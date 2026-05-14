Zelenského bývalá pravá ruka je ve vazbě. Čelí podezření z praní špinavých peněz
Korupční kauza kolem ukrajinské energetiky zasáhla jedno z nejvýraznějších jmen Zelenského éry. Bývalý šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak míří do vazby a kauci má stanovenou na 140 milionů hřiven. Podle vyšetřovatelů se měl podílet na praní peněz přes výstavbu luxusních rezidencí. Jermak obvinění odmítá.
Ukrajinský protikorupční soud ve čtvrtek poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven, tedy zhruba 66 milionů korun. Informovala o tom agentura Reuters. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí podezření z praní špinavých peněz. Vinu odmítá.
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem vyšetřování. Šéf NABU Semen Kryvonos podle médií řekl, že ukrajinský prezident „nebyl a v současnosti není“ subjektem předběžného vyšetřování.
Luxusní rezidence u Kyjeva
Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které podle vyšetřovatelů mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní společnosti Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se měl podle vyšetřovatelů podílet na legalizaci 460 milionů hřiven, tedy přibližně 217 milionů korun.
Šéf Specializované protikorupční prokuratury (SAPO) Oleksandr Klymenko tento týden uvedl, že bude pro Jermaka žádat vzetí do vazby, případně kauci ve výši 180 milionů hřiven. Soud nakonec stanovil kauci nižší, 140 milionů hřiven.
Jeden z nejmocnějších mužů Ukrajiny
Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času považován za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů v zemi. Podle Reuters případ představuje jeden z nejbližších zásahů protikorupčních vyšetřovatelů do okolí ukrajinského prezidenta.
NABU a SAPO loni v listopadu provedly domovní prohlídky u Jermaka, který poté rezignoval na funkci šéfa prezidentské kanceláře. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři.
Jedním z obviněných je i někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, který mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.
