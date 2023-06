Bankéř Jiří Vančura: Financování výstavby bytů v eurech už není pro developery tak atraktivní

Zpoždění. To je hlavní slovo, které vystihuje dění na trhu výstavby bydlení. Klienti jsou „zpoždění“ ve svém rozhodování, přístup k financování nákupu nemovitostí je značně ztížen. Přesněji řečeno, získat hypotéku je nyní téměř nemožné. A dokonce i lidé, kteří mají hotovost, nyní přemýšlejí, jakým směrem se trh vydá.

Řetězec obchodních vztahů je však delší. Když developerům lidé nekupují byty, stavebníci mají problém se splácením půjček na výstavbu. A kdyby nebyli schopni splácet, měli by problém už i bankéři, kteří peníze půjčili. To by mohlo ve výsledku složit celý bankovní systém.

To se zatím neděje. A snad ani nestane. Trinity Bank má v nemovitostním sektoru rozpůjčováno zhruba šestnáct miliard korun, financuje především rezidenční a logistickou výstavbu. A dotahuje se objemem půjček na největší české banky. A chce každým rokem v objemu úvěrů do výstavby růst o tři miliardy korun.

Trh zamrzl, ale ne dlouhodobě

„Není očekávání, že jak je nyní poptávka zamrzlá, že by to bylo navždy nebo dlouhodobě,“ říká Jiří Vančura, šéf financování developmentu Trinity Bank. Klíčovou otázkou podle něj nyní je, zda má ten který developer ošetřenou svou finanční sílu, aby dokázal současnou složitou finanční situaci nějakou dobu ustát.

Trinity Bank podle Vančury těží z toho, že dokáže sílu společnosti dobře ohodnotit. Úspěch developera podle něj záleží i na jeho marketingové strategii nebo na cenotvorbě. Všechny tyto parametry je banka schopná sledovat či dokonce poradit. „Máme nyní asi čtyřicet běžících developmentů. Někteří nyní vůbec neprodávají, jiní prodávají pomaleji,“ říká šéf financování developmentu Trinity.

V současnosti se na trhu bydlení obecně akcentuje příklon k nájemnímu bydlení. To je podle Vančury letitý příběh. Někteří velcí developeři už v době covidu či dokonce ještě před ním přešli z klasického developerského modelu postavit a prodat na strategii část postavených bytů si nechat na nájemní bydlení. S růstem sazeb u eura se však toto přemýšlení stavebníků mění.

„Významná část zahraničních nebo institucionálních investorů měla k dispozici levné eurové zdroje. Tam nebyl tlak na financování výstavby a výnos z nájemního bydlení tak velký. Dávalo to ekonomický smysl. To už aktuálně nevychází,“ tvrdí bankéř Vančura. A vysvětluje: „Když přičtete ke třem a půl procentům základní eurové sazby nějakou bankovní marži, tak to aktuálně ekonomicky nevychází. Už se dostáváte nad cenu cizích zdrojů, než jakou vám vynese nemovitost,“ říká.

Při financování výstavby se přitom podle Vančury poměr mezi eurem a korunou průběžně v jejich bance posouval ve prospěch eura. Až se dostal na hranici 45 procent v euru a 55 procent v korunách. S očekávaným růstem sazeb eura se však podle Vančury již tento poměr patrně nebude dál posouvat ve prospěch evropské měny.

Nejnovější díl podcastu Realitní Club s Jiřím Vančurou si poslechněte v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě.

Poznámka redakce: Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je zároveň investorem internetového deníku newstream.cz.

