Eva Le Peutrec: V Číně panuje kapitalismus, který jsem nezažila ani ve Spojených státech

Pochází z Česka, nejvíc a největší projekty ale podle návrhů architekty Evy Le Peutrec realizovali v Číně. Tam žila šest let a jak říká v dalším díle podcastu Realitní Club málokdo z jejích evropských kolegů tam, tak dlouho vydržel.

Reklama

Pracovní kultura v komunistické Číně je naprosto odlišná od evropské i americké. „Běžně se pracuje o víkendech, svátcích ani Vánoce tam prakticky neexistují. Na dovolenou jsem měla nárok až po jednom odpracovaném roce. V Číně funguje takový kapitalismus, jaký jsem nezažila ani ve Spojených státech,“ vzpomíná na svůj život v Číně architektka Eva Le Peutrec.

V Asii žila od roku 2005, v roce 2011 se přestěhovala do Nové Kaledonie v Tichém oceánu.

Josef Pleskot: Pražský hrad je prázdnou nádobou, měl by se do ní konečné vlít ambiciózní obsah Reality Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu. Petra Jansová Přečíst článek

V Číně se prostavili do kvality

„Číňanům se ještě v roce 2005 všichni smáli, že je tam všechno zlaté a že tam není kvalitní architektura. Nyní se ta nejlepší světová architektura dělá právě tam, prostavěli se tam k ní,“ dodává Le Peutrec. Evropa by podle ní měla ve velkém inovovat.

A jaká je rozdíl mezi stavěním v Číně a v Česku. Především v délce. To, co v Číně trvá rok, v tuzemsku deset let.

Jan Sadil: Kdo chce získat hypotéku na byt, musí vydělávat sto tisíc korun čistého Reality Pokud budeme počítat cenu průměrného, spíš menšího nového bytu v Praze sedm nebo osm milionů korun, tak potřebujete na jeho pořízení milion a půl vlastních peněz. A měsíční splátka bude kolem padesáti tisíc korun, říká Jan Sadil, bývalý člen představenstva ČSOB, který se hypotékám věnoval téměř celý profesní život. Třináct let řídil Hypoteční banku, letos v únoru ovšem „převlékl dres“ a nyní řídí developerskou společnost JRD. Čísla kolem hypoték však pořád v hlavě má. Dalibor Martínek Přečíst článek

A jak vnímá světově proslulá architektka tuzemskou architekturu? „Měla jsem možnost zasednout v několika porotách tuzemských architektonických soutěžích a úroveň je opravdu vysoká. Jsou zde skvělí architekti,“ říká Le Peutrec.

Epizodu realitního podcastu z produkce Newstreamu s Evou Le Petreuc si můžete pustit v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě.

Vychází nové číslo magazínu Realitní Club. Zachycuje dramatickou změnu na nemovitostním trhu Reality Stagnující i padající ceny nových i starých bytů, růst nájmů a výnosů. Hlavně toto se nyní píše o nemovitostním trhu v České republice. Skutečnost je ale mnohem komplikovanější, pestřejší. Nyní vychází druhé číslo úspěšného magazínu Realitní Club, který představuje dění v tuzemských nemovitostech nejkomplexněji na celém trhu. nst Přečíst článek

Celé pohraničí je vlastně takový brownfield, říká architekt Krupauer Reality Brownfield? To přeci není jen Smíchov. Zanedbané plochy bez využití existují i v mnohem méně atraktivních lokalitách. „Pohraničí je v podstatě jeden velký brownfield. Vtisknout nebo vrátit takovým místům život, to je jiná architektonická disciplína,“ říká Martin Krupauer, majitel a zakladatel architektonického ateliéru A8000, v dalším díle podcastu Realitní Club. Petra Jansová Přečíst článek