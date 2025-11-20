Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Money Maďaři volají po zastavení plateb pro Kyjev

Maďaři volají po zastavení plateb pro Kyjev

Péter Szijjártó
ČTK
ČTK
ČTK

Podle maďarského ministra zahraničí by Evropská unie měla kvůli korupčnímu skandálu na Ukrajině zastavit veškeré platby Kyjevu. Péter Szijjártó to dnes řekl v Bruselu před jednáním s kolegy z dalších zemí unie, jedním z tématů schůzky je přitom právě další finanční podpora zemi, která se od roku 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

Szijjártó dnes označil za šílené, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová žádá členské státy EU o další finanční podporu Ukrajině, zatímco v zemi funguje válečná mafie.

„Kdyby bylo vedení v Bruselu normální, okamžitě by zastavilo platby. Musíme vědět, za co byly peníze evropských daňových poplatníků na Ukrajině utraceny,“ řekl Szijjárto novinářům. „V celosvětových médiích se šíří zprávy o fungování tohoto zkorumpovaného systému, válečné mafie. A to je nejmírnější výraz, který teď použiji,“ dodal.

Ukrajinský parlament ve středu kvůli odvolal dva ministry, ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Haluščenko stál v čele rezortu energetiky před Hrynčukovou. Oba politici provinění popřeli.

Ukrajinské úřady obvinily v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru celkem sedm lidí. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí.

Szijjártó dnes v Bruselu tvrdil, že vyhlídky pro Ukrajinu v tuto chvíli nejsou pozitivní. „Válka trvá už téměř čtyři roky a Rusko okupuje stále více ukrajinských území. Navíc sankce nedostaly ruskou ekonomiku na kolena,“ uvedl maďarský ministr. Dodal, že jeho země podpoří mírové iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský

Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Politika

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.

ČTK

Přečíst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se státy EU. Kromě jednoho

Politika

ČTK

Přečíst článek

Colt CZ upevňuje pozici na evropských trzích. Munice kompenzuje slabší prodeje zbraní

Colt CZ
ČTK
ČTK
ČTK

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní tři čtvrtletí výnosy 16,071 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 7,3 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za devět měsíců roku 1,327 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 87,3 procenta.

Ke zvýšení výnosů holdingu přispěly podle jeho zástupců růst dodávek munice a rovněž konsolidace společnosti Sellier & Bellot. Výnosy z prodeje munice skupině za tři kvartály meziročně vzrostly o 94,2 procenta zhruba na 7,7 miliardy korun. Holdingu naopak za tři čtvrtletí meziročně klesly o 24 procent výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 8,4 miliardy korun.

Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem silné ziskovosti. Ukazatel EBITDA za prvních devět měsíců roku 2025 skupině meziročně vzrostl o 52,5 procenta téměř na 3,424 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

„S výsledky dosaženými v prvních devíti měsících roku jsme spokojeni, zaznamenali jsme růst ve všech klíčových finančních ukazatelích. Těší nás zejména zlepšení celkových marží díky silné profitabilitě segmentu munice a pokračující růst na klíčových trzích, zejména v Evropě. Nepříznivý vývoj na americkém trhu dopadl nejen na naši společnost, ale i na naše konkurenty, nicméně věříme, že opatření přijatá během roku nám pomohou naši tržní pozici postupně zlepšovat,“ uvedl generální ředitel Colt CZ Group Radek Musil.

Ukrajina koupí od Francie až 100 bojových letounů Rafale
Aktualizováno

Ukrajina posílí letectvo. Od Francie chce koupit až sto stíhaček Rafale

Zprávy z firem

Ukrajina chce koupit od Francie až 100 bojových letounů Rafale. Uvedl to Elysejský palác po podepsání dohody ze strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, napsala agentura AFP. Nákup novinářům potvrdil i ukrajinský prezident Zelenskyj.

ČTK

Přečíst článek

Holding prodal méně zbraní

Za tři kvartály Colt CZ prodal 415 146 zbraní, meziročně o 10,4 procenta méně. Prodeje skupině klesly u dlouhých palných i krátkých zbraní. V prodeji krátkých zbraní si holding vedl lépe než v případě prodeje dlouhých zbraní, a to především u výrobků značky CZ. Prodeje výrobků značky Colt meziročně klesaly z důvodu oslabení amerického komerčního trhu.

Na celkových výnosech Colt CZ za tři čtvrtletí se z 33,2 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 35,9 procenta, v ČR dosáhly 13,2 procenta. Podíl Kanady byl 6,9 procenta, Asie 6,5 procenta, Latinské Ameriky 2,6 procenta a Afriky 1,1 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Na investice skupina od letošního ledna do září uvolnila 586 milionů korun, meziročně o 10,6 procenta méně. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 23 až 24,5 miliardy korun.

Firma Eldis si dokáže 90 procent komponentů vyrobit sama

České radary z Pardubic sledují svět. Továrna Eldis vyrábí oči a uši oblohy pro čtyři kontinenty

Zprávy z firem

V Pardubicích vznikají zařízení, která hlídají nebe nad Indií, Vietnamem i Evropou. Firma Eldis Pardubice, dnes patří mezi nejvýznamnější výrobce radarových systémů na světě. V posledních letech expanduje, staví novou výrobní halu a její technologie určují, jak bude vypadat řízení letového provozu v příští dekádě.

Michal Nosek

Přečíst článek

V září uzavřely Česká zbrojovka, která je součástí holdingu, a ministerstvo obrany novou rámcovou smlouvu na dodávky ručních palných zbraní a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. Na základě smlouvy bude armáda pokračovat v nakupování pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C a podvěsných granátometů CZ GL. Dodávky budou zahrnovat i rozsáhlé příslušenství. V srpnu podepsala dceřiná společnost Colt Canada významný kontrakt s Dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku na dodávku 26 tisíc karabin C8 MRR.

K 7. listopadu vydal holding 600 tisíc dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho kusu 10 tisíc korun a celkové jmenovité hodnotě emise šest miliard korun. Dluhopisy nesou pevný roční úrokový výnos 6,1 procenta vyplácený pololetně zpětně.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 4000 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

České radary z Pardubic sledují svět. Továrna Eldis vyrábí oči a uši oblohy pro čtyři kontinenty

Firma Eldis si dokáže 90 procent komponentů vyrobit sama
Eldis
Michal Nosek
Michal Nosek

V Pardubicích vznikají zařízení, která hlídají nebe nad Indií, Vietnamem i Evropou. Firma Eldis Pardubice, dnes patří mezi nejvýznamnější výrobce radarových systémů na světě. V posledních letech expanduje, staví novou výrobní halu a její technologie určují, jak bude vypadat řízení letového provozu v příští dekádě.

Na první pohled je to nenápadná budova na okraji Pardubic. Za branou ale vzniká technika, která dokáže sledovat pohyb letadel na stovky kilometrů. Uvnitř montážní haly firmy Eldis Pardubice se otáčí antény, na stolech leží plošné spoje a technici kontrolují výstupy z bezodrazové komory. Každý radar tu prochází desítkami testů, než se vydá na cestu – často tisíce kilometrů daleko.

„Radary zaznamenaly v poslední době dramatický vývoj. Dříve to byla velká zařízení plná elektroniky, dnes jsou menší, výkonnější a o mnohem větší část jejich práce se stará software,“ popisuje generální ředitel společnosti Vladimír Vojáček. Moderní radar už není jen kus kovu, je to systém senzorů, výpočetní techniky a algoritmů, které musí v reálném čase vyhodnocovat tisíce objektů.

Od prototypu po exportní úspěch

Eldis vznikl v roce 1991, navázal na pardubickou radiotechnickou tradici a začínal doslova „v garáži“. Dnes má za sebou více než sto radarových instalací ve více než 25 zemích světa, od Evropy po Asii a Afriku. Od roku 2017 je součástí holdingu Czechoslovak Group (CSG), který sdružuje české high-tech firmy v oblasti obrany, letectví a dopravy.

Sekundární anténa Eldis

Největší reference má firma v Indii. Tamní řízení letového provozu používá pardubické radary už více než dvacet let. Dnes jimi sleduje 99 procent vzdušného prostoru země. „Rozvoj letectví v Indii je obrovský. Naše zařízení tam zajišťují provozní bezpečnost pro miliony cestujících,“ dodává Vojáček. Nedávno Eldis získal zakázku na 20 nových radarů pro indická letiště, v řádu stovek milionů korun.

Rok 2025 přinesl i další významný kontrakt. Pět radarů pro Vietnam. Pardubičtí technici je v současnosti testují, než se vydají k instalaci pro tamní řízení letového provozu. Každý systém prochází tzv. Factory Acceptance Testem – přejímací zkouškou, během níž zákazník osobně ověřuje funkčnost.

Technologický vývoj a vlastní výroba

Na rozdíl od mnoha jiných výrobců si Eldis většinu komponentů vyrábí sám. „Přibližně devadesát procent součástí je z vlastní produkce. To nám umožňuje hlídat kvalitu i dodací termíny,“ říká Vojáček. Základem produkce jsou tři klíčové typy radarů – primární přehledové RL-2000, sekundární MSSR-1 a přibližovací PAR-E, doplněné o moderní systémy ADS-B pro sledování letadel pomocí satelitní komunikace.

Bohuslav Paule

Investice do naší technologie se klientovi vrátí do roka, říká šéf Pocket Virtuality Bohuslav Paule

Zprávy z firem

Česká firma Pocket Virtuality se rychle zařadila mezi evropské inovátory v oblasti rozšířené a virtuální reality pro průmysl, servis i obranu. Její platforma Lumnio šetří firmám čas, náklady i lidské zdroje tím, že přenáší odborné znalosti přímo tam, kde jsou potřeba – do reálného provozu. O tom, jak se firmě daří, jak financuje svůj vývoj a kam míří dál, jsme na konferenci Smart Industry hovořili s jejím ředitelem Bohuslavem Paulem. „Druhý ročník konference, kterou spolupořádáme s mateřským koncernem CSG, byl výrazně větší než ten loňský. Měli jsme přes 350 registrovaných účastníků. A Pocket Virtuality na konferenci představilo novinky v systému Lumnio, především v oblasti využití umělé inteligence,” uvedl Paule.

Michal Nosek

Přečíst článek

Vedle civilního řízení letového provozu se Eldis zaměřuje i na vojenský segment. Roste zájem o mobilní radary, které lze během několika hodin přesunout na jiné místo. „Ve vojenském sektoru je klíčová právě mobilita. Radary se musí dát rychle nainstalovat a uvedením do provozu pokrýt provizorní letiště,“ vysvětluje ředitel.

Nové investice a lidé

Firma v posledních letech výrazně roste. V Pardubicích staví novou výrobní a administrativní halu o ploše přes 1400 metrů čtverečních a během jednoho roku navýšila počet zaměstnanců o třetinu. Dnes zaměstnává několik stovek lidí. Od elektrotechniků po vývojáře signálového softwaru.

„Zintenzivnili jsme nábor,“ potvrzuje Vojáček. „Potřebujeme nejen montážníky, ale i inženýry, kteří dokážou ladit složité algoritmy a integrovat naše radary do systémů řízení letového provozu.“ V tom podniku pomáhá i spolupráce s pardubickými technickými školami.

Z Pardubic do světa

Továrna Eldis v Pardubicích tak není jen dodavatelem hardwaru, ale kompletním systémovým integrátorem, od návrhu po servis. Firma dnes pokrývá vzdušný prostor nad všemi kontinenty s výjimkou Austrálie a Antarktidy. Ambice jsou ale větší – s rostoucím důrazem na bezpečnost letového provozu má Eldis prostor dál expandovat na Blízký východ a do Afriky.

V halách firmy vznikají systémy, které hlídají bezpečnost milionů cestujících. V čase, kdy se svět letectví zrychluje a digitalizuje, je to možná jeden z nejdůležitějších českých exportních příběhů.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnadova CSG roste. Tržby skupiny letos vzrostly o více než 82 procent

Zprávy z firem

Zbrojní průmysl vydělává. Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná miliardářem Michalem Strnadem, dál roste a řadí se k předním evropským obranným společnostem. Tržby skupiny za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhly 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procent.

nos

Přečíst článek

