Nejenom rekonstrukce činžáků. Fidurock se pustil do stavění „na zelené louce“ a rovnou v Karlíně
Skupina Fidurock se pouští do developmentu na zelené louce a rovnou v jedné z nejatraktivnějších lokalit v Praze.
Projekt s názvem Near Living na pomezí Karlína a Palmovky nabídne celkem 212 bytových jednotek v dispozicích od 1+kk po 3+kk, 101 parkovacích míst v podzemních garážích, nebytové prostory a komunitní zahradu o výměře 425 metrů čtverečních.
Ceny až na podzim
„Near Living představuje pro celou naši skupinu klíčový okamžik, je naším prvním velkým developerským projektem se stavebním povolením. Výstavbu zahájíme již letos v září, dokončení plánujeme na závěr roku 2027,“ říká David Hauerland, Managing Director nemovitostní investiční skupiny Fidurock.
Ceny má v plánu skupina zveřejnit v říjnu. Podle nejnovějších dat developerských společností Trigema, Central Group a Skanska Residential se průměrná nabídková cena v Praze vyšplhala ke 171 tisícům korun za metr, v atraktivních lokalitách jako je Karlín to ale může být i přes 200 tisíc za metr.
Projekt Fidurocku se nachází v dobře dostupné lokalitě, nedaleko stanic metra i tramvaje. V místě se zároveň nachází kompletní občanská vybavenost, včetně obchodů, restaurací, kaváren, mateřských i základních škol i zdravotnických zařízení.
Ani ne čtyřicetiletý David Hauerland vybudoval spolu s partnery a kolegy během dekády miliardovou nemovitostní investiční skupinu.
David Hauerland: Hodnota činžáků na pražských Vinohradech neklesá

Domy navrhlo architektonické studio Ian Bryan Architects. „Naše architektonické řešení staví na čisté, soudobé formě s promyšleným členěním hmoty na menší části a jemnými detaily, které dávají budově přívětivý a nadčasový charakter,“ říká k návrhu Eduard Trembulák, kreativní ředitel Ian Bryan Architects.
Objekt zároveň vytváří jasně definovaný nárožní bod a uzavírá stávající blok. Nejvyšší ustoupené podlaží pak nabízí atraktivní terasy pro rezidenty s výhledy do dalekého okolí.
Zahájení samotné výstavby je naplánováno na září 2025, dokončení hrubé stavby se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026 a kolaudace je předběžně stanovena na třetí čtvrtletí roku 2027.
