Maďaři volají po zastavení plateb pro Kyjev
Podle maďarského ministra zahraničí by Evropská unie měla kvůli korupčnímu skandálu na Ukrajině zastavit veškeré platby Kyjevu. Péter Szijjártó to dnes řekl v Bruselu před jednáním s kolegy z dalších zemí unie, jedním z tématů schůzky je přitom právě další finanční podpora zemi, která se od roku 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.
Szijjártó dnes označil za šílené, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová žádá členské státy EU o další finanční podporu Ukrajině, zatímco v zemi funguje válečná mafie.
„Kdyby bylo vedení v Bruselu normální, okamžitě by zastavilo platby. Musíme vědět, za co byly peníze evropských daňových poplatníků na Ukrajině utraceny,“ řekl Szijjárto novinářům. „V celosvětových médiích se šíří zprávy o fungování tohoto zkorumpovaného systému, válečné mafie. A to je nejmírnější výraz, který teď použiji,“ dodal.
Ukrajinský parlament ve středu kvůli odvolal dva ministry, ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Haluščenko stál v čele rezortu energetiky před Hrynčukovou. Oba politici provinění popřeli.
Ukrajinské úřady obvinily v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru celkem sedm lidí. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí.
Szijjártó dnes v Bruselu tvrdil, že vyhlídky pro Ukrajinu v tuto chvíli nejsou pozitivní. „Válka trvá už téměř čtyři roky a Rusko okupuje stále více ukrajinských území. Navíc sankce nedostaly ruskou ekonomiku na kolena,“ uvedl maďarský ministr. Dodal, že jeho země podpoří mírové iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.
