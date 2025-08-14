Obecních bytů v Praze je málo. Nájemné v nich je o polovinu levnější
Praha a její městské části aktuálně spravují pouze něco kolem 30 tisíc bytů. Jejich privatizace se sice téměř zastavila, ale nových moc nepřibývá. Ročně něco kolem šedesáti.
Polovina městských bytů slouží lidem v nouzi, seniorům, hendikepovaným a takzvaným podporovaným profesím, kam patří například hasiči, policisté, učitelé nebo zdravotníci. Čtvrtinu městských bytů spravuje Magistrát hl. m. Prahy, zbylé tři čtvrtiny pak městské části, upozorňuje analýza IPRu. Přičemž nejvíc jich má na svém území Praha 14, Praha 10 a Praha 2.
Pražská developerská společnost připravuje asi šest desítek projektů, do deseti let chce na trh dodat až osm tisíc nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze.
Praha chce postavit tisíce nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze
Reality
Pražská developerská společnost připravuje asi šest desítek projektů, do deseti let chce na trh dodat až osm tisíc nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze.
Výrazně nižší nájemné
Nájemné u městských bytů je výrazně nižší, než je tržní průměr v Praze. Pohybuje se okolo 157 korun za metr čtvereční, zatímco celopražský průměr se pohybuje kolem čtyř set korun za metr čtvereční.
Nedostatečný bytový fond se město snaží doplnit pomocí projektů pod taktovkou Pražské developerské společnosti. „Konkrétně máme přibližně 450 bytů v povolovacím procesu, a ještě v letošním roce bychom měli získat povolení pro bytový dům Peroutkova s 60 byty, kde teoreticky příští rok můžeme začít se stavbou,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní a strategický rozvoj. Cílem je do roku 2030 vybudovat minimálně 500 nových městských bytů ročně.
Hlavní město zároveň nakupuje budovy, které může relativně rychle opravit a nabídnout byty lidem. Aktuálně má na stole rekonstrukci hotelu Opatov (272 bytů) nebo Baťova domu v Moskevské (10 bytů).
Ještě na počátku 90. let město spravovalo téměř 200 tisíc bytů, úbytek způsobil především dlouholetý proces privatizace, kdy městské části prodávaly byty jejich nájemníkům často hluboko pod tržní cenou.
Vídeň je miláčkem průzkumů kvality života. Jednou z předností rakouského hlavního města je stabilní bytová situace spoléhající ve velkém na obecní a komunitní bydlení. Počátky tohoto stavu sahají až do „rudého“ meziválečného období.
Odkaz „rudé Vídně“. Proč se v hlavním městě Rakouska žije tak dobře?
Reality
Vídeň je miláčkem průzkumů kvality života. Jednou z předností rakouského hlavního města je stabilní bytová situace spoléhající ve velkém na obecní a komunitní bydlení. Počátky tohoto stavu sahají až do „rudého“ meziválečného období.
Hlavní město Praha už čtyři roky rozvíjí svůj plán postavit sedm tisíc bytů pro lidi z takzvaných potřebných profesí. Petr Urbánek jako ředitel Pražské developerské společnosti, kterou si město zřídilo, má za úkol dodat tyto byty. Na rozdíl od soukromých developerů má výhodu, že nemusí vyhledávat a draze vykupovat pozemky pro výstavbu. On je tak nějak od města dostává. Ale stejně jako ostatní stavitelé musí podstupovat standardní proces povolování a výstavby. Výsledkem je, že společnost pod jeho vedením zatím nepostavila ani jeden byt. Sceluje parcely a řeší smluvní vztahy. Velké plány však zůstávají.
Petr Urbánek: Sedm tisíc nových bytů v Praze bude. Ale ještě se nekoplo
Reality
Hlavní město Praha už čtyři roky rozvíjí svůj plán postavit sedm tisíc bytů pro lidi z takzvaných potřebných profesí. Petr Urbánek jako ředitel Pražské developerské společnosti, kterou si město zřídilo, má za úkol dodat tyto byty. Na rozdíl od soukromých developerů má výhodu, že nemusí vyhledávat a draze vykupovat pozemky pro výstavbu. On je tak nějak od města dostává. Ale stejně jako ostatní stavitelé musí podstupovat standardní proces povolování a výstavby. Výsledkem je, že společnost pod jeho vedením zatím nepostavila ani jeden byt. Sceluje parcely a řeší smluvní vztahy. Velké plány však zůstávají.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?