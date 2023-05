Berkshire Hathaway miliardáře Buffetta zvýšila zisk. Dařilo se hlavně pojišťovnictví

Investiční firma Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta zvýšila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o téměř 13 procent na 8,1 miliardy dolarů, v přepočtu téměř 172 miliard korun. Pomohly jí hlavně výsledky pojišťovnictví. Firma to oznámila na výroční valné hromadě.

Pojišťovna aut Geico, která je součástí konglomerátu, vykázala zisk poprvé po šesti ztrátových kvartálech. K zisku 703 milionů dolarů přispělo vyšší průměrné pojistné a nižší výdaje za reklamu.

Jiné části podniku nebyly tak úspěšné. Železniční společnost BNSF spolu s energetickou společností zaznamenaly meziroční pokles zisku. Loni hospodaření Berkshire skončilo ve ztrátě.

Nejvyšší odkup akcií od roku 2021

Hotovost držená Berkshire narostla na 130,616 miliardy dolarů ze 128 miliard dolarů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Berkshire také zpětně odkoupila akcie v hodnotě 4,4 miliardy dolarů. Je to nejvíce od prvního čtvrtletí roku 2021, na konci loňského roku odkoupila akcie za 2,8 miliardy dolarů.

Skupina Berkshire Hathaway ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola či v technologické společnosti Apple.

Dvaadevadesátiletý Buffett je pravděpodobně nejslavnějším žijícím americkým investorem a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Spolu se svým obchodním partnerem, devětadevadesátiletým Charliem Mungerem a dalšími členy vedení odpovídal na valné hromadě v Omaze několik hodin na dotazy akcionářů.

