Korupční skandály oslabují Ukrajinu. Důvěra spojenců i morálka doma klesá
Korupční skandály, které v posledních týdnech znovu zasáhly Ukrajinu, ztěžují zemi pozici na mezinárodní scéně, shodli se analytici. Válkou vyčerpaný stát je podle nich závislý na zahraniční pomoci, a aféry tak mohou oslabit důvěru partnerů i domácí morálku. Přestože podle analytiků nemají skandály přímý dopad na vyjednávání o příměří, mohou zkomplikovat politickou podporu dárcovských zemí.
Na podzim letošního roku ukrajinské protikorupční úřady veřejně oznámily, že začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom. V souvislosti s tím byl z funkce odvolán například šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak.
Dlouhodobý problém
Analytik Milan Mikulecký uvedl, že korupce na Ukrajině je dlouhodobý problém, který trvá v podstatě od získání její samostatnosti a navazuje na korupci sovětského systému v jeho závěrečné fázi existence.
Ukrajina jako země, která je ve válce rozpoutané Ruskem nyní 11 let, a jako země závislá z velké části na mezinárodní pomoci si ale dosavadní přístup ke korupci v nejvyšších patrech politiky podle Mikuleckého nemůže dovolit. „Pro politiky z dárcovských zemí je dlouhodobě politicky neudržitelné pokračovat v podpoře, pokud nejsou korupční skandály okamžitě a důrazně ukrajinskou stranou řešeny,“ řekl. Zdůraznil, že Ukrajina si nemůže dovolit ztrátu podpory, protože bez ní nebude schopná se nadále bránit ruské agresi.
Jednoznačný dopad na ukrajinskou diplomacii vidí také Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle informací, které má od svých kontaktů v mezinárodních strukturách, podobné zprávy mezi nimi rezonují a vyvolávají otázky, proč podporovat stát s výraznou korupční zátěží. Upozornil, že opatrnější mohou být i důležití donátoři, přestože to veřejně neřeknou.
Samotná pozice ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského se tím stala podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky více kritizovaná a nestabilnější také uvnitř Ukrajiny. „V posledním vývoji se totiž nepropojil jen vnější tlak na Ukrajinu s domácím turbulentním vývojem, ale také aférou spojenou s nezávislostí protikorupčních institucí, kterou si Ukrajinci vybojovali proti vládě a prezidentské kanceláři ještě letos v létě,“ řekl. Podle Břízy se skandál projevil i na reakci Zelenského na nedávno představený americký plán k ukončení války, neboť byl umírněnější než obvykle.
Masové protesty na Ukrajině
Letos v létě se na Ukrajině konaly masové protesty poté, co parlament schválil zákon oslabující nezávislost protikorupčních institucí. Tisíce lidí v Kyjevě i dalších městech požadovaly zachování autonomie dvou klíčových úřadů a pod tlakem veřejnosti i mezinárodních partnerů vláda nakonec zákon stáhla.
Korupční aféry se výrazně promítají i do nálady ukrajinské společnosti. Podle Mikuleckého Ukrajinci dlouhodobě nevnímají své politiky pozitivně a odhalení korupce v nejvyšších patrech moci nepomáhá jejich ochotě k obětem, které po nich válka vyžaduje. Obavy z ruské okupace podle něj však zatím převažují nad zklamáním z domácích elit.
Bříza upozorňuje, že podobné skandály nahlodávají důvěru občanů ve stát a snižují jejich morálku, která je spolu se západními zbrojními dodávkami jedním ze dvou klíčových faktorů ukrajinské obranyschopnosti. Přesto se podle Havlíčka Ukrajinci tváří v tvář vnějšímu tlaku sjednocují a postupují nejen proti ruské agresi, ale i proti domácí korupci, kterou vnímají jako problém ohrožující efektivitu obrany země.