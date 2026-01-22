Upírský muzikál Hříšníci přepisují oscarovou historii. Získal 16 nominací
Snímek Hříšníci uspěl téměř ve všech kategoriích, kde se mohl ucházet o ceny americké filmové akademie. Může se stát filmem roku, tím ale nejspíš bude snímek Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou, která zůstává největším favoritem letošního oscarového klání a na kontě má 13 nominací. Vítězové si převezmou pozlacené sošky 15. března v Los Angeles.
Hříšníci, mix černošského dramatu, hudebního filmu a upírského hororu odehrávající se ve třicátých letech minulého století kdesi na jihu USA, se již nyní zapsal do filmové historie. Podle očekávání získal rekordní počet nominací na Oscara, ale namísto očekávaných 15 jich nakonec získal dokonce 16. Tím snímek Ryana Cooglera překonal dosavadní rekord, tedy 14 nominací, který shodně držely snímky Vše o Evě, Titanik, poslední díl trilogie Pán prstenů a muzikál La La Land.
Loňský nečekaný hit uspěl ve většině kategorií, v nichž se mohl ucházet o nominaci, včetně filmu roku, nejlepší režie, scénáře, většiny hereckých kategorií (kromě herečky v hlavní roli) a téměř všech technických kategorií. Získal také nominaci v nové kategorii věnované hereckému castu (cena pro nejlepší herecký tým).
Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?
Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars
Leaders
Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?
Emma Stone míří na třetího Oscara
Hříšníci se o největší počet konečných vítězství poperou především se snímkem Jedna bitva za druhou, loňskou novinkou kultovního režiséra Paula Thomase Andersona, která sklidila nejvíce letošních Zlatých glóbů a do oscarového klání jde se 13 nominacemi.
Pikantní je, že oba snímky do kin uvedlo studio Warner Bros., které se vloni dostalo do složité finanční situace a pokouší se o prodej strategickému partnerovi. Příštím vlastníkem může být Netflix, nebo konkurenční studio Paramount, které dokonce usiluje o násilné převzetí Warnerů.
V hlavní kategorii Film roku se vedle Hříšníků a temné komedie Jedna bitva za druhou objevuje ještě osmička snímku: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Velký Marty, Tajný agent, Citová hodnota a Sny o vlacích, které uvedl právě Netflix.
V prestižních hereckých kategoriích se o největší zápis do dějin může postarat Emma Stone, která by při úspěchu za výkon ve snímku Bugonia, získala třetího hereckého Oscara, čímž by vyrovnala například Daniela Day-Lewise a přiblížila by se rekordmance Katharine Hepburnové, které se podařilo získat čtyři ceny americké filmové akademie.
Česká stopa
Do pětice nominovaných snímků v kategorii dokumentární film na letošní udílení cen americké filmové akademie Oscar se dostal dokument Pan Nikdo proti Putinovi, vzniklý v česko-dánské koprodukci. Jde vůbec o první nominaci dokumentárního filmu z české produkce na Oscara.
Vítězové si převezmou ceny 15. března.
Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na film Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona překročily hranici jedné miliardy dolarů. Oznámila to společnost Walt Disney Studios, pod kterou snímek vznikl ve studiu 20th Century Studios.
Avatar: Oheň a popel v tržbách překonal miliardu dolarů. Cameronův fenomén dál vládne světovým kinům
Enjoy
Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na film Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona překročily hranici jedné miliardy dolarů. Oznámila to společnost Walt Disney Studios, pod kterou snímek vznikl ve studiu 20th Century Studios.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.