní bublina? Data hodně napoví. A miliardář Soural to ví

Developerská a stavební společnost Trigema miliardáře Marcela Sourala koupila většinový podíl ve Společnosti pro Cenové mapy ČR. Vedle datového realitního start-upu Flat Zone, s jehož pomocí vytváří čtvrtletně analýzu cen nových bytů v zemi, získala do svého portfolia server zpracovávající informace z katastru nemovitostí - portál cenovamapa.org. Výši transakce firma nezveřejnila.

Reklama

Společnost pro Cenové mapy ČR se přejmenuje na Dataligence a stejné jméno postupně nahradí i značku cenovamapa.org. K propojení Flat Zone a Dataligence podle Trigemy nedochází. „Budou fungovat samostatně a budou se starat o trochu jiný segment. Navzájem ale budou využívat svá data a data Trigemy,” uvedl Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema. Dodal, že cílem spojení je zvýšit transparentnost dat na českém realitním trhu, která podle něj není vysoká, a zjednodušit uživatelům práci s těmito daty.

Nová data: Růst cen nových bytů v Praze se zastavil. Meziročně jsou ale dražší o čtvrtinu Reality Ve druhém letošním čtvrtletí došlo v Praze ke stabilizaci cen nových bytů. Současná průměrná prodejní cena 145 783 korun za metr čtvereční je srovnatelná s prvním kvartálem. V meziročním srovnání jsou ale ceny o 23 procent výš. Od dubna do června se prodalo 950 nových bytů, což je o třetinu méně oproti dlouhodobému průměru. To je dáno především nedostupností hypoték, kterou způsobil rekordní nárůst úrokové sazby nových úvěrů. Data vychází z tržní analýzy společností Trigema, Skanska Reality a Central Group. vku Přečíst článek

Cenové mapy založila firma Hyposervis a provozuje ve spolupráci s poradenskou firmou Deloitte, která na základě dat z cenovamapa.org zpracovává informace o prodejních cenách bytů. „Spojení s Trigemou a Flat Zone umožňuje vytvořit jedinečnou a unikátní platformu vědomostí, zkušeností a dat, jaká v Česku reálně nemá obdoby,” řekl Milan Roček, majitel firmy Hyposervis, která bude nyní držet podíl 49 procent.

Trigema prostřednictvím svého startupu Flat Zone vytvořila agregátor nabídek nových bytových projektů i analytickou aplikaci Studio pro sledování okamžitého vývoje projektů novostaveb. Cenovamapa.org vytváří databázi o nemovitostech pro bydlení z dat katastru a sledovala prodejní ceny všech bytů a rodinných domů a nabídkové ceny novostaveb developerských projektů ve velkých městech. Z těchto dat vytvořila řešení pro bankovní on-line oceňování.

Lidé zapomněli, že peníze se vydělávají prací, říká miliardář Soural Leaders Marcel Soural se letos poprvé dostal do žebříčku sta nejbohatších Čechů, který sestavuje časopis Forbes. Ten majetek jednoho z největších českých developerů odhadl na 2,6 miliardy korun. V klubu nejbohatších Čechů tak obsadil 97. místo. Po pádu Bohemia Energy Jiřího Písaříka je o příčku výše. První velký rozhovor po oznámení výsledků poskytl Soural pro newstream.cz. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

„Díky akvizici spojí Trigema v jedné investiční skupině všechny datové možnosti dohromady a umožní vytvořit výkonnou datovou kostku zahrnující dlouhodobý i okamžitý vývoj na trhu novostaveb i starších bytů a rodinných domů. Vznikne tak komplexní základna pro digitalizaci realitního a hypotečního trhu obsahující data za posledních 25 let,” uvedla společnost.

Vít Soural: Polský trh je zajímavější než ten český. Staví se tam víc a levněji Zprávy z firem Vít Soural, syn miliardáře a majitele developerské společnosti Trigema Marcela Sourala, vede startup Flat Zone. Ten pod hlavičkou Trigemy sbírá a analyzuje data z českého a slovenského realitního trhu. A chystá se proniknout i do dalších evropských zemí, ve hře je Polsko. „Slováci mají sice o něco efektivnější stavební řízení než my Češi, ale ne o moc. Mnohem zajímavější je v tomto ohledu i co do objemu polský trh,“ říká Vít Soural. Petra Jansová Přečíst článek