newstream.cz Zelenského bývalá pravá ruka je ve vazbě. Čelí podezření z praní špinavých peněz

ČTK
Korupční kauza kolem ukrajinské energetiky zasáhla jedno z nejvýraznějších jmen Zelenského éry. Bývalý šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak míří do vazby a kauci má stanovenou na 140 milionů hřiven. Podle vyšetřovatelů se měl podílet na praní peněz přes výstavbu luxusních rezidencí. Jermak obvinění odmítá.

Ukrajinský protikorupční soud ve čtvrtek poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven, tedy zhruba 66 milionů korun. Informovala o tom agentura Reuters. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí podezření z praní špinavých peněz. Vinu odmítá.

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem vyšetřování. Šéf NABU Semen Kryvonos podle médií řekl, že ukrajinský prezident „nebyl a v současnosti není“ subjektem předběžného vyšetřování.

Desítky miliard eur míří na Ukrajinu. EU schválila historickou půjčku

Evropská unie odblokovala klíčovou pomoc Ukrajině i další sankce proti Rusku. Členské státy jednomyslně schválily bezúročnou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) na roky 2026 a 2027 a zároveň přijaly už dvacátý balík sankcí vůči Moskvě. Rozhodnutí přišlo poté, co Maďarsko a Slovensko stáhly své výhrady – podmínkou bylo obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Luxusní rezidence u Kyjeva

Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které podle vyšetřovatelů mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní společnosti Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se měl podle vyšetřovatelů podílet na legalizaci 460 milionů hřiven, tedy přibližně 217 milionů korun.

Šéf Specializované protikorupční prokuratury (SAPO) Oleksandr Klymenko tento týden uvedl, že bude pro Jermaka žádat vzetí do vazby, případně kauci ve výši 180 milionů hřiven. Soud nakonec stanovil kauci nižší, 140 milionů hřiven.

Korupční skandály oslabují Ukrajinu. Důvěra spojenců i morálka doma klesá

Korupční skandály, které v posledních týdnech znovu zasáhly Ukrajinu, ztěžují zemi pozici na mezinárodní scéně, shodli se analytici. Válkou vyčerpaný stát je podle nich závislý na zahraniční pomoci, a aféry tak mohou oslabit důvěru partnerů i domácí morálku. Přestože podle analytiků nemají skandály přímý dopad na vyjednávání o příměří, mohou zkomplikovat politickou podporu dárcovských zemí.

Jeden z nejmocnějších mužů Ukrajiny

Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času považován za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů v zemi. Podle Reuters případ představuje jeden z nejbližších zásahů protikorupčních vyšetřovatelů do okolí ukrajinského prezidenta.

NABU a SAPO loni v listopadu provedly domovní prohlídky u Jermaka, který poté rezignoval na funkci šéfa prezidentské kanceláře. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři.

Jedním z obviněných je i někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, který mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.

Ukrajinský gang si napakoval kapsy. V Oděse přeprodával humanitární pomoc

Na trhu v Oděse bylo prodáno přibližně 50 tun zboží, které se na jih Ukrajiny dostalo jako bezplatná humanitární pomoc. Zboží rozprodávala zločinecká skupina, kterou nyní úřady dopadly. Vše zorganizoval bývalý celník, napsal server RBK-Ukrajina.

Pád nejbližšího poradce Zelenského. Jdu na frontu, oznámil Jermak

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andriij Jermak americkému listu New York Post sdělil, že se chystá na frontu. Učinil tak několik hodin poté, co v pátek podal demisi a prezident Volodymyr Zelenskyj ho z funkce odvolal. Jeho odstoupení následovalo poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny spolu se speciální protikorupční prokuraturou podnikl u prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.

Podezření z korupce. Šéf prezidentské kanceláře požádal o odvolání, oznámil Zelenskyj a slíbil změny

Jednou za rok si natočte věci v bytě na video, kvůli pojistce, radí analytik OVB Allfinanz

Přírodní katastrofy jako povodně, tornáda či požáry, ale i vysoká inflace a nástup nových technologií zásadně mění oblast neživotního pojištění. Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v pořadu Newstream Byznys Talks upozornil na nejčastější chyby, které Češi při sjednávání pojistek dělají. Zásadním problémem zůstává podpojištěnost majetku a opomíjené pojištění odpovědnosti, uvedl v rozhovoru s Terezou Zavadilovou.

Změny klimatu se přímo propisují do cen pojištění po celém světě. Pojišťovny i zajišťovny musí reagovat na častější a větší škody způsobené extrémním počasím zdražováním. Velkým problémem je pro majitele nemovitostí umístění jejich domů v rizikových oblastech, například kvůli povodním, jejichž výskyt se v posledních dekádách zvýšil, popsal  Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v novém díle pořadu Newstream Byznys Talks.  

„V Česku existují čtyři povodňové zóny a nemovitosti ve čtvrté povodňové zóně jsou v podstatě nepojistitelné. Pojišťovny je nechtějí,“ varuje Kuběj s tím, že zájemci o koupi nemovitosti by si měli informaci o zóně zjistit ještě před tím, než si vezmou úvěr.

Nejde jen o povodně. Mezi riziky, která expert mezi klienty často vídá, jmenuje podpojištěnost a správné nastavení cen pojistek. 

„Pokud máte pojistnou částku nastavenou na nižší hodnotu, než jakou má váš majetek, vystavujete se riziku takzvané podpojištěnosti. V případě škody pak pojišťovna krátí plnění a vyplacené peníze nepokryjí reálné náklady na opravu nebo pořízení nového bydlení. Týká se to často starších smluv a nemovitostí bez sjednané automatické indexace, což se projevilo například po ničivém tornádu na jižní Moravě,“ vysvětluje pojistný analytik. 

Expert také upozorňuje na klíčový rozdíl mezi pojištěním rodinného domu a bytu. „U rodinných domů se pojistná částka stanovuje ve výši nové ceny, to znamená nákladů na znovupostavení. U bytů by to většinou měla být tržní cena, protože bytů je u nás nedostatek, aby klient dostal tolik peněz, aby mohl jít do vedlejší ulice a koupit si podobný byt,“ vysvětluje Kuběj.

Lidé podle něj často chybují také v tom, že si sice pojistí stavbu, ale zapomenou na její vybavení. Pojištění nemovitosti a domácnosti jsou totiž dva rozdílné produkty.

„Představme si, že si dáte dům na dlaň, a když tu dlaň otočíte, tak to, co vypadne, je pojištění domácnosti a to, co tam zůstane, tak je pojištění nemovitosti,“ nabízí Kuběj srozumitelný příměr.

Při počítání hodnoty domácnosti by se lidé neměli spoléhat na kalkulačky, ale raději si projít byt s tužkou a papírem. Zákazníci si často vzpomenou na elektroniku, ale zapomínají na hodnotu ošacení nebo knihovny. „Metr knih v průměru stojí 12 tisíc korun,“ popisuje Kuběj. Pro případ pojistné události navíc doporučuje projít byt s telefonem a věci si alespoň jednou ročně natočit na video, aby klient měl v ruce důkazní materiál pro pojišťovnu.

Velmi opomíjeným tématem je podle Kuběje pojištění občanské odpovědnosti, které v Česku chybí asi třetině obyvatel. Zatímco u zničeného majetku přesně víte, o kolik jste přišli, u způsobené škody se částky mohou vyšplhat do astronomických výšin. Pojištění kryje škody v obchodech, úrazy na lyžích, ale i situace, kdy váš pes způsobí dopravní nehodu a pojišťovna po vás vymáhá náklady za léčbu zraněných či trvalé následky.

Pokud se chystáte do zahraničí, velký pozor byste si podle experta měli dát na limity u cestovního pojištění. Běžné pojistky ke kartám nemusí stačit. „Pokud letíte do Ameriky, do Kanady, tak tam bych začal třeba na 20-25 milionech,“ radí Kuběj, obzvláště pokud jedete do divočiny, kde může být potřeba drahý transport vrtulníkem.

A co čeká obor v budoucnosti? Do oboru pojišťovnictví již vstupuje umělá inteligence, která zrychluje likvidaci pojistných událostí na pouhé hodiny. Úplné nahrazení lidí automaty ale podle analytika nehrozí, protože klienti se potřebují při řešení sporů bavit se živým člověkem. Ceny prý klesat nebudou ani kvůli AI. „Zlevňovat se určitě nebude. Všechno kolem nás se zdražuje, takže samozřejmě ty vstupy pojišťoven a pojistná plnění se budou zvyšovat, a tím pádem se bude zvyšovat i pojistné,“ uzavírá Zbyněk Kuběj.

Finanční poradci radí: Jak našetřit prvňáčkovi na studium na zahraniční střední škole

Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.

Pražáci si na důchody budou muset připlatit, říká specialista na penze Šmajer
Pražáci si na důchody budou muset připlatit, říká specialista na penze Šmajer

Americký miliardář a filantrop Warren Buffett odchází z rady Nadace Gatesových.

Berkshire Hathaway miliardáře Buffetta zvýšila zisk. Dařilo se hlavně pojišťovnictví

Velké úsměvy, výbušná témata. Trump a Si řešili byznys i Tchaj-wan

V Pekingu se dnes potkali lídři dvou největších ekonomik světa. Navenek mluvili o přátelství a spolupráci, za zavřenými dveřmi ale ležela na stole tvrdá témata: cla, technologie, Tchaj-wan i Írán. Čínský prezident Si Ťin-pching označil vztahy s USA za důležité pro celý svět, zároveň však Trumpa varoval před postupem Washingtonu vůči Tchaj-wanu. Americký prezident si od návštěvy slibuje obchodní dohody a politický úspěch.

Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek v Pekingu přivítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského návratu do Bílého domu, který provázela obchodní válka mezi oběma velmocemi.

Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a USA by měly být partnery, nikoli rivaly. Zároveň Trumpa varoval, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí, uvedly agentury. Trump naopak řekl, že americko-čínské vztahy budou lepší než kdy dřív. Setkání za zavřenými dveřmi skončilo po zhruba dvou hodinách a oba politici poté navštívili Chrám nebes.

Jednání se konalo v pekingském Velkém sále lidu, monumentální budově na náměstí Tchien-an-men, v níž sídlí čínský zákonodárný sbor. Součástí uvítání šéfa Bílého domu byly i salvy z děl a kapela, která zahrála americkou a čínskou hymnu.

Trumpova čínská cesta může pomoci odemknout zakleté čínské akcie

Americký prezident Donald Trump vyrazil na historickou návštěvu Číny. Ačkoli sem jede v méně výhodné pozici než před necelými deseti lety, mohlo by se podařit částečně rozmrazit vzájemné ekonomické vztahy. To by se mohlo následně pozitivně projevit na čínských akciích. Co je nyní v sázce?

Cla, technologie a obchodní příměří

Rozhovory se měly týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla. V říjnu se však oba lídři dohodli na příměří. Čína chce předejít opětovnému zvyšování cel, které loni inicioval Trump.

Na úvod dnešního jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Siem jsou „fantastické“ a že jsou přátelé. Čínský prezident volil oficiálnější tón a prohlásil, že stabilní vztahy obou zemí jsou dobré pro celý svět.

Tchaj-wan jako nejcitlivější bod

Čínská státní média uvedla, že Si za nejdůležitější otázku označil Tchaj-wan, který Čína považuje za svou součást. USA jsou hlavním bezpečnostním partnerem ostrova a dodávají mu zbraně.

Skupina amerických zákonodárců před Trumpovým odletem vyzvala prezidenta, aby v Číně jasně potvrdil americkou podporu Tchaj-wanu. Mluvčí tchajwanské vlády během Trumpova jednání se Siem poděkoval Washingtonu za dlouhodobou podporu, napsala agentura Reuters. Sám Trump o Tchaj-wanu před cestou příliš nehovořil.

Čína sankcionovala Rubia. Teď ho pustí do Pekingu díky změně přepisu jména

Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s Donaldem Trumpem do Pekingu, přestože na něj Čína dříve uvalila sankce. Podle AFP si Peking pomohl neobvyklým řešením: změnil čínský přepis jeho jména, pod nímž měl Rubio původně vstup do země zakázaný.

Írán a Hormuz v pozadí jednání

Trump dorazil do Pekingu v době, kdy doma čelí tlaku kvůli válce USA a Izraele s Íránem i růstu cen souvisejícímu s blokádou Hormuzského průlivu. Ministr zahraničí Marco Rubio, který je součástí Trumpovy delegace, před jednáním řekl, že by Čína měla zatlačit na svého spojence Írán a pomoci vyřešit krizi kolem konfliktu.

Trump se i kvůli těmto potížím snaží dosáhnout zahraničněpolitického úspěchu. V Číně usiluje mimo jiné o dohody na nákup většího množství amerických potravin a letadel. Před cestou prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby čínský trh více otevřel americkému obchodu.

Do Pekingu přiletěli i šéfové velkých firem

Amerického prezidenta doprovází početná skupina podnikatelů z předních firem, jako jsou Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan. Po prvních jednáních dávali podle agentur najevo optimismus. Si jim sdělil, že dveře do Číny se americkým firmám otevřou více než dosud, napsala agentura Nová Čína.

Peking již několikrát kritizoval USA za zahájení války s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem. Americké zpravodajské služby zároveň podle dřívějších informací uváděly, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany.

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Obrat v obchodní válce? Trump a Si se dohodli na snížení cel i vývozu vzácných zemin

