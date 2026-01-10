Žaloba na prezidenta? Turkovi se nedivím, Pavel by se mu měl omluvit, řekl Macinka
Prezident Petr Pavel by se podle šéfa Motoristů Petra Macinky měl omluvit poslanci a čestnému předsedovi strany Filipu Turkovi za zdůvodnění, jimiž odmítl jeho nominaci na ministra životního prostředí. Vicepremiér a ministr zahraničí Macinka, který prozatím vede i ministerstvo životního prostředí, to řekl při cestě z Ukrajiny. Uvedl, že se nediví Turkovi, že se rozhodl na prezidenta podat žalobu na ochranu osobnosti, neboť Pavlovo vyjádření se prý poslance velmi dotklo.
„Nedivím se Filipu Turkovi, že jde cestou osobnostní žaloby. Bude se snažit, aby soud nařídil prezidentovi se mu (Turkovi) omluvit, protože prezident asi by se mu omluvit měl. Má za co,“ uvedl Macinka.
Pavel v dopisu pro premiéra Andreje Babiše uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident.
Ze strany Motoristů můžeme evidentně očekávat jednu hrůzu za druhou. Teď se patrně dočkáme další, Turek a Macinka dorazili na Ukrajinu. Patrně se dopustí nějakého prohlášení. Jeden aby neustále trnul. Nejmenší parlamentní strana, ona to ani není strana, prostě Macinka a Turek, neustále přinášejí rozruch.
„Směs dojmů z novinových titulků“
Macinka má za to, že Pavel se snažil Turka vylíčit jako naprosto největšího nepřítele české ústavnosti. Čestného předsedu strany, který dlouhodobě čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích, hájil její šéf mimo jiné tím, že Turek nikdy nebyl stíhán ani nikdy z ničeho obžalován. „To prostě je z pozice pana prezidenta směs nějakých dojmů z novinových titulků. Jsou to taková vyjádření, která bůhvíkdo píše,“ uvedl Macinka. Jako příklad uvedl sousloví: „podle názorů ústavní nauky“.
Prezident v dopisu konstatoval, že musí chránit základní ústavní hodnoty včetně odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií a světonázorů. U Turka je řada okolností, které hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu vůči základním hodnotám ústavního řádu, míní. „Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo,“ uvedl.
Oběd dvou nejvyšších ústavních činitelů země dopadl podle očekávání. Andrej Babiš splnil, co slíbil, a přednesl návrh na jmenování motoristy Turka na post ministra. Prezident Petr Pavel pak také splnil, co slíbil, a Turka jmenovat nadále odmítá. S tím se rozešli. Ale příběhu tím konec není, ačkoli nám tento novoroční oběd řekl víc, než by se mohlo zdát.
Dalšími výroky pak Turek vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem, uvedl Pavel. Kandidát Motoristů také podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu k předpisům, nešlo přitom o jednorázové excesy.
Turek se za některé výroky omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.