Česko ztrácí dech. Poláci industrializují ve velkém, říká šéf Panattoni

I kvůli neřešenému územnímu plánováni se development průmyslových nemovitostí potýká s obtížemi. Česko tak pomalu ztrácí konkurenceschopnost, pomalu ho válcují Polsko i Slovensko. Co by potřebovalo změnit tuzemsko, aby dokázalo přitáhnout miliardové investice? A proč jsou potřeba další průmyslové areály? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club s generálním ředitelem společnosti Panattoni Pavlem Sovičkou.

Byli jsme šokováni tím, o kolik narostly nájmy v oblasti Prahy, bylo to o zhruba 35 až 40 procent. Tento nárůst ale ve srovnání například se západem Spojených států není nijak dramatický. Tam se cena za metr čtvereční průmyslové plochy vyšplhala během covidu i trojnásobně.

Metr čtvereční průmyslové plochy v top lokalitě se v Česku nyní pronajímá za zhruba osm až deset eur. „To je podobná cena, za níž se kdysi pronajímal metr čtvereční v top německé lokalitě. I tam ale nyní ceny vyšplhaly nahoru,“ přibližuje Sovička v podcastu Realitní Club.

Kdo zaplatí vyšší nájem? Přeci zákazník

Zdražování nájemného se podle Sovičky propíše i do ceny zboží pro koncové zákazníky. Ale není to jen nájemné, které roste. „Náklady na stavbu se v Česku mohou vyšplhat o 20 až 30 procent výš. Stejně tak cena pozemnku. Je to víc než v Posku,“ přibližuje Sovička. Česká republika ale i tak má podle něj jedinou nespornou výhodu, a to polohu.

Co se týká průmyslu, Česko postupem času ztrácí svou dominanci ve prospěch Polska. „Heslo ´zlaté české ručičky´ už bohužel neplatí tak jako dřív,“ dodává Sovička.

Poměr výroby se podle šéfa společnosti Panattoni neustále snižuje. „Hodně firem se při rozhodování, kam umístí svoji výrobu, už bohužel přiklání k Polsku, nejen kvůli nižším nákladům na výstavbu, ale i díky snazším podmínkám výstavby,“ uzavírá developer.

Hostem dalšího dílu podcastu Realitní Club byl šéf developerské společnosti Panattoni Pavel Sovička. Epizodu s ním si můžete pustit v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.

