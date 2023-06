Do financování výstavby chceme dávat čím dál víc peněz, říká Vančura z Trinity Bank

Trinity Bank má v současnosti rozpůjčováno přibližně šestnáct miliard korun na financování výstavby. A chce každým rokem růst o několik miliard. „V dlouhodobém plánu máme růst o tři miliardy korun ročně,“ říká Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Jen letos počítá Trinity s poskytnutím úvěrů ve výši šesti až sedmi miliard korun. Na druhé straně se bance vrátí určité peníze z už poskytnutých úvěrů. Peníze má banka rozložené do několika desítek projektů.

„Od začátku byla naše strategie úvěrového financování založená na kvalitně zajištěných úvěrech,“ říká Vančura a dodává, že banka díky své strategii dosud, přes krizi v prodeji bydlení, nemá potíže se splácením. Postupem času se posouvala k financování i větších projektů a stala se rovnocenným konkurentem ostatním bankám, které se financování výstavby věnují.

Byty, haly i kanceláře. Trinity umí všechno

Rozvoj portfolia klientů podle něj probíhá organicky, což znamená, že s některými developery spolupracuje banka dlouhodobě na více projektech po sobě a na základě referencí přicházejí noví zájemci o půjčky. „Na budování dlouhodobých vztahů je založen náš hlavní byznys,“ říká Vančura s tím, že je to nejsilnější noha jejich byznysu. Na druhé straně se nebrání ani financování jednotlivých projektů, které „dávají smysl“. Jsme schopní financovat i projekty v cizině, některé máme na Slovensku, uvádí Vančura. S ohledem na ekonomický vývoj u východních sousedů se však šéf stavebního financování Trinity Bank dívá na úvěrování v této zemi poněkud opatrněji. A to i s ohledem na růst eurosazeb.

Z pohledu segmentů Trinity preferuje spíše financování rezidenční nebo logistické výstavby. „Nově se díváme i na komerční nemovitosti, kanceláře,“ tvrdí Vančura.

Poznámka redakce: Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je zároveň investorem internetového deníku newstream.cz.

