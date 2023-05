Roste zájem o vybavené byty, ve kterých je vše až po příbory, říká ředitel CREDITAS Real Estate

Nejen vysoké hypoteční sazby a růst cen nemovitostí míchají kartami na domácím realitním trhu. Mladší generace už tolik netouží po vlastním bydlení a raději dává přednost finanční nezávislosti a větší flexibilitě. Po letech tak roste zájem o nájemní bydlení, na což reagují i developeři. „Trend týkající se přesunu části klientů směrem k nájemnímu bydlení předpovídáme už delší dobu, část kapacit v našich projektech proto věnujeme právě tomuto typu bydlení,“ říká Jiří Vajner, generální ředitel CREDITAS Real Estate.

Loni jste kompletně převzali a rebrandovali developerskou společnost V Invest, ze které vznikl CREDITAS Real Estate. Co vás k tomu vedlo a jaké jsou další plány?

Šlo o dlouhodobě domluvený a plánovaný krok. Od roku 2018, kdy jsme do společnosti V Invest vstoupili, jsme měli dohodu s původními akcionáři a jasnou vizi o budoucím směřování společnosti. Chceme růst a stát se jedním z lídrů rezidenční výstavby a nájemního bydlení. V příštích deseti letech plánujeme výstavbu více než pěti tisíc bytových jednotek za 27 miliard korun.

Kde aktuálně stavíte nebo se chystáte stavět?

V současné chvíli stavíme v Praze, Plzni a Kladně, další výstavbu připravujeme v Brně. Nyní dokončujeme především některé menší butikové projekty, které se začaly realizovat ještě pod značkou V Invest, do budoucna se však hodláme soustředit na velké projekty.

Zmínil jste, že chcete být jedním z lídrů, konkurence na českém realitním trhu je ale poměrně velká. Snažíte se nějak odlišit?

Máme několik klíčových výhod, které nás odlišují. Za prvé jsme součástí silné české investiční skupiny CREDITAS, která se zaměřuje na finanční služby, energetiku a reality. Díky tomu máme nejen pevné zázemí, ale i možnost využít různých synergických efektů. Naší druhou velkou výhodou je, že si naše projekty sami připravujeme, stavíme, prodáváme, pronajímáme i spravujeme. Tato plná soběstačnost je na trhu celkem ojedinělá.

Generaci Z nájem vyhovuje

Trh s nemovitostmi se stále mění. S jakými trendy se v posledních letech setkáváte?

V poslední době pozorujeme enormní zájem o nájemní bydlení. S tím, jak se ztížily podmínky pro získání hypoték a zároveň došlo k výraznému růstu cen nemovitostí, se ukazuje, že nabídka nájmů zdaleka nestačí poptávce. Byty v Česku nejčastěji pronajímají soukromníci. Děje se tak v 67 procentech případů. Obecní a institucionální nájmy tvoří pouhý zlomek. Města figurují jako pronajímatelé v šestnácti procentech případů, firmy v pouhých sedmi procentech. To se ovšem bude postupně měnit. Institucionální investoři vidí na trhu příležitost a plánují nebo již spouští projekty čistě pro nájemní bydlení.

S tímto trendem pak souvisí ještě jeden. Jsou to zvýšené nároky na standard bydlení. Dříve se byty běžně pronajímaly nezařízené. Mnohdy to byla ta lepší varianta, protože v opačném případě tam byl často nevyhovující nábytek, kterého se majitel bytu nechtěl vzdát. Dnes je to jiné. Z průzkumu, který jsme si mezi lidmi žijícími v nájmu nechali zpracovat na začátku letošního roku, vyplývá, že přibývá nájemníků, kteří preferují kompletně a moderně zařízený byt. Ve výsledku jim totiž stačí přinést si své osobní věci a mohou bydlet hned a na takové úrovni, která odpovídá standardu života ve 21. století. To se ale zatím týká hlavně Prahy, kde je nabídka nájemních bytů největší.

Takže Češi pomalu upouštějí od dlouhodobě zakořeněného přesvědčení, že je třeba bydlet „ve svém“?

Většina lidí stále preferuje vlastní bydlení, aktuální situace ale nahrává nájmům. Navíc mladší generace už tak silnou touhu vlastnit nemá a nesouvisí to jen vysokými sazbami u hypoték. Důležitou roli hraje také flexibilita, kterou nájemní bydlení na rozdíl od hypoték dává těm, kteří se nechtějí vázat k úvěru na desítky let. Podle našich dat plánuje 82 procent Čechů žijících v nájmu bydlet takto dlouhodobě, z toho polovina pak trvale.

Dlouho tu ovšem byl zájem o nájemní bydlení mnohem nižší než třeba v Německu nebo Rakousku. Čím to je?

Je to dáno historicky. Po hromadné privatizaci bytových fondů u nás nastalo dlouhé období levných hypoték. V naší zemi je navíc silně zakořeněná představa, že bydlení v pronájmu znamená nižší sociální status, protože lidé si nemohou dovolit vlastní bydlení. Toto přesvědčení vychází z předpokladu, že vlastník bytu, který už splatil hypoteční úvěr, má nějaký majetek, zatímco nájemník nemá ani po mnoha letech nic. Tento předpoklad ale nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Zatímco vlastník vkládá své úspory do nákupu nemovitosti, nájemník může investovat své peníze do jiných aktiv.

Teď vidíme, že se uvažování pomalu začíná měnit. Lidé, kteří se často stěhují za prací nebo studiem, preferují nájem jako jednodušší možnost. Nemusí řešit hypotéku a pokud je byt kompletně vybaven, mohou hned plnohodnotně bydlet. Když u nich dojde k rodinným nebo pracovním změnám, mají možnost se rychle přizpůsobit a změnit své bydlení podle aktuálních potřeb. Mladá generace navíc investuje i do jiných komodit nebo aktiv, například do kryptoměn. Kromě toho lidé více cestují a chtějí být flexibilní, což jim nájem umožňuje.

K čemu stěhováci? Hitem jsou plně vybavené nájemní byty

Očekáváte v této oblasti výraznější změny? Čeká nás třeba rozmach už zmíněných institucionálních nájmů, kdy developeři raději než k prodeji nabídnou nově vystavěné byty k pronájmu?

Institucionální nájemní bydlení si získává pozornost celé řady investorů, kterými jsou nejčastěji fondy, finanční instituce a v poslední době dokonce i církev. Nicméně správný developer by měl byty připravovat, stavět a prodávat, nikoliv je pronajímat jen ve chvíli, kdy se zrovna prodej nedaří. V CREDITAS Real Estate si projekty s nájemním bydlením připravujeme v několikaletém předstihu, sestavili jsme si pro tyto účely i obchodní tým. Jedná se o promyšlenou obchodní strategii, která vychází z dlouhodobých plánů, nikoliv z aktuální situace na trhu. Trend týkající se přesunu části klientů směrem k nájemnímu bydlení předpovídáme už delší dobu, část kapacit v našich projektech proto věnujeme právě tomuto typu bydlení. Díky tomu můžeme navrhnout optimální variantu klientům, pro které není v danou chvíli vlastnické bydlení vhodné nebo dostupné.

Co teď chystáte v oblasti nájemního bydlení?

V Česku je zatím nabídka nájemních bytů malá. Rozvoj nájemního bydlení proto leží především na bedrech soukromých investorů. Během následujících deseti let plánujeme vybudovat až tisícovku nájemních bytů především v Praze a v Brně. V březnu jsme spustili náš první nájemní projekt LOOX. Nachází se na Proseku, přímo na metru. Je v něm 85 bytových jednotek o dispozicích 1+kk až 4+kk. Nájemníci si mohou pronajmout i garážové stání a sklep. Byty jsou kompletně a moderně vybavené, je v nich vše od nábytku až po takové drobnosti, jako jsou příbory nebo ramínka v šatní skříni. A zájem o tyto byty je obrovský.

Jedním z vašich posledních počinů je i přestavba Jinonického zámečku, původního sídla Schwarzenbergů. Jak rekonstrukce historické památky probíhala?

Budovu Jinonického zámečku a přilehlé parcely jsme zakoupili už v devadesátých letech. Tehdejší plány počítaly s wellness hotelem, ale jak se v průběhu času přilehlá lokalita orientovala na bytovou zástavbu, změnili jsme plány a vytvořili rezidenční projekt. Původně jsme tady kromě bytů chtěli vybudovat i pivovar s restaurací, ale pandemie tyto plány překazila. Nakonec to ovšem bylo ku prospěchu celého projektu. Jinonický zámeček je uzavřený objekt, do kterého se dostanou pouze majitelé bytů, případně jejich hosté. Díky tomu nabízí bezpečnost a soukromí.

Přestavba takové památky je velmi náročná záležitost. K celé rekonstrukci jsme přistupovali velmi pečlivě, úzce jsme spolupracovali s památkáři, najímali jsme si přední odborníky na konkrétní typy prací. Dali jsme si záležet na obnově původních prvků jako jsou trámové stropy, krovy, štuková výzdoba fasád, historické sluneční hodiny nebo barokní kašna. Třešničkou na dortu je věžička s plně funkčním historickým hodinovým strojem. Finální podoba celého areálu je nyní skutečně působivá. Díky své dlouhé historii a pečlivé rekonstrukci vyčnívá z typické rezidenční výstavby a představuje výjimečné bydlení pro náročné klienty.

Jak velký je zájem o bydlení ve zrekonstruovaném historickém objektu?

V tuto chvíli máme prodanou více než polovinu bytů, první obyvatelé se stěhují v průběhu května. Na prodej ale nijak nespěcháme. Kouzlo Jinonického zámečku člověk plně ocení až při osobní návštěvě. Tu je přitom nejlepší realizovat po dokončení všech stavebních prací a úprav. Návštěvník tak získá ničím nerušený první dojem.

Jiří Vajner

Dlouhodobě působil ve společnosti Central Group, kde zastával nejvyšší manažerské pozice včetně funkce prokuristy. Je jedním ze zakladatelů poradenské společnosti ProBydlení a se svou společností JVC Consulting se v roli konzultanta podílel například na projektu V Tower Prague. V roce 2019 se stal výkonným ředitelem developerské společnosti V Invest, která se v roce 2022 změnila na CREDITAS Real Estate.

