Pražáci si na důchody budou muset připlatit, říká specialista na penze Šmajer

Radíme lidem, aby si na penzi naspořili částku v hodnotě poloviny ceny nového bytu, kde bydlí, vysvětluje v pořadu Newstream Business Talk specialista na penze a investice společnosti OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer.

Více než polovina Čechů chce do důchodu odejít nejpozději v 60 letech, ukázal průzkum OVB Allfinanz na panelu agentury IPSOS, který firmy realizovaly letos na jaře. V kombinaci s rostoucí délkou dožití to ale může znamenat i 30 let života s omezeným příjmem, varoval v rozhovoru s šéfredaktorkou newstream.cz Terezou Zavadilovou pro pořad Newstream Business Talk produktový specialista se zaměřením na penze a investice společnosti OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer. Hranice 95 let je podle něj již reálná doba dožití mladé populace.

Problém podle něj je to, že Češi se ale na dlouhou penzi nepřipravují dostatečně – ani finančně, ani informačně. „Často volí neefektivní finanční nástroje, spoří málo a začínají pozdě,“ shrnuje Šmajer. Čas podle něj hraje zásadní roli ve prospěch dlouhodobého spoření. Například 180 tisíc korun investovaných v okamžiku narození dítěte mu může spolu se starobním důchodem zajistit spokojené stáří bez finančních starostí - v projekci OVB Allfinanz do doby odchodu do důchodu by taková částka představovala 10 milionů korun.

Peníze Čechů končí podle experta na naprosto nevhodných produktech, nedokáží znásobovat kapitál. „V první pětce nejpoužívanějších nástrojů pro spoření na penzi je běžný a spořicí účet. Spořicí účet má smysl pro finanční rezervu a krátkodobé cíle, ne pro spoření na stáří,“ vysvětluje Šmajer. Proto by radil produkty, které jsou rizikovější, jako akcie. „Můj apel by byl, pokud investujete na 30, 40 let, neřešte možný pokles hodnoty investice,“ říká s tím, že obecně produkty, co chrání před poklesem, ani dlouhodobě moc nevydělají.

Do penze se čtyřmi miliony

Je těžké konkrétně poradit, kolik peněz má mít člověk naspořeno na důchod. „Protože číslo je velmi individuální, radíme mít ekvivalent poloviny nového malého bytu ve vašem městě,“ vysvětluje Šmajer. Což znamená, že v Praze je to více než v menších městech - Pražák by měl mít naspořeno zhruba 4 miliony korun, aby si během života v penzi udržel potřebný standard.

Státní důchod podle poradců OVB pokryje zhruba polovinu průměrného příjmu.

Úsporami to podle Šmajera ještě nekončí - pokud člověk chce žít v penzi ve vysněném standardu. „Je ideální to zkombimovat s vlastním bydlením. Už dnes je dramatickým driverem toho, jaké má člověk čisté jmění. Lidé, co bydlí v nájmech mají řádově desetkrát menší majetek než ti, co bydlí ve svém,“ vysvětluje analytik.

Nemovitost totiž podle něj může být zdrojem financování důchodu, jenže Češi na to obvykle tak nepohlížejí. „Dá se prodat, dá se na důchod jít do menšího či nájmu, do jiné lokality a z peněz žít. Je to zdroj kapitálu, ale spousta Čechů o tom ale takto nepřemýšlí, chtějí to nechat rodině a jdou do důchodu s nízkými stovkami tisíc korun z penzijního připojištění,“ popisuje Vojtěch Šmajer.

Co se v pořadu ještě dozvíte?

Jak se liší spoření na důchod u jednočlenné domácnosti a u páru?

Proč může být vlastnické nemovitostí velkou zátěží?

Jaký je nejoblíbenější produkt pro spoření na penzi?

Kolik si Češi reálně spoří a kolik by měli?

A kolik si spořit v různých období života?

Co mají dělat padesátníci?

