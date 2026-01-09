Dalibor Martínek: Kozel Turek dorazil na Ukrajinu
Ze strany Motoristů můžeme evidentně očekávat jednu hrůzu za druhou. Teď se patrně dočkáme další, Turek a Macinka dorazili na Ukrajinu. Patrně se dopustí nějakého prohlášení. Jeden aby neustále trnul. Nejmenší parlamentní strana, ona to ani není strana, prostě Macinka a Turek, neustále přinášejí rozruch.
Motoristé jsou na rozruchu postaveni. Strana rebelů, kterou volili bojovníci proti systému. Bohužel jich je tolik, že může Macinka hlasitě, veřejně, s pozorností a legálně provokovat.
Takže už nám zrušil jednu chráněnou oblast, uzavřel otázku oteplování zeměkoule, měsíc prudí s Turkem. A teď, nedej pánbu, dorazil na Ukrajinu. Smutné je, že ať už budou jeho prohlášení z této návštěvy jakákoliv, nemá je kdo žehlit. Snad jedině prezident Pavel. Děsivá situace, kdy tuto dvojku, kozly v zahradě, nemá kdo řídit.
Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil na Ukrajinu, kde se setká se svým protějškem Andrijem Sybihou a premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Jde o první návštěvu člena nové české vlády v zemi od začátku jejího mandátu. Jednání se zaměří mimo jiné na uprchlíky v Česku, bezpečnostní situaci a protivzdušnou obranu.
Ministr Macinka a poslanec Turek na Ukrajině řeší upchlíky, bezpečnost a drony
Politika
Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil na Ukrajinu, kde se setká se svým protějškem Andrijem Sybihou a premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Jde o první návštěvu člena nové české vlády v zemi od začátku jejího mandátu. Jednání se zaměří mimo jiné na uprchlíky v Česku, bezpečnostní situaci a protivzdušnou obranu.
Macinka jel na Ukrajinu s poselstvím, že chce hovořit o ukrajinských uprchlících žijících v Česku. Vztahy mezi Čechy a Ukrajinci žijícími u nás podle něj není možné označit za bezproblémové. Opět si přihřívá polévku v kauze Okamura, který na Nový rok prohlásil, že Ukrajinci jsou zkorumpovaná lůza.
Ukrajinců uprchlo do Česka před válkou asi čtyři sta tisíc. Pracují, dělají práce, kterých se Češi štítí. Platí nájmy, jejich děti chodí do školy. Měli bychom za ně děkovat. Češi kvůli nedostupnému bydlení nechtějí mít děti, Ukrajinci jsou vítanou pracovní silou. Bohužel nyní se budeme muset čtyři roky stydět za svého ministra zahraničí. Copak nestačilo, že jsme měli deset let za prezidenta Zemana? Česko je prý dobré místo pro život. Co jsme komu udělali, že nás neustále ve světě reprezentují provokatéři s extrémistickými názory. Patrně platí, že každý má, co si zaslouží.
Šéfa české diplomacie na cestě doprovází Filip Turek, který zůstává kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí. Snad jím zůstane na vždy. Chtěl jsem mít v delegaci s sebou někoho politického a logicky mým nejbližším politickým souputníkem je Filip Turek, uvedl Macinka. Prezident Pavel evidentně zase bude muset žehlit.
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.
„Politický faul“. Pavel zareagoval na výroky Macinky, ten odpověděl
Politika
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.