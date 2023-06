Miliardář Milan Kratina: Klíčem k úspěchu země je vzdělání. Žijeme si tady pořád jako v Hobitíně

V Polsku vyjde každý rok ze škol osmdesát tisíc inženýrů, což je stejně jako v Německu. Tady nám ujíždí vlak, říká Milan Kratina, miliardář a zakladatel společnosti Accolade. Jedné z největších evropských společností, která staví, kupuje a provozuje průmyslové parky. V šesti evropských zemích jí nyní patří jednapadesát moderních průmyslových areálů, a další budou brzy přibývat.

Musíme do vzdělání investovat, je to alfa a omega, říká se zkušeností z celé Evropy. Accolade rozvíjí svou expanzi pomocí stejnojmenného investičního fondu, který má nyní zhruba tisíc investorů, kterým fond solidně zhodnocuje vklady. Loni to v eurech bylo přes devět procent, v korunách přes osm procent.

Kratina vidí v celé Evropě včetně Česka obří možnosti k růstu počtu průmyslových areálů, zaměřených kromě výroby i na vývoj a výzkum. Ale také k růstu výnosů z nájmů. Těžištěm jeho portfolia nájemců, což jsou tři stovky významných nadnárodních společností, je rychle se rozvíjející sektor e-commerce. Tam vidí oproti průmyslovým podnikům také mnohem větší dravost ve vztahu k moderním technologiím, automatizaci či robotizaci.

„Tchibo investovalo několik miliard korun v našem parku v Chebu. Absolutně si zrobotizovali a zautomatizovali svůj e-commerce prostor, který zásobuje Česko, Rakousko a část Německa. Systém pro ně dělal Dematic, což je náš další nájemce, vyráběl to ve Stříbře.“ Podle Kratiny automatizace neznamená, že by lidé přicházeli o práci. „Znamená to, že stejný nebo i vyšší počet lidí může dělat mnohem víc výrobků za stejnou dobu.“

Všude se staví lépe než v ČR

Kratina přes desítky svých areálů a jejich nájemců vidí vývoj průmyslu po celé Evropě takřka v přímém přenosu. „Vidíme, že přicházejí čím dál sofistikovanější entity. To je pro nás lepší, protože čím lepší společnost, tím vyšší platy, tím vyšší nájem. A čím vyšší mzdy, tím lépe pro republiku. Je to nikdy nekončící kolo.“

Společnost Accolade založil před více než deseti lety, krátce po škole. Nyní je řazen mezi nejbohatší Čechy. S tím, jak staví svou firmu, vidí rozdíly v přístupu k podnikání v různých zemích. A to nejen daňové či regulační. Například v Česku jsou podle něj jedny z nejhorších možností stavět. Což brzdí českou ekonomiku. „Všude v Evropě se staví lépe než v České republice.“

Podle něj jsou Češi v některých věcech chytří a pořád to tak nějak funguje. „Což nám v tom našem Hobitíně bohužel stačí. Smířili jsme se s tím, že všechno trvá roky,“ říká Kratina.

„Jenom když se podíváte, co se děje kolem továrny na elektrobaterie, jaký je kolem toho humbuk, tak v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku nebo v Německu už jsou mnohem dál. Je tam všechno mnohem jednodušší,“ dodává v podcastu Realitní Club.

Co rozhoduje o úspěchu? Být blíž zákazníkům

A je ještě v Evropě vůbec prostor pro růst dalších průmyslových hal? Kratina na to má jednoduchou odpověď. „Není otázkou, jestli je kapacita. Evropa musí! Pokud chce v celosvětovém kontextu něco znamenat.“ Důvodem je podle něj „závislost“. Pokud chce být Evropa nezávislá, musí tu být výroby více. A pokud má být tato výroba co možná nejvíce uhlíkově neutrální, což je současný trend, musí být blíž koncovým zákazníkům. Což předpokládá, že bude více hal, kde budou připravené materiály či komponenty pro výrobu každého jednoho produktu.

Jakou roli v tomto rozvoji infrastruktury hraje roli současné evropské ekonomické ochlazení či vysoká inflace v některých zemích? „Má to dvě roviny. Krátkodobých poptávek nyní vidíme o něco méně. Ale vidíme velké dlouhodobé projekty.“ A to ať z oblasti automotive, tak nyní hodně z medicíny. Ale i z jiných oborů. Takže celkově je poptávka po nových prostorách větší, protože projekty jsou velké.

Rozvoj Accolade stojí na penězích investorů z jeho fondu. Těm letos slibuje pěkný, více než sedmiprocentní výnos. Dosahuje ho hlavně díky průběžnému zvyšování nájmů, které je založené, jak popisuje, na permanentním zvyšování přidané hodnoty jeho nájemců. A samozřejmě, také díky inflačním doložkám. „S placením nájmů nemáme problém, nemáme žádné výpadky.“

Nájmy stouply napříč Evropou v poslední době o třicet až sedmdesát procent. „Nemyslím si, že budou razantně stoupat dále, ale přeletěly do nové letové hladiny,“ říká Kratina. Česká republika se už z hlediska nájmů komerčních nemovitostí zařadila po bok nejdražších zemí v Evropě.

