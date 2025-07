Nájemné v Česku opět vzrostlo. Prahy a Brna se to výjimečně netýká

Nájmy v Česku v druhém čtvrtletí meziročně zdražily o devět procent a proti prvnímu čtvrtletí o procento, v průměru tak činily 17 586 korun měsíčně. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz. V Praze či Brně se nájmy podle analýzy meziročně téměř nezměnily, případně u některých dispozic bytů klesly. Ve městech jako Ostrava, Plzeň či Olomouc nájmy naopak rostly. V mezičtvrtletním srovnání rostly ceny nájemného zhruba u poloviny dispozic.

Byt velikosti 2+kk v Praze bylo možné v druhém kvartále pronajmout za zhruba 22 170 korun měsíčně, v Brně vyšel pronájem obdobného bytu na zhruba 17 490 korun, v Ostravě na 12 250 korun, v Olomouci 15 480 korun a v Plzni 15 030 korun. Byty 1+kk se nejdráž pronajímaly v Praze za 16 700 korun, naopak nejméně za ně zaplatili lidé v Ostravě, 8930 korun. Cena za pronájem bytu dispozice 3+kk se pohybovala v průměru od 17 260 korun v Olomouci do 35 560 korun v Praze.

„V měsících loňského druhého kvartálu bylo vlastní bydlení značně nedostupné. Tento fakt tlačil výrazně na ceny nájmů. Lidé se ale čím dál více adaptují jednak na výši úrokových sazeb hypoték, ale i na cenu vlastnického bydlení. Na ceny nájmů tak přestal být výraznější tlak a ceny se ve druhém kvartálu ustálily,“ řekl ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý. Situace ale podle něj není ve všech městech stejná, v některých městech ceny nájmů stagnují, zatímco jinde mohou růst.

Nájemné podle dat společnosti i nadále zůstává ve většině případech významně dostupnější než splátka hypotéky na pořízení vlastního bydlení. Například u bytů dispozice 2+kk v Praze a v Brně a u bytů 3+kk v Olomouci jsou splátky hypotéky dvakrát vyšší než měsíční nájemné. Naopak nejvýhodnější je pořízení vlastního bytu v Ostravě. Tam jsou nájmy zhruba 1,3 až 1,5krát vyšší než měsíční výdaje na bydlení v nájmu.

U rekonstruovaného bytu v dobrém stavu se prodejní cena za čtvereční metr podle analýzy pohybovala v Praze kolem 145 500 korun a v Brně kolem 114 tisíc korun. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 5,26 procenta ročně by u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních byla v Praze přibližně 43 tisíc korun a v Brně 34 tisíc korun.

