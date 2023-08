Ceny nemovitostí narazily na svoje dno. Padat budou už jen u paneláků, říká šéf realitky

Nákupy nemovitostí zatím Češi odkládají a bytovou situaci řeší nájmem. Právě pronájmy teď činí většinu transakcí realitních kanceláří. A kvůli nedostatku bytů a odložené poptávce se nyní vytváří prostor pro růst cen nemovitostí. „Ceny porostou, ale bude to souviset především s vývojem hypotečních sazeb. Věříme, že oživení trhu nastane v momentu, kdy se sazby začnou pohybovat kolem 4 až 4,5 procenta,“ říká Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX Česko a Slovensko.

Jak byste popsal aktuální situaci na realitním trhu?

Vloni jsme kvůli razantnímu zdražování hypoték a odlivu tzv. hypotékářů očekávali, že se trh velmi zásadně zpomalí. Nicméně, zdá se, že naše predikce byly mnohem pesimičtější než byla realita. K úplnému zastavení trhu naštěstí nedošlo. Nepočítali jsme totiž s tím, a upřímně nás velmi překvapilo, jaké množství peněz drží české domácnosti v hotovosti. Situace se pak během posledního roku zcela změnila. Zatímco před rokem 2022 přibližně 80 procent kupujících nakupovalo nemovitosti s hypotékou, nyní je to naopak. Bohatí vnímají nemovitosti jako bezpečnou ochranu svých úspor před inflací a sekundární realitní trh se tak díky nim nezastavil. Zároveň samozřejmě využívají toho, že ceny po velmi dlouhé době klesly.

Jak velký propad registrujete?

Podíváme-li se na to plošně, pak můžeme hovořit o 10 až 15procentním propadu. V Praze je samozřejmě situace poněkud odlišná. Tam došlo k výraznějšímu zlevnění u větších bytů, meziročně jde zhruba o 14 procent. V případě těch menších bytů, o dispozicích 2kk nebo 1kk, jde o 11procentní meziroční propad.

Další razantní propad cen nenastane

A očekáváte další korekci cen?

U některých nemovitostí v některých regionech očekáváme i další propady cen – nicméně však již v řádu procent. Typově půjde i nadále o panelákové byty, které byly kvůli nedostatečné nabídce na trhu s novými byty vyhnány do výšin, kam nepatřily. Situaci spíše vnímám tak, že cena se zkorigovala na úroveň, kam patří. Budeme-li se bavit o lepších lokalitách, domech a pozemcích, tam zásadní změny cen už neočekávám.

Když mluvíte o dobrých lokalitách, myslíte primárně velká města?

Přesně tak, jde o Prahu, Středočeský kraj okolí Brna. Tyto lokality jsou kvůli přetlaku poptávky i nadále atraktivní. U těchto míst dojde ke korekci cen spíš už jen v jednotkách procent.

Jak výrazně se liší představy kupujících a prodávajících o ceně? Kdo z nich tahá za kratší stranu provazu?

Situaci na trhu se změnou úrokových sazeb velmi rychle opanovali kupující. Uvědomili si, že zájem o koupi výrazně poklesl a mají tak leckde možnost ovlivnit cenu ve svůj prospěch. Už dlouho tedy hovoříme o tuzemském realitním trhu jako o trhu kupujících. Byli jsme na tuhle situaci připraveni, protože podobná situace nastala už po bankovní krizi v roce 2008. Věděli jsme, že naše role jako prostředníka bude naprosto klíčová. Makléř pracuje s adekvátními daty a dokáže velmi dobře odhadnout, jaká je skutečná cena nemovitosti, tudíž nemusí přistoupit na očekávání prodávajícího. Občas jsme tedy museli některé prodávající odmítnout, protože představy o ceně byly nereálné a my jsme věděli, že za tuto cenu je nemovitost neprodejná.

Češi s prodejem nemovitostí vyčkávají na lepší podmínky

Na podzim se hovořilo o tom, že realitky a makléře čekají těžké časy. Potvrdilo se to?

Někteří nezávislí makléři museli z trhu odejít, protože skutečně nebyl dostatek práce. Spousta lidí se rozhodla, že s prodejem raději počká na návrat cen z roku 2021.

A vrátí se ty ceny?

Věřím, že k tomu opravdu dojde, avšak ne u všech nemovitostí. Vývoj cen hodně ovlivní vývoj na primárním trhu novostaveb. Tím, že je obecně velký nedostatek bytů a poptávka po nich je díky vysokým sazbám v podstatě jen odložená, vše nasvědčuje tomu, že ceny opět porostou. Jen v Praze by se kvůli uspokojení poptávky mělo ročně postavit minimálně 11 tisíc bytů, a stavělo se jich kolem čtyř tisíc. Nyní navíc někteří developeři pozastavili výstavbu, tudíž vzniká významný potenciál na další nárůst cen.

V jakém časovém horizontu?

Ceny porostou, ale bude to souviset především s vývojem hypotečních sazeb. Věříme, že oživení trhu nastane v momentu, kdy se sazby začnou pohybovat kolem čtyř až čtyř a půl procenta. Poptávka tady existuje, jen se odkládá. A domácnosti ji zatím řeší i dočasnými nájmy.

Kolik bytů jste prodali za první pololetí letošního roku?

Měsíčně prodáváme přibližně 500 až 600 nemovitostí. Podíváme-li se na celkové transakce nacházíme se zhruba 10 procent pod úrovní stejného období loňského roku, pozitivní je však vývoj v rámci roku, kdy vidíme, že obraty každým měsícem v podstatě konstantně rostou. Zároveň je rovněž důležité zmínit, že první pololetí roku 2022 bylo transakčně i obratově ještě extrémně silné. Kvůli propadu cen, lze hovořit i o adekvátním propadu průměrné provize za realizaci prodeje, která se většinou stanovuje procentem z finální prodejní ceny.

Cílíme na miliardu obratu

Loni i předloni jste překonali miliardu obratu. Podaří se vám ji překonat i letos?

Každý měsíc od ledna jsme zvyšovali obrat, v červnu jsme byli na hranici 100 milionů obratu a i proto věříme, že i letos se nám hranici jedné miliardy podaří překonat.

Jaký typ nemovitosti je obrazně řečeno vítězem současné situace?

To je těžká otázka, ale vítězem jsou pravděpodobně nejsou panelové byty. Éra, kdy si lidé kupovali panelákové byty na investici na nějakou dobu skončila. Tedy za předpokladu, že nedojde k rozpohybování trhu s novostavbami. Největší poptávce však stále čelí malé byty v dobrých lokalitách. Na investice do nemovitostí se však nedá pohlížet z krátkodobé perspektivy.

Zmiňoval jste, že většina transakcí nyní probíhá za hotovost. Co se za ni nejčastěji nakupuje?

Obecně platí, že poptávka je v kontextu způsobu platby za nemovitost, rovnoměrná bez zásadních výkyvů. Zajímavou část však tvoří rostoucí poptávka po nemovitostech v zahraničí. Mnoho lidí, kteří chtějí investovat či dobře uložit svoji hotovost, která je znehodnocována vysokou inflací, zjistilo, že prodejní ceny nemovitostí v lokalitách, které by je zajímaly, jsou mnohdy vyšší než nemovitosti v některých přímořských oblastech. Návratnost investice jim pak zkrátka vychází výrazně lépe v případě Španělska či Itálie a navíc získávají místo pro pravidelnou dovolenou.

Bohatí Češi kupují nemovitosti v zahraničí

Poohlížíte se i po méně tradičních zahraničních lokalitách jako je například Chorvatsko nebo Španělsko?

Občas nám chodí požadavky na specifické lokality, třeba i exotické ostrovy. Umíme si ale poradit prakticky s jakýmkoliv zadáním klientů, protože protože RE/MAX je zastoupen ve 110 zemích světa a zahrnuje globální síť 140 tisíc makléřů. Dokážeme tak velmi dobře reagovat bez ohledu na to, kterou lokalitu po světě řešíme.

Z pozice generálního ředitele se rovněž staráte o Slovensko. Je situace na tamní realitním trhu obdobná jako v tuzemsku?

Slovensko je co do vývoje ekonomiky zhruba šest měsíců za Českou republikou. Obecně posun v růstu, i díky tomu, že mají euro, nastal s určitým zpožděním. Sledujeme na realitním trhu tedy jemně slabší scénář toho, co nastalo u nás. Vidíme tam však velký potenciál, který se chystáme plnohodnotně využít. Chceme aplikovat know-how a expertízu, kterou budujeme 18 let v ČR. Trh nám nahrává svojí podobností a velkou decentralizací, kterou plánujeme využít pro náš růst. Cílem je jasná dominance v tržním podílu realitních kanceláří, stejně jako 95procentní známost značky po vzoru našeho působení v ČR.

