Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Kozel Turek dorazil na Ukrajinu

Dalibor Martínek: Kozel Turek dorazil na Ukrajinu

Filip Turek a Petr Macinka dorazili na Ukrajinu
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ze strany Motoristů můžeme evidentně očekávat jednu hrůzu za druhou. Teď se patrně dočkáme další, Turek a Macinka dorazili na Ukrajinu. Patrně se dopustí nějakého prohlášení. Jeden aby neustále trnul. Nejmenší parlamentní strana, ona to ani není strana, prostě Macinka a Turek, neustále přinášejí rozruch.

Motoristé jsou na rozruchu postaveni. Strana rebelů, kterou volili bojovníci proti systému. Bohužel jich je tolik, že může Macinka hlasitě, veřejně, s pozorností a legálně provokovat.

Takže už nám zrušil jednu chráněnou oblast, uzavřel otázku oteplování zeměkoule, měsíc prudí s Turkem. A teď, nedej pánbu, dorazil na Ukrajinu. Smutné je, že ať už budou jeho prohlášení z této návštěvy jakákoliv, nemá je kdo žehlit. Snad jedině prezident Pavel. Děsivá situace, kdy tuto dvojku, kozly v zahradě, nemá kdo řídit.

Předseda Motoristů Petr Macinka a europoslanec Filip Turek
Aktualizováno

Ministr Macinka a poslanec Turek na Ukrajině řeší upchlíky, bezpečnost a drony

Politika

Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil na Ukrajinu, kde se setká se svým protějškem Andrijem Sybihou a premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Jde o první návštěvu člena nové české vlády v zemi od začátku jejího mandátu. Jednání se zaměří mimo jiné na uprchlíky v Česku, bezpečnostní situaci a protivzdušnou obranu.

ČTK

Přečíst článek

Macinka jel na Ukrajinu s poselstvím, že chce hovořit o ukrajinských uprchlících žijících v Česku. Vztahy mezi Čechy a Ukrajinci žijícími u nás podle něj není možné označit za bezproblémové. Opět si přihřívá polévku v kauze Okamura, který na Nový rok prohlásil, že Ukrajinci jsou zkorumpovaná lůza.

Ukrajinců uprchlo do Česka před válkou asi čtyři sta tisíc. Pracují, dělají práce, kterých se Češi štítí. Platí nájmy, jejich děti chodí do školy. Měli bychom za ně děkovat. Češi kvůli nedostupnému bydlení nechtějí mít děti, Ukrajinci jsou vítanou pracovní silou. Bohužel nyní se budeme muset čtyři roky stydět za svého ministra zahraničí. Copak nestačilo, že jsme měli deset let za prezidenta Zemana? Česko je prý dobré místo pro život. Co jsme komu udělali, že nás neustále ve světě reprezentují provokatéři s extrémistickými názory. Patrně platí, že každý má, co si zaslouží.

Šéfa české diplomacie na cestě doprovází Filip Turek, který zůstává kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí. Snad jím zůstane na vždy. Chtěl jsem mít v delegaci s sebou někoho politického a logicky mým nejbližším politickým souputníkem je Filip Turek, uvedl Macinka. Prezident Pavel evidentně zase bude muset žehlit.

Český prezident Petr Pavel
Aktualizováno

„Politický faul“. Pavel zareagoval na výroky Macinky, ten odpověděl

Politika

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.

ČTK

Přečíst článek

Související

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nezaměstnanost v zimě roste. Vrchol má ještě přijít

Úřad práce
Profimedia
ČTK
ČTK

Prosincové zvýšení nezaměstnanosti na 4,8 procenta nebylo pro ekonomy překvapením. Za nárůstem stojí hlavně sezonní vlivy, konec stavební sezony a utlumené nábory během svátků. Analytici čekají, že nezaměstnanost krátce vystoupá až k pěti procentům, poté by se měla s příchodem jara znovu snižovat.

Míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. Podle analytiků jde o tradiční vývoj odpovídající závěru roku, kdy z trhu práce mizí sezonní pracovní místa a firmy omezují náborové aktivity.

V zimních měsících ubývá zejména práce ve stavebnictví a části služeb. Zároveň se před koncem roku obvykle méně nabírá,“ shodují se ekonomové. Svou roli sehrály také vánoční svátky, během nichž firmy i uchazeči odkládají výběrová řízení na začátek nového roku.

Předseda Rady Federálního rezervního systému Jerome Powell

Tomáš Kudela: Fed čeká divoký rok. Přijde Trumpův guvernér

Názory

Konec letošního roku se nesl v souladu s očekáváními trhu. Americká centrální banka Fed snížila sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 procenta, Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny stejně jako Česká národní banka. A co přinese rok 2026? Od ČNB se očekává jestřábí postoj, ECB se nejspíš bude pevně držet dosavadní praxe, ale Fed čeká divoký rok. Bude oznámen nový guvernér, jehož hlavním úkolem bude snížit sazby bez ohledu na inflaci.

Tomáš Kudela

Přečíst článek

Pozitivním signálem je podle odborníků fakt, že meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl letos v prosinci slabší než ve stejném období loňského roku. To může naznačovat postupné oživení ekonomiky, které se zatím projevuje spíše omezením propouštění než vznikem nových pracovních míst.

Trh práce však zůstává výrazně rozdílný podle regionů. Nejvyšší nezaměstnanost dlouhodobě přetrvává v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Nová pracovní místa naopak vznikají hlavně v oblastech, kde už nyní chybí pracovní síla. Mobilitu zaměstnanců navíc komplikuje drahé bydlení v ekonomicky silnějších regionech.

Analytici očekávají, že nezaměstnanost dosáhne svého vrcholu na začátku letošního roku, kdy by se mohla krátce přiblížit pěti procentům. S nástupem jara a obnovením sezonních prací by se ale měla opět snižovat. Průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok by se podle odhadů měla pohybovat kolem 4,6 procenta, což znamená jen mírné zhoršení při zachování relativně stabilního trhu práce.

Karel Pučelík: Spálená země nebo ráj? Co si skutečně vzít z žebříčku The Economist

Karel Pučelík: Spálená země, nebo ráj? Co si skutečně vzít z žebříčku The Economist

Názory

Žebříček prestižního magazínu The Economist, který Česko zařadil mezi ekonomické premianty, vyvolal tradiční vlnu sebechvály politiků a současně i gaslightingu názorových oponentů. Víc než cokoliv jiného se ukazuje, že neumíme číst v ekonomických ukazatelích. Ty tu nejsou od toho, aby se po jejich publikaci otevíralo šampaňské, ale aby se podle nich tvořila politika.

Karel Pučelík

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

sta

Přečíst článek
Nezaměstnanost zůstala v září 3,6 procenta, lidí bez práce i volných míst přibylo

Nezaměstnanost klesla na 3,7 procenta. Sezónní vývoj maskuje fakt, že lidí bez práce pomalu narůstá

Money

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Nezaměstnanost klesá díky sezónním pracím. I po zbytek roku se bude držet nízko

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Slovenský průmysl zpomaluje. Výrobu táhne dolů energetika i automobilky

Slovenský premiér Robert Fico
Profimedia
ČTK
ČTK

Slovenský průmysl se na konci loňského roku dostal pod silnější tlak. V listopadu se meziroční pokles produkce prohloubil na 4,5 procenta, nejvíce od léta. Negativní vývoj ovlivnily zejména slabé výsledky energetiky a automobilového průmyslu, který je páteří slovenské ekonomiky.

Tempo meziročního poklesu průmyslové produkce na Slovensku se v listopadu loňského roku zrychlilo na 4,5 procenta z říjnových 3,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil slovenský statistický úřad. Výsledky byly zároveň nejhorší od loňského srpna.

Průmyslová výroba klesla v 11 z 15 sledovaných odvětví. Nejvýraznější propad zaznamenal sektor dodávek elektřiny a plynu, jehož produkce se meziročně snížila téměř o 19 procent. Energetika přitom vykazuje dvouciferný pokles už od začátku loňského roku.

Výroba v automobilce Škoda Auto

Český průmysl se probudil. Automobilky táhnou výrobu k nejrychlejšímu růstu od covidu

Zprávy z firem

Česká ekonomika vykázala loni v listopadu znatelné oživení ve stavebnictví i průmyslu. Stavební výroba sice mírně zpomalila tempo meziročního růstu, nadále však rostla, zatímco průmyslová produkce zaznamenala nejvýraznější nárůst za více než tři roky. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

nst

Přečíst článek

Pod tlakem zůstává také výroba dopravních prostředků, především automobilů. Ta se v listopadu meziročně snížila o 6,7 procenta, i když tempo poklesu bylo mírnější než v říjnu, kdy dosáhlo 11 procent. Slovensko je přitom v přepočtu na obyvatele dlouhodobě největším výrobcem automobilů na světě a v rámci Evropské unie patří k nejprůmyslovějším ekonomikám.

Za prvních jedenáct měsíců loňského roku průmyslová produkce Slovenska klesla celkově o 2,6 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Vývoj na Slovensku kontrastuje se situací v Česku. Český průmysl v listopadu meziročně vzrostl o 5,7 procenta, což představovalo nejvýraznější nárůst za více než tři roky.

Strašák deindustrializace. Na přesunu výroby z Česka může ve finále tuzemská ekonomika vydělat

Zprávy z firem

Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

Přečíst článek

Související

Doporučujeme