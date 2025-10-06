Nový magazín právě vychází!

Ceny nájemného v Česku letí vzhůru. Hlavně v Jihočeském kraji

Ceny nájemného v Česku letí vzhůru. Hlavně v Jihočeském kraji

České Budějovice
V září zdražily nájmy v České republice meziročně o 15 procent na 368 korun za metr čtvereční. Proti srpnu vzrostly o 1,1 procenta. Nájmy na začátku podzimu zdražovaly o třetinu rychleji než ve stejném období před rokem, uvádí analýza realitně-poradenské platformy Bezrealitky.cz. Po letních prázdninách podle ní vždy výrazně vzroste počet lidí, kteří hledají bydlení, protože na začátku podzimu domácnostem často končí nájemní smlouvy. Ubytování ale před začátkem zimního semestru shání také studenti.

Nejvíce zdražily v září meziročně nájmy v Jihočeském kraji, a to o 29 procent na 260 korun za metr čtvereční. Na růstu cen v jižní části Čech má podle analýzy vliv nižší růst cen v loňském roce, klesající nabídka volných bytů, ale také postupné zdražování v Českých Budějovicích nebo ve městech kolem železničního spojení s Prahou.

O 28 procent na 280 korun za metr čtvereční pak vyrostly meziročně ceny v Olomouckém kraji. Vyšší ceny tam mimo jiné zapříčinila i rostoucí kvalita bytů v nabídce. Oproti předchozím letům vzrostlo zastoupení novostaveb nabízených k pronájmu i bytů po generální rekonstrukci. Třetí největší skok v cenách byl v Pardubickém kraji, kde nájmy zdražily meziročně o 22 procent na 274 korun za část plochy.

Nejdražší nájmy byly na začátku podzimu tradičně v Praze. Tam pronajímatelé požadovali v průměru 446 korun za metr čtvereční, což je o 16 procent více než loni v září. Ceny v hlavním městě tlačí vzhůru podle Bezrealitky především nižší nabídka bytů. V nabídce jich bylo zhruba o desetinu méně než na začátku léta. Počet zájemců na jeden byt i kvůli tomu opět stoupl na zhruba 80 reakcí na jeden pražský nájemní inzerát.

Pryč z Prahy

I kvůli drahým a nedostupným nájmům se podle analýzy zájem o bydlení přesouvá do Středočeského kraje. Tam se byty v září pronajímaly okolo 308 korun za metr čtvereční, tedy meziročně o 14 procent dráže. Do oblastí s dobrou dojezdovou vzdáleností do centra Prahy směřuje momentálně rekordní množství zájemců. Naopak ve vzdálenějších městech je nabídka bytů stále poměrně vysoká.

O 15 procent meziročně stouply nájmy v Jihomoravském kraji. V září se tam byty pronajímaly za 345 korun za metr čtvereční. Podobně jako v Praze, i zde podle analýzy je meziroční tempo růstu cen výrazně vyšší než loni. Zejména v Brně pak platí, že se stále více lidí poohlíží kvůli cenám po bydlení i za hranicemi města.

V Ostravě a obecně Moravskoslezském kraji nájmy zdražily o pětinu na 232 korun za metr čtvereční. Dříve tam podle analýzy rostly ceny podprůměrným tempem. V Královéhradeckému kraji nájemné zdražilo oproti září v roce 2024 o 19 procent na 265 korun za metr čtvereční. Královéhradecko ale podle analýzy pravděpodobně dočasně narazilo na svůj růstový strop, což dokazuje například to, že proti srpnu se průměrné nájmy nepatrně zlevnily.

Ministr financí Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Stanjura rozhořčil menšinové akcionáře ČEZ, stát bude dál vybírat mimořádnou daň

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Lukáš Kovanda: ČEZ ztratil 175 miliard korun své hodnoty od doby, kdy vláda poslala do sněmovny „lex ČEZ“

Lukáš Kovanda: Vláda proti všem. ČEZ ztratil 175 miliard hodnoty od doby, kdy poslala do sněmovny „lex ČEZ“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
